Интернет-портал Карты жителя Самарской области отметил второй день рождения

Два года назад - 1 июня 2021 года - заработал интернет-портал "Карта жителя Самарской области": card.samregion.ru. За этот период удалось опубликовать 3810 новостей, разместить 15944 афиши. В течение двух лет портал Карты жителя Самарской области посетило более 342,5 тыс. человек. Суммарное количество визитов превысило 720,5 тыс. Количество просмотров страниц на сайте составило более 1,4 млн.

Чаще всего интернет-портал card.samregion.ru посещают жители Самары (65,6% от всех визитов), Тольятти (14,4%), Москвы (5,3%), а также Нижнего Новгорода и Казани. Средний возраст посетителей портала 25-44 лет. На женскую аудиторию приходится 62% визитов, на мужскую - 38%.

Проект карты жителя и Интернет-портал был инициирован губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в послании депутатам губернской думы и жителям региона в 2020 году. Работа над проектом ведется в рамках регионального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика".

Одной из задач портала является информирование жителей региона о новостях и мероприятиях на территории губернии, о скидочных предложениях и акциях партнеров проекта. На портале реализован Личный кабинет для пользователей, который включает в себя информацию о Карте жителя, данные с Госуслуг, социальный паспорт с доступными социальными категориями и льготами, а также возможность привязки социальных сетей.

Благодаря порталу жители региона могут подать заявку на оформление Карты жителя Самарской области, не выходя из дома или офиса. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы: сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта, а также выбрать дизайн карты и отделение, где удобно будет ее забирать. Часть информации будет вноситься автоматически. Также пользователю потребуется загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку. Возможностью оформить онлайн-заявку на выпуск Карты жителя уже воспользовалось более 12,2 тыс. человек.

Интернет-портал представляет собой агрегатор ключевых информационных ресурсов региона со следующими разделами: "Афиша", "Новости", "Опросы", "Скидки и акции". В формировании новостной ленты реализуется механизм приоритетных адресных уведомлений граждан о наиболее важных событиях. Размещение контента происходит путем агрегирования и адаптации информации с партнерских сайтов. Заполнение раздела "Афиша" происходит путем генерации информации с федерального портала "Культура.рф".

Помимо перечисленных сервисов, Интернет-портал предоставляет возможность ознакомиться с программой лояльности платежной системы "МИР" от "Национальной системы платежных карт".

"За два года интернет-портал показал хорошую динамику, растет посещаемость портала, увеличивается количество заявлений на оформление Карты жителя, в том числе онлайн. Возможность подать заявление на оформление карты жителя онлайн - это одно из наших конкурентных преимуществ. Именно наш опыт и развития проекта, и интернет-портала готовы перенимать другие регионы. Недавно коллеги из Санкт-Петербурга приезжали к нам, чтобы изучить наш опыт развития проекта, его технологические возможности", - прокомментировал заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

"Самым важным аспектом проекта является информированность граждан о возможностях, получаемых при использовании Карты жителя. Создаваемые сервисы и программы лояльности должны быть востребованы и полезны. Призываю участвовать в опросах, проводимых на портале, оставлять обратную связь. Мы работаем для вас", - подчеркнул Максим Карсаков, и.о. директора ГБУ СО "Цифровой регион", руководитель проекта "Карта жителя Самарской области".

Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта "Карта жителя Самарской области" можно узнавать в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" (@card.samregion.ru), в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области (@цифра63), в телеграм-канале ГБУ СО "Цифровой регион" и в мобильном приложении Карты жителя Самарской области.