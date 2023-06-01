Куда пойти учиться на ИТ-специалиста в Самаре

Определившись с профессией, каждый школьник встает перед выбором учебного заведения. От того, верно ли этот шаг сделан, зависит способность будущего специалиста достигнуть карьерных высот. К работе в ИТ-сфере в Самаре готовят сразу несколько вузов. Чем различаются предлагаемые ими программы подготовки?
В последние годы учебные заведения фиксируют большой спрос на обучение специальностям в сфере информационных технологий. Это не удивительно. Специальность ИТ - одна из наиболее перспективных для трудоустройства молодых специалистов. По оценке TAdviser, рост рынка в 2020 году составил 14%, в 2021 - 20%. В 2022 в условиях санкций его объем несколько снизился. Однако усиленная господдержка и перспективы, открывшиеся перед отечественными компаниями после ухода зарубежных конкурентов, указывают на его способность к дальнейшему бурному росту.
В ответ на новый тренд в самарских вузах продолжают открываться все новые направления подготовки. На ИТ-специалиста сейчас можно выучиться практически в любом высшем учебном заведении. Так, "айтишников" готовят в Самарском университете, Самарском государственном техническом университете, Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, Самарском государственном университете путей сообщения, Самарском государственном экономическом университете, Международном институте рынка и Самарском государственном социально-педагогическом университете.
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
ПГУТИ уверенно держит лидерские позиции среди высших учебных заведений, готовящих ИТ-специалистов. Университет предлагает абитуриентам обучение по 10 направлениям, каждое из которых позволит получить качественное ИТ-образование. Одним из наиболее востребованных профилей является "Информатика и вычислительная техника".
Этот профиль предполагает изучение таких дисциплин, как:
- Методы и средства проектирования информационных систем и технологий
- Платформы и программные среды разработки информационных систем
- Основы сбора и обработки больших данных
- Интеллектуальные информационные системы и технологии
- Нейросетевые алгоритмы обработки данных
- Алгоритмы обработки изображений и компьютерное зрение
- Разработка интеллектуальных мобильных приложений и чат-ботов
- Мультимедиа технологии
- Архитектура информационных систем
- Базы данных
- Основы конфигурирования и программирования в корпоративных информационных системах
- Администрирование информационных систем
- Интегрированные информационные системы
- Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
- Программные технологии информационных сетей
Все выпущенные ПГУТИ специалисты обладают широкой базой навыков. К концу обучения студенты владеют проектированием и моделированием информационных процессов и ПО, разработкой баз данных, администрированием, смогут анализировать сложные предметные области, применять методы машинного обучения и Big Data для обработки данных и прогнозирования, применять мультимедийные технологии для решения практических задач в различных предметных областях, разрабатывать мобильные приложения и их чат-боты.
Самарский университет
В Самарском исследовательском университете имени С.П.Королева подготовку специалистов в области разработки программных и технических средств для обработки, передачи, хранения, использования и защиты информации с помощью технологий искусственного интеллекта готовит Институт информатики и кибернетики. В его структуру входят департамент образовательных программ, департамент управления учебным процессом, а также 11 кафедр и 18 научно-исследовательских подразделений.
"Сегодня институт обладает уникальным сочетанием компетенций в области электроники, фотоники и информатики, имеющим междисциплинарный характер и позволяющим нам решать весь комплекс научно-технических задач в области создания масштабируемых цифровых платформ и киберфизических систем, предназначенных для получения, преобразования и передачи информации о состоянии среды обитания человека. Использование интеллектуальных систем и распределенных сенсорных систем позволяет создавать цифровые двойники исследуемых объектов и применять мультимодальные модели и методы искусственного интеллекта для решения естественнонаучных и инженерных задач. Согласно "Атласу новых профессий" АСИ, в котором приведены устаревающие и новые профессии по отраслям, у института есть задел по многим направлениям, по которым в ближайшем будущем возникнет потребность в специалистах", - рассказывает директор Института информатики и кибернетики Александр Куприянов.
При этом, по его словам, институт давно перестал готовить "только классических программистов, которые пишут коды". "ИТ-сфера очень обширна, и там требуются специалисты по анализу данных, тестированию, безопасности, искусственному интеллекту и т.д. И так как после школы сложно определиться, в каком направлении будет интересно развиваться, то этот выбор осознанно, грамотно и взвешенно можно сделать только на старших курсах, когда студент уже ближе познакомится со сферой ИТ. Автоматизация и конкуренция на рынке труда ведут к доминированию сложных (высокоинтеллектуальных) профессий с творческим компонентом. Поэтому наши образовательные программы направлены как на получение базовых знаний и компетенций, так и на формирование индивидуальных образовательных траекторий, позволяющих точечно выбрать нужную специализацию", - констатирует Куприянов. По его утверждениям, в институте осуществляется интеграция всех образовательных направлений на единой платформе, что обеспечивает органичное сочетание подготовки кадров по таким наиболее востребованным профессиям, как:
- Исследователь-аналитик, специалист по искусственному интеллекту (Data Engineer, Data Scientist)
- Исследователь-киберфизик, специалист по киберфизическим системам (Сyberphysical systems engineer)
- Инженер-аналитик, специалист по применению систем искусственного интеллекта (AI Engineer)
- Инженер-технолог, специалист по разработке аппаратных решений (Solution Architect)
- Инженер-кибернетик, специалист по защите цифровой информации (Cybersecurity Developer)
В прошлом году институт информатики и кибернетики открыл также новые образовательные программы бакалавриата: "Искусственный интеллект и компьютерные науки" (направление "Прикладная математика и информатика"), "Киберфизические системы" (направление "Прикладные математика и физика"). В 2023 году Самарский университет впервые будет набирать абитуриентов на программу "Интеллектуальные фотонные системы" (направление "Фотоника и оптоинформатика").
Самарский государственный технический университет
Обучением будущих "айтишников" в Самарском государственном техническом университете занимается кафедра "Информационные технологии". Она реализует три программы бакалавриата и две - магистратуры, выпуская специалистов по таким направлениям подготовки, как "информатика и вычислительная техника", "информационные системы и технологии", "прикладная информатика".
Как указывается на официальном сайте кафедры, она располагает собственными алгоритмами и соответствующим программным обеспечением для технического анализа временных рядов и их статистической обработки. Большая часть этих алгоритмов имеет оригинальный характер и расширяет круг возможностей технического анализа и решаемых задач.
"В рамках подготовки ИТ-специалистов мы, как правило, помимо прочего, акцентируем внимание на двух вещах. Во-первых, мотивируем их к участию в различных хакатонах и конкурсах, готовим к ним. Поэтому именно Политех часто участвует и побеждает в подобных мероприятиях. Во-вторых, мы несколько изменили программу обучения, введя ряд профильных предметов уже на первом курсе. Это позволяет ребятам сразу втянуться в сферу ИТ и начать в ней работать", - отмечает доцент кафедры "Автоматизация и управление технологическими процессами" СамГТУ Сергей Сусарев.
От госуправления до бизнеса
Получить профессию ИТ-специалиста можно и в других вузах. В Самарском государственном университете путей сообщения это можно на кафедре "Цифровые технологии в образовании". Она готовит бакалавров и магистров, умеющих не только создавать современные автоматизированные системы обработки информации, но и использовать знания на практике в таких отраслях, как управление, образование и транспорт. Набор проводится по направлениям подготовки "Прикладная информатика" и "Информационные системы и технологии". Первое заинтересует тех, кто в дальнейшем хочет работать "айтишником", "эникейщиком", "программером" или "админом". Второе направление подойдет абитуриентам, которые хотят научиться трансформировать образовательные системы в цифровой продукт.
В Самарском государственном социально-педагогическом университете обучают "айтишников" по программе бакалавриата "Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении". Выпускники получают возможность проектировать, разрабатывать и эксплуатировать информационные системы в управлении, оптимизировать работу существующих систем.
В Международном институте рынка обучают программированию в рамках направления подготовки "Прикладная информатика". Студентов учат системному анализу, моделированию, теории алгоритмов, методам оптимизации, работе с базами данных, проектированию и web-программированию. Абитуриентам Самарского государственного экономического университета, заинтересованным в работе в сфере ИТ, предлагаются три программы: "Цифровые технологии в экономике", "Прикладная информатика и защита информации", "ИТ-предпринимательство".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.