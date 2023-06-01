Куда пойти учиться на ИТ-специалиста в Самаре

Определившись с профессией, каждый школьник встает перед выбором учебного заведения. От того, верно ли этот шаг сделан, зависит способность будущего специалиста достигнуть карьерных высот. К работе в ИТ-сфере в Самаре готовят сразу несколько вузов. Чем различаются предлагаемые ими программы подготовки?

В последние годы учебные заведения фиксируют большой спрос на обучение специальностям в сфере информационных технологий. Это не удивительно. Специальность ИТ - одна из наиболее перспективных для трудоустройства молодых специалистов. По оценке TAdviser, рост рынка в 2020 году составил 14%, в 2021 - 20%. В 2022 в условиях санкций его объем несколько снизился. Однако усиленная господдержка и перспективы, открывшиеся перед отечественными компаниями после ухода зарубежных конкурентов, указывают на его способность к дальнейшему бурному росту.

В ответ на новый тренд в самарских вузах продолжают открываться все новые направления подготовки. На ИТ-специалиста сейчас можно выучиться практически в любом высшем учебном заведении. Так, "айтишников" готовят в Самарском университете, Самарском государственном техническом университете, Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, Самарском государственном университете путей сообщения, Самарском государственном экономическом университете, Международном институте рынка и Самарском государственном социально-педагогическом университете.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

ПГУТИ уверенно держит лидерские позиции среди высших учебных заведений, готовящих ИТ-специалистов. Университет предлагает абитуриентам обучение по 10 направлениям, каждое из которых позволит получить качественное ИТ-образование. Одним из наиболее востребованных профилей является "Информатика и вычислительная техника".

Этот профиль предполагает изучение таких дисциплин, как:

Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

Платформы и программные среды разработки информационных систем

Основы сбора и обработки больших данных

Интеллектуальные информационные системы и технологии

Нейросетевые алгоритмы обработки данных

Алгоритмы обработки изображений и компьютерное зрение

Разработка интеллектуальных мобильных приложений и чат-ботов

Мультимедиа технологии

Архитектура информационных систем

Базы данных

Основы конфигурирования и программирования в корпоративных информационных системах

Администрирование информационных систем

Интегрированные информационные системы

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Программные технологии информационных сетей

Все выпущенные ПГУТИ специалисты обладают широкой базой навыков. К концу обучения студенты владеют проектированием и моделированием информационных процессов и ПО, разработкой баз данных, администрированием, смогут анализировать сложные предметные области, применять методы машинного обучения и Big Data для обработки данных и прогнозирования, применять мультимедийные технологии для решения практических задач в различных предметных областях, разрабатывать мобильные приложения и их чат-боты.

Самарский университет

В Самарском исследовательском университете имени С.П.Королева подготовку специалистов в области разработки программных и технических средств для обработки, передачи, хранения, использования и защиты информации с помощью технологий искусственного интеллекта готовит Институт информатики и кибернетики. В его структуру входят департамент образовательных программ, департамент управления учебным процессом, а также 11 кафедр и 18 научно-исследовательских подразделений.

"Сегодня институт обладает уникальным сочетанием компетенций в области электроники, фотоники и информатики, имеющим междисциплинарный характер и позволяющим нам решать весь комплекс научно-технических задач в области создания масштабируемых цифровых платформ и киберфизических систем, предназначенных для получения, преобразования и передачи информации о состоянии среды обитания человека. Использование интеллектуальных систем и распределенных сенсорных систем позволяет создавать цифровые двойники исследуемых объектов и применять мультимодальные модели и методы искусственного интеллекта для решения естественнонаучных и инженерных задач. Согласно "Атласу новых профессий" АСИ, в котором приведены устаревающие и новые профессии по отраслям, у института есть задел по многим направлениям, по которым в ближайшем будущем возникнет потребность в специалистах", - рассказывает директор Института информатики и кибернетики Александр Куприянов.

При этом, по его словам, институт давно перестал готовить "только классических программистов, которые пишут коды". "ИТ-сфера очень обширна, и там требуются специалисты по анализу данных, тестированию, безопасности, искусственному интеллекту и т.д. И так как после школы сложно определиться, в каком направлении будет интересно развиваться, то этот выбор осознанно, грамотно и взвешенно можно сделать только на старших курсах, когда студент уже ближе познакомится со сферой ИТ. Автоматизация и конкуренция на рынке труда ведут к доминированию сложных (высокоинтеллектуальных) профессий с творческим компонентом. Поэтому наши образовательные программы направлены как на получение базовых знаний и компетенций, так и на формирование индивидуальных образовательных траекторий, позволяющих точечно выбрать нужную специализацию", - констатирует Куприянов. По его утверждениям, в институте осуществляется интеграция всех образовательных направлений на единой платформе, что обеспечивает органичное сочетание подготовки кадров по таким наиболее востребованным профессиям, как:

Исследователь-аналитик, специалист по искусственному интеллекту (Data Engineer, Data Scientist)

Исследователь-киберфизик, специалист по киберфизическим системам (Сyberphysical systems engineer)

Инженер-аналитик, специалист по применению систем искусственного интеллекта (AI Engineer)

Инженер-технолог, специалист по разработке аппаратных решений (Solution Architect)

Инженер-кибернетик, специалист по защите цифровой информации (Cybersecurity Developer)

В прошлом году институт информатики и кибернетики открыл также новые образовательные программы бакалавриата: "Искусственный интеллект и компьютерные науки" (направление "Прикладная математика и информатика"), "Киберфизические системы" (направление "Прикладные математика и физика"). В 2023 году Самарский университет впервые будет набирать абитуриентов на программу "Интеллектуальные фотонные системы" (направление "Фотоника и оптоинформатика").

Самарский государственный технический университет

Обучением будущих "айтишников" в Самарском государственном техническом университете занимается кафедра "Информационные технологии". Она реализует три программы бакалавриата и две - магистратуры, выпуская специалистов по таким направлениям подготовки, как "информатика и вычислительная техника", "информационные системы и технологии", "прикладная информатика".

Как указывается на официальном сайте кафедры, она располагает собственными алгоритмами и соответствующим программным обеспечением для технического анализа временных рядов и их статистической обработки. Большая часть этих алгоритмов имеет оригинальный характер и расширяет круг возможностей технического анализа и решаемых задач.

"В рамках подготовки ИТ-специалистов мы, как правило, помимо прочего, акцентируем внимание на двух вещах. Во-первых, мотивируем их к участию в различных хакатонах и конкурсах, готовим к ним. Поэтому именно Политех часто участвует и побеждает в подобных мероприятиях. Во-вторых, мы несколько изменили программу обучения, введя ряд профильных предметов уже на первом курсе. Это позволяет ребятам сразу втянуться в сферу ИТ и начать в ней работать", - отмечает доцент кафедры "Автоматизация и управление технологическими процессами" СамГТУ Сергей Сусарев.

От госуправления до бизнеса

Получить профессию ИТ-специалиста можно и в других вузах. В Самарском государственном университете путей сообщения это можно на кафедре "Цифровые технологии в образовании". Она готовит бакалавров и магистров, умеющих не только создавать современные автоматизированные системы обработки информации, но и использовать знания на практике в таких отраслях, как управление, образование и транспорт. Набор проводится по направлениям подготовки "Прикладная информатика" и "Информационные системы и технологии". Первое заинтересует тех, кто в дальнейшем хочет работать "айтишником", "эникейщиком", "программером" или "админом". Второе направление подойдет абитуриентам, которые хотят научиться трансформировать образовательные системы в цифровой продукт.

В Самарском государственном социально-педагогическом университете обучают "айтишников" по программе бакалавриата "Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении". Выпускники получают возможность проектировать, разрабатывать и эксплуатировать информационные системы в управлении, оптимизировать работу существующих систем.

В Международном институте рынка обучают программированию в рамках направления подготовки "Прикладная информатика". Студентов учат системному анализу, моделированию, теории алгоритмов, методам оптимизации, работе с базами данных, проектированию и web-программированию. Абитуриентам Самарского государственного экономического университета, заинтересованным в работе в сфере ИТ, предлагаются три программы: "Цифровые технологии в экономике", "Прикладная информатика и защита информации", "ИТ-предпринимательство".