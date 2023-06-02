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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 выделит гранты на развитие цифровых проектов, которые решают социальные проблемы в сфере детства

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" начинает прием заявок на ежегодный конкурс для лидеров социальных проектов "Навстречу импакт-стартапам". Компания выделит гранты на проекты, которые используют цифровые технологии в качестве основного инструмента улучшения жизни детей и молодежи.

Фото: предоставлено Tele2

Конкурс "Навстречу импакт-стартапам" направлен на поиск и поддержку социальных предпринимателей, которые работают с актуальными для детей, подростков и молодежи проблемами. При этом важно, чтобы предлагаемый проект был инновационным и системным, обладал потенциалом к финансовой устойчивости и масштабированию. Подать заявку можно с 1 по 30 июня, заполнив форму на сайте фонда.

Финалисты конкурса смогут получить грантовую поддержку от Tele2 и фонда "Навстречу переменам" на развитие проекта, а также возможность стать участником "Инкубатора" — программы профессионального развития стартапов, в которую включены стратегические сессии, работа с менторами и знакомство с импакт-сообществом. Кроме того, Tele2 предоставит экспертную и информационную поддержку проектам-финалистам.

Заявки от социальных стартапов принимаются в трех номинациях:

  • "Перспективное бизнес-решение" — прототип или работающий проект, основным источником дохода которого является реализация товаров или услуг. Проект работает в одном или нескольких населенных пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 750 000 рублей.
  • "Перспективный импакт-стартап" — идея, прототип или работающий проект, основным источником дохода которого являются пожертвования, спонсорские или грантовые средства. Проект работает в одном или нескольких населенных пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей.
  • "Лучший цифровой проект" — проект, где для решения заявленной социальной проблемы, используются интернет-технологии. Финалисты смогут получить грант от Tele2 до 550 000 рублей.

Юлия Варченко, исполнительный директор фонда "Навстречу переменам":

"Основная наша задача — помочь лидерам социальных стартапов в сфере детства перевести свой проект и лидерские навыки на новую ступень развития. Для этого мы стараемся использовать максимальное количество доступных инструментов и, конечно, передавать опыт коллег из компании Tele2, вместе с которыми мы очень детально прорабатываем критерии оценки социального воздействия и бизнес-модель. Длительное нахождение в Инкубаторе позволяет вывести проекты на устойчивый уровень и масштабировать социальное воздействие. Самое главное — найти и реализовать инновационные решения, которые позволят обеспечить равные возможности для всех детей и молодежи в России".

Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2, ментор и член жюри конкурса "Навстречу импакт-стартапам":

"Tele2 в партнерстве с фондом "Навстречу переменам" в течение более десяти лет улучшает жизнь детей, подростков и молодежи, поддерживая социальных предпринимателей и их проекты. При этом в работе с участниками конкурса мы помогаем не только доработать идею социального стартапа, но и создаем систему для его реализации. Кроме того, что участники находятся в поддерживающем импакт-сообществе, они получают регулярную обратную связь от экспертов и менторов, что помогает вывести проект на новый уровень. Такая механика позволяет нам предоставлять больше возможностей для развития социального предпринимательства в России, что, в свою очередь, качественно влияет на решение актуальных социальных проблем".

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