Tele2 выделит гранты на развитие цифровых проектов, которые решают социальные проблемы в сфере детства

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" начинает прием заявок на ежегодный конкурс для лидеров социальных проектов "Навстречу импакт-стартапам". Компания выделит гранты на проекты, которые используют цифровые технологии в качестве основного инструмента улучшения жизни детей и молодежи.
Конкурс "Навстречу импакт-стартапам" направлен на поиск и поддержку социальных предпринимателей, которые работают с актуальными для детей, подростков и молодежи проблемами. При этом важно, чтобы предлагаемый проект был инновационным и системным, обладал потенциалом к финансовой устойчивости и масштабированию. Подать заявку можно с 1 по 30 июня, заполнив форму на сайте фонда.
Финалисты конкурса смогут получить грантовую поддержку от Tele2 и фонда "Навстречу переменам" на развитие проекта, а также возможность стать участником "Инкубатора" — программы профессионального развития стартапов, в которую включены стратегические сессии, работа с менторами и знакомство с импакт-сообществом. Кроме того, Tele2 предоставит экспертную и информационную поддержку проектам-финалистам.
Заявки от социальных стартапов принимаются в трех номинациях:
- "Перспективное бизнес-решение" — прототип или работающий проект, основным источником дохода которого является реализация товаров или услуг. Проект работает в одном или нескольких населенных пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 750 000 рублей.
- "Перспективный импакт-стартап" — идея, прототип или работающий проект, основным источником дохода которого являются пожертвования, спонсорские или грантовые средства. Проект работает в одном или нескольких населенных пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей.
- "Лучший цифровой проект" — проект, где для решения заявленной социальной проблемы, используются интернет-технологии. Финалисты смогут получить грант от Tele2 до 550 000 рублей.
Юлия Варченко, исполнительный директор фонда "Навстречу переменам":
"Основная наша задача — помочь лидерам социальных стартапов в сфере детства перевести свой проект и лидерские навыки на новую ступень развития. Для этого мы стараемся использовать максимальное количество доступных инструментов и, конечно, передавать опыт коллег из компании Tele2, вместе с которыми мы очень детально прорабатываем критерии оценки социального воздействия и бизнес-модель. Длительное нахождение в Инкубаторе позволяет вывести проекты на устойчивый уровень и масштабировать социальное воздействие. Самое главное — найти и реализовать инновационные решения, которые позволят обеспечить равные возможности для всех детей и молодежи в России".
Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2, ментор и член жюри конкурса "Навстречу импакт-стартапам":
"Tele2 в партнерстве с фондом "Навстречу переменам" в течение более десяти лет улучшает жизнь детей, подростков и молодежи, поддерживая социальных предпринимателей и их проекты. При этом в работе с участниками конкурса мы помогаем не только доработать идею социального стартапа, но и создаем систему для его реализации. Кроме того, что участники находятся в поддерживающем импакт-сообществе, они получают регулярную обратную связь от экспертов и менторов, что помогает вывести проект на новый уровень. Такая механика позволяет нам предоставлять больше возможностей для развития социального предпринимательства в России, что, в свою очередь, качественно влияет на решение актуальных социальных проблем".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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