Студенты Самарского университета получат опыт работы в новой технологической реальности

В Самарском университете им. Королева открылся авторизованный учебный центр АСКОН, созданный совместно с Инжиниринговым центром вуза на кафедре инженерной графики института двигателей и энергетических установок при активном участии АСКОН-Самара. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Занятия здесь будут проводить сертифицированные преподаватели кафедры на основе методик разработчика системы автоматизированного проектирования. Университет планирует обучать на базе центра не только студентов, но и сотрудников промышленных предприятий региона: конструкторов и технологов.

Учебная аудитория оснащена современными вычислительными станциями и линейкой программного обеспечения, которые позволяют проектировать самые сложные авиационные, ракетно-космические изделия в системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3D. Также предложенное компанией программное обеспечение позволит разрабатывать и тестировать новые модули линейки программного обеспечения АСКОН в формате инженерно-исследовательского полигона.

Со словами напутствия к студентам — будущим высокотехнологичным инженерам — на церемонии открытия учебного центра обратились проректор по учебной работе Андрей Гаврилов, генеральный директор АСКОН-Самара Павел Самойлов, и. о. заведующего кафедрой "Инженерная графика" Роман Вдовин.

"Мы видим как развиваются и становятся все сложнее новая техника и новые технические решения. Поэтому очень важно, что инструменты для моделирования и проектирования перспективной техники разрабатываются в России, в частности, компанией АСКОН, обеспечивая стране технологический суверенитет. Нам очень приятно, что с компанией-разработчиком у нас выстроены хорошие отношения. Наше многолетнее сотрудничество поможет сделать учебу для студентов полезной. Когда выпускники после получения диплома придут на предприятия, в КБ, они уже будут уметь работать в актуальной технологической реальности и не тратить время на переобучение. Этот момент бесшовности, плавности перехода для нас очень важен", — отметил Андрей Гаврилов.

Его слова подтвердил Павел Самойлов, генеральный директор АСКОН-Самара: "Подавляющее большинство предприятий нуждается в высококвалифицированных инженерах. Обучение в новом центре будет вестись по стандартам разработчика, по выверенным методикам и материалам, преподаватели центра имеют подтвержденную квалификацию по работе с КОМПАС-3D. Мы работаем с предприятиями давно и плотно, нередко конструкторский блок их технологий основан на ПО и решениях АСКОН".

По словам и. о. заведующего кафедрой "Инженерная графика" Романа Вдовина, в рамках открытия авторизованного учебного центра АСКОН планируется дальнейшее плодотворное сотрудничество с ООО АСКОН-Самара в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации инженерных и научно-педагогических кадров в сфере автоматизированного проектирования. Учебный центр позволит открыть новые горизонты для совместной работы по формированию актуальных профессиональных компетенций в сфере информационных технологий у студентов, сотрудников учебных и научных подразделений.

"База АСКОН позволяет нам проектировать и моделировать ту или иную сложную деталь гораздо быстрее и точнее. На практике это означает, что спроектированная нами 3D-модель сложного устройства сразу же отправится на предприятие и будет воплощена там быстро и точно", — отметил учащийся на направлении "Самолето- и вертолетостроение" ИАРКТ студент 1 курса Илья Ефремов, по достоинству оценив мощные компьютеры центра и полный доступ к блокам технических решений.

"С открытием центра наступил новый этап сотрудничества АСКОН и вуза. Он поможет не только подготавливать специалистов с актуальными для промышленности знаниями и умениями, но и быть на фронтире современных разработок в области конструкторской подготовки и управления жизненным циклом изделий", — заключил Роман Вдовин.