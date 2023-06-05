Студенты Самарского университета получат опыт работы в новой технологической реальности

В Самарском университете им. Королева открылся авторизованный учебный центр АСКОН, созданный совместно с Инжиниринговым центром вуза на кафедре инженерной графики института двигателей и энергетических установок при активном участии АСКОН-Самара. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Занятия здесь будут проводить сертифицированные преподаватели кафедры на основе методик разработчика системы автоматизированного проектирования. Университет планирует обучать на базе центра не только студентов, но и сотрудников промышленных предприятий региона: конструкторов и технологов.
Учебная аудитория оснащена современными вычислительными станциями и линейкой программного обеспечения, которые позволяют проектировать самые сложные авиационные, ракетно-космические изделия в системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3D. Также предложенное компанией программное обеспечение позволит разрабатывать и тестировать новые модули линейки программного обеспечения АСКОН в формате инженерно-исследовательского полигона.
Со словами напутствия к студентам — будущим высокотехнологичным инженерам — на церемонии открытия учебного центра обратились проректор по учебной работе Андрей Гаврилов, генеральный директор АСКОН-Самара Павел Самойлов, и. о. заведующего кафедрой "Инженерная графика" Роман Вдовин.
"Мы видим как развиваются и становятся все сложнее новая техника и новые технические решения. Поэтому очень важно, что инструменты для моделирования и проектирования перспективной техники разрабатываются в России, в частности, компанией АСКОН, обеспечивая стране технологический суверенитет. Нам очень приятно, что с компанией-разработчиком у нас выстроены хорошие отношения. Наше многолетнее сотрудничество поможет сделать учебу для студентов полезной. Когда выпускники после получения диплома придут на предприятия, в КБ, они уже будут уметь работать в актуальной технологической реальности и не тратить время на переобучение. Этот момент бесшовности, плавности перехода для нас очень важен", — отметил Андрей Гаврилов.
Его слова подтвердил Павел Самойлов, генеральный директор АСКОН-Самара: "Подавляющее большинство предприятий нуждается в высококвалифицированных инженерах. Обучение в новом центре будет вестись по стандартам разработчика, по выверенным методикам и материалам, преподаватели центра имеют подтвержденную квалификацию по работе с КОМПАС-3D. Мы работаем с предприятиями давно и плотно, нередко конструкторский блок их технологий основан на ПО и решениях АСКОН".
По словам и. о. заведующего кафедрой "Инженерная графика" Романа Вдовина, в рамках открытия авторизованного учебного центра АСКОН планируется дальнейшее плодотворное сотрудничество с ООО АСКОН-Самара в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации инженерных и научно-педагогических кадров в сфере автоматизированного проектирования. Учебный центр позволит открыть новые горизонты для совместной работы по формированию актуальных профессиональных компетенций в сфере информационных технологий у студентов, сотрудников учебных и научных подразделений.
"База АСКОН позволяет нам проектировать и моделировать ту или иную сложную деталь гораздо быстрее и точнее. На практике это означает, что спроектированная нами 3D-модель сложного устройства сразу же отправится на предприятие и будет воплощена там быстро и точно", — отметил учащийся на направлении "Самолето- и вертолетостроение" ИАРКТ студент 1 курса Илья Ефремов, по достоинству оценив мощные компьютеры центра и полный доступ к блокам технических решений.
"С открытием центра наступил новый этап сотрудничества АСКОН и вуза. Он поможет не только подготавливать специалистов с актуальными для промышленности знаниями и умениями, но и быть на фронтире современных разработок в области конструкторской подготовки и управления жизненным циклом изделий", — заключил Роман Вдовин.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.