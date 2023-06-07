Жители Самарской области стали в 2,5 раза чаще доезжать до конца одной из самых красивых трасс в мире

Все больше жителей Самарской области в высокий туристический сезон, с мая по сентябрь, преодолевают сотни километров Чуйского тракта, чтобы насладиться красотой и добраться до окончания трассы вблизи с границей с Монголией. В прошлом году в сравнении с 2021 годом число таких путешественников из Самары, отметившихся в селе Жана Аул, выросло более чем в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба билайна.
В целом же, число добравшихся до этого населенного пункта россиян в 2022 году выросло на треть в сравнении с 2021 годом. Десятку регионов-путешественников возглавил Алтайский край, за ним — Республика Алтай и Кемеровская область. Также в шорт-лист вошли Новосибирская, Московская, Томская, Ленинградская области, Красноярский край, Омская и Свердловская области.
Чуйский тракт, главная дорожная артерия Горного Алтая — одна из самых живописных трасс мира. Протяженность трассы составляет более 1 000 км. Ежегодно тысячи туристов из разных регионов страны проезжают по данной трассе, чтобы увидеть перевалы Семинский, Чике-Таман, место слияния рек Катуни и Чуи, петроглифы, водопады и Гейзерово озеро, "марсианские поля" и множество других достопримечательностей, расположенных по пути следования тракта.
Отправляясь в столь дальнюю поездку, путешественники обычно заботятся о различных нюансах: составляют маршрут, изучают интересные факты, советы, смотрят видеоблоги о местах предстоящей поездки — с помощью смартфона и надежного мобильного интернета 4G билайн это можно сделать в процессе поездки. Стабильная голосовая связь и мобильный интернет — это также один из залогов безопасности в дороге, возможность связаться с близкими и поделиться с ними фотографиями, видео или новостями.
Мобильный интернет и голосовая связь билайн остаются надежными в дороге по Чуйскому тракту и в целом по Горному Алтаю. Чтобы упрочить позиции, в 2023 году компания продолжает работу по развитию качества связи. Благодаря очередной оптимизации сети оператор не только увеличил скорости мобильного интернета по Республике на 15%, но и сделал более стабильным покрытие 4G на 7 участках, расположенных на разной протяжённости тракта. Это село Дубровка на 450 км, турбаза Юность на 460 км, отрезок трассы длиной 21 км от курорта Манжерок до с. Барангол, село Черга на 515 км, Семинский перевал на 583 км, село Туекта на 612 км, село Курай на 826 км Чуйского тракта. Их жители, гости, путешественники, проезжающие мимо, получили доступ к скоростному мобильному интернету LTE от билайн и всем сервисам.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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