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Общество

"Лагуна" оспаривает смену зонирования в парке им. 60-летия Советской власти

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владелец участков в парке им. 60-летия Советской власти - ООО "Лагуна" - инициировал судебное разбирательство с думой Самары. Компания требует признать недействующими генплан и Правила землепользования и застройки города в части изменений на территории лесопарка, сообщили в самарской думе.

Фото: https://vk.com/lesopark63

Оспаривается отнесение земель парка, куда входят и участки компании, к функциональной зоне существующего ценного природного ландшафта и к территориальной зоне Р-3 (зона природных ландшафтов). Заявление "Лагуны" рассматривает областной суд.

Напомним, в 2018 г. спорные площадки относились к зонам Ц-2 и Ц-3 (общественно-деловые зоны городского и районного значения), что позволяло девелоперу вести там средне- и многоэтажную жилую застройку. В январе 2019 г. были утверждены изменения в генеральный план Самары, согласно которым всю территорию лесопарка, включая участки "Лагуны", перевели в рекреационную зону Р-3, где размещение каких-либо объектов капитального строительства запрещено. В декабре прошлого года лесопарк включили в зеленый пояс Самары.

Параллельно компания потребовала от мэрии 2,4 млрд руб. в Арбитражном суде Самарской области. Сумма сложилась из убытков в связи со снижением стоимости земли после изменений в градостроительных документах и упущенной выгоды.

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