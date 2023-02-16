К спору мэрии Самары с "Лагуной" на 2 млрд руб. привлекают гордуму

К процессу по иску ООО "Лагуна" на 2 млрд руб. привлекают думу Самары и городской департамент градостроительства. С таким ходатайством на заседании 16 февраля выступила представитель администрации Самары.
Напомним, ООО "Лагуна", владеющее землями в парке им. 60-летия Советской власти, судится с мэрией о взыскании 2,4 млрд рублей. Убытки в компании связывают с ограничением права землепользования в связи со сменой зонирования, в числе прочих, ее территории на Р-3 (зона природных ландшафтов) и включением в зеленый пояс вокруг Самары. Эти меры идут вразрез с планами "Лагуны", которая сначала добивалась оформления земель под застройку, затем представила концепцию арт-парка с платным входом.
На заседании 16 февраля представитель компании пояснила, что 433,9 млн руб. из суммы убытков - это разница между стоимостью участков до введения всех ограничений и их стоимостью после смены зонирования и включения в зеленый пояс. Остальные 1,97 млрд руб. - упущенная выгода, в том числе в виде ограничения права собственника на сдачу в аренду земли с правом выкупа. Ранее сообщалось, что в феврале прошлого года собственник сдал в аренду два участка общей площадью 246,7 тыс. кв. м некоему Сергею Калинину за 5 тыс. руб. в месяц.
В связи с крупной суммой иска, которая может нанести городскому бюджету серьезный ущерб, к делу в качестве третьего лица привлечена прокуратура Самарской области. Кроме того, по инициативе администрации Самары в процесс вступят городская дума и департамент градостроительства, поскольку сама мэрия не уполномочена решать земельные вопросы, в частности, менять зонирование территории.
Следующее рассмотрение дела назначено через месяц.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.