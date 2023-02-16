К спору мэрии Самары с "Лагуной" на 2 млрд руб. привлекают гордуму

К процессу по иску ООО "Лагуна" на 2 млрд руб. привлекают думу Самары и городской департамент градостроительства. С таким ходатайством на заседании 16 февраля выступила представитель администрации Самары.

Напомним, ООО "Лагуна", владеющее землями в парке им. 60-летия Советской власти, судится с мэрией о взыскании 2,4 млрд рублей. Убытки в компании связывают с ограничением права землепользования в связи со сменой зонирования, в числе прочих, ее территории на Р-3 (зона природных ландшафтов) и включением в зеленый пояс вокруг Самары. Эти меры идут вразрез с планами "Лагуны", которая сначала добивалась оформления земель под застройку, затем представила концепцию арт-парка с платным входом.

На заседании 16 февраля представитель компании пояснила, что 433,9 млн руб. из суммы убытков - это разница между стоимостью участков до введения всех ограничений и их стоимостью после смены зонирования и включения в зеленый пояс. Остальные 1,97 млрд руб. - упущенная выгода, в том числе в виде ограничения права собственника на сдачу в аренду земли с правом выкупа. Ранее сообщалось, что в феврале прошлого года собственник сдал в аренду два участка общей площадью 246,7 тыс. кв. м некоему Сергею Калинину за 5 тыс. руб. в месяц.

В связи с крупной суммой иска, которая может нанести городскому бюджету серьезный ущерб, к делу в качестве третьего лица привлечена прокуратура Самарской области. Кроме того, по инициативе администрации Самары в процесс вступят городская дума и департамент градостроительства, поскольку сама мэрия не уполномочена решать земельные вопросы, в частности, менять зонирование территории.

Следующее рассмотрение дела назначено через месяц.