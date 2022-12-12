"Лагуна" требует через суд с администрации Самары более 2,4 млрд рублей

ООО "Лагуна" инициировало в арбитраже процесс о взыскании с администрации Самары 2,411 млрд руб., пишет "Самарское обозрение".

Разбирательства стартуют на фоне попыток завершить оформление лесопаркового зеленого пояса Самары, куда входит и парк 60-летия Советской власти. Именно там и расположены 25 га, оказавшиеся в собственности "Лагуны".

Напомним, что лесопарк им. 60-летия Советской власти в границах Московского шоссе, ул. Ташкентской, Стара-Загора, Алма-Атинской считается одной из крупнейшим зеленых зон Самары. Изначально его площадь составляла 133 га.

В течение последних 20 лет ряд бизнесменов пытались приватизировать участки внутри лесопарка и использовать их под застройку. В результате значительная часть лесопарка оказалась в собственности у ООО "Лагуна", аффилированного с бизнесменом Беником Айвазяном. По данным ИАС "СПАРК-Интерфакс", "Лагуна" создана в 2013 году. В настоящее время совладельцами общества являются Асмик Айвазян (87,12%), Валерия Коваленко (12%) и ООО "Кантри-Клуб" (0,88%).

Компания приобрела у ЗАО "Ассоциация содействия социальным программам общества" четыре земельных участка, ранее входивших в территорию парка. Их общая площадь составляет около 25 га.

Затем "Лагуне" удалось изменить зонирование бывших рекреационных территорий. В 2018 г. площадки уже относились к зонам Ц-2 и Ц-3 (общественно-деловые зоны городского и районного значения), что позволяло девелоперу возводить там средне- и многоэтажную жилую застройку.

В январе 2019 г. были утверждены изменения в генеральный план Самары, согласно которым всю территорию лесопарка, включая участки "Лагуны", перевели в рекреационную зону Р-3, где размещение каких-либо объектов капитального строительства запрещено.

Вскоре после этого стало известно, что администрация Самары намерена предложить "Лагуне" альтернативную площадку для застройки взамен 25 га, которые осваивать теперь стало невозможно. Как пишет издание, такой сценарий удовлетворил собственников "Лагуны", которые в надежде на мену не стали выступать против поправок в генеральный план.

Однако обмен земель так и не состоялся. Судя по всему, или менять оказалось не на что, или в мэрии решили, что в рокировке нет практического смысла. Возможностей застройки парка "Лагуна" лишилась, а обязанностей платить налоги за свой участок в бюджет — нет.

Ситуация вновь обострилась весной 2022 года. Тогда в социальных сетях появилась информация, что территорию "Лагуны" оградили сеткой и выставили охрану. Жители забеспокоились, что компания начнет вырубку деревьев и зачистку участков. Мэрия организовала проверку на объекте и нарушений со стороны землевладельца не выявила. После этого стартовал очередной раунд переговоров с собственниками компании, завершившихся ничем.

В апреле 2022 г. администрация города заявила о намерении дополнительно защитить парк 60-летия Советской власти. Достичь этого планировали за счет включения объекта в "лесопарковый зеленый пояс".

Инициативу о вхождении парка в эту зону поддержали на публичных слушаниях, затем — решением Самарской губернской думы и постановлением правительства области.

Теперь, судя по всему, в "Лагуне" решили взыскать с чиновников убытки, понесенные из-за невозможности застройки своих земель. 2 декабря компания обратилась в Арбитражный суд Самарской области с новым иском. Ответчиками выступают администрация города и городской департамент финансов. Названа сумма требований фирмы к властям — 2,411 млрд руб., из чего она складывается — непонятно. Иск еще не принят к производству, никаких документов в картотеке арбитража на данный момент нет.