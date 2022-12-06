Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

В понедельник, 5 декабря, вышло постановление Самарской области об изменении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг Самары. В него включили территории острова Коровий (262 га) и парка им. 60-летия Советской власти (125 га).
С инициативой по включению территории парка, в том числе частных земель, в зеленый пояс весной этого года выступили городские власти. Новый статус, по мнению администрации Самары, исключит риски вырубки и застройки парка.
Такая опасность связана с тем, что некоторые участки леса находятся в собственности ООО "Лагуна", с согласия которого в начале года начали огораживать частную территорию. Появилась концепция благоустройства этих участков, что вызвало очередной общественный резонанс.
17 мая прошли общественные слушания о включении территории парка имени 60-летия Советской власти в состав лесопаркового зеленого пояса. "За" выступило более 200 человек, 129 высказались против.
С подписанием постановления лесопарк официально вошел в зеленый пояс Самары.
Последние комментарии
Главное, дело.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.