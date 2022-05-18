Самарцы проголосовали за включение парка имени 60-летия Советской власти в зеленый пояс

В Самаре 17 мая прошли общественные слушания о включении территории парка имени 60-летия Советской власти в состав лесопаркового зеленого пояса. По предварительным подсчетам голосов, "за" - 220 человек, 129 высказались против.

Напомним, весной собственник земель в парке ООО "Лагуна" начал огораживать свою территорию. Появилась концепция благоустройства этих участков. Все то вызвало очередной общественный резонанс.

В конце апреля городские власти обратились в Общественную палату Самарской области с просьбой о проведении мероприятий по включению территории парка, в том числе частных земель, в лесопарковый зеленый пояс. Новый статус, по мнению администрации Самары, исключит риски вырубки и застройки парка.

Всего на слушания зарегистрировались 389 человек. Перед голосованием выступали чиновники, политики, общественные деятели и просто жители города.

Необходимость включения парка в зеленый пояс объяснил заместитель главы г.о. Самара, руководитель правового департамента Дмитрий Попов: "Мы тщательно изучали действующее законодательство, которое регулирует вопросы, связанные с использованием природы, и пришли к выводу, что на сегодняшний день в рамках действующей правовой модели установление лесопаркового зеленого пояса в отношении парка им. 60-летия Советской власти будет возможно оптимальным способом выхода из сложившейся ситуации в цели одной - сохранении лесопарка в существующем виде".

Глава департамента градостроительства Сергей Шанов позже добавил, что включение парка в зеленый пояс исключает возможность смены зонирования участков на его территории, за исключением зоны Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий (ООПТ)). Сейчас парк входит в зону Р-3 (Зона природных ландшафтов). Многие жители напомнили чиновникам, что изначально - в 2019 г. - они голосовали за присвоение парку зоны Р-4. Чиновники не исключают, что в дальнейшем лесопарку присвоят зону Р-4.

Руководитель руководитель управления региональной экологической политики департамента охраны окружающей среды минлесхоза Самарской области Андрей Ардаков уточнил, что ООПТ местного значения могут создаваться только на землях, которые находятся в собственности муниципалитета.

"Соответственно, на те участки, которые сейчас находятся у тех или иных собственников, какие-то ограничения установить невозможно. Таким образом, создание лесопаркового зеленого пояса - единственный возможный вариант с учетом существующих в парке прав собственности. Также в зоне пояса возможно размещение инфраструктуры для занятий спортом", - рассказал Ардаков.

В итоге большинство участников слушаний подняли руки за то, чтобы включить парк им. 60-летия Советской власти в зеленый пояс Самары. Кроме того, жители выразили свое мнение письменно на листках для голосования. Около 40 таких листов признаны недействительными, так как не содержали однозначного ответа на вопрос, поставленный на голосование.

Теперь Общественная палата Самарской области направит в Самарскую губернскую думу ходатайство о включении территории в лесопарковый зеленый пояс с результатами общественных слушаний. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать региональный парламент. Отметим, что один депутат губдумы - Александр Милеев выступил категорически против включения парка им. 60-летия Советской власти в зеленый пояс Самары.