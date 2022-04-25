Парк им. 60-летия Советской власти включат в лесопарковый зеленый пояс

Администрация Самары планирует сменить зонирование крупнейшей городской зеленой зоны — парка им. 60-летия Советской власти в Кировском районе, пишет "Самарское обозрение".
Мэрия направила в Общественную палату Самарской области ходатайство о проведении мероприятий для включения его в лесопарковую зеленую зону. Также рассматривается возможность установить здесь зону "особо охраняемых природных территорий" (ООПТ). Новый статус исключит риски вырубки и застройки части парка — 25 га земель, находящихся сейчас в собственности ООО "Лагуна".
Напомним, в парке ООО "Лагуна" принадлежит четыре участка. Один из них компания поделила на два: для первого участка она хотела оформить вид разрешенного использования (ВРИ) под магазины, а другой сохраняет ВРИ под многоэтажную застройку. За регистрацией этих изменений компания обратилась в Росреестр, но тот отказался оформлять документы на новые участки.
В марте 2022 г. ситуация вокруг парка вновь обострилась. Сначала в соцсетях появились жалобы жителей города на ограничение доступа к части леса, подконтрольной "Лагуне". В мэрии Самары отреагировали экстренной выездной проверкой. По ее итогам в самом факте ограничений доступа нарушений не обнаружили, поскольку земли находятся в частной собственности и формально к лесопарку не относятся.
1 апреля мэр Самары Елена Лапушкина встретилась с представителями инициативной группы по защите лесопарка. Там были озвучены возможные варианты сохранения массива. В частности, мэрия предложила включить всю территорию парка в лесопарковый зеленый пояс. Представители инициативной группы настаивали на большем: чтобы парку присвоили статус особо охраняемой природной территории регионального значения и перевели его в зону Р-4 (особо охраняемые природные территории — ООПТ). По версии членов группы, статус лесопаркового пояса сам по себе не защитит массив от сплошной вырубки.
Согласно протоколу встречи от 1 апреля, решения будут приниматься в нескольких направлениях. Мэрия обязывалась в срок до 1 мая 2022 г. подготовить и направить в минлесхоз обращение о возможности установления для парка статуса ООПТ регионального значения. В случае утверждения такого статуса можно будет в течение шести месяцев перевести территорию в зону Р-4.
Как стало известно изданию, мэрия уже направила в Общественную палату Самарской области ходатайство о проведении мероприятий по включению территории парка, в том числе земель "Лагуны", в лесопарковый зеленый пояс.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.