Парк им. 60-летия Советской власти включат в лесопарковый зеленый пояс

Администрация Самары планирует сменить зонирование крупнейшей городской зеленой зоны — парка им. 60-летия Советской власти в Кировском районе, пишет "Самарское обозрение".

Мэрия направила в Общественную палату Самарской области ходатайство о проведении мероприятий для включения его в лесопарковую зеленую зону. Также рассматривается возможность установить здесь зону "особо охраняемых природных территорий" (ООПТ). Новый статус исключит риски вырубки и застройки части парка — 25 га земель, находящихся сейчас в собственности ООО "Лагуна".

Напомним, в парке ООО "Лагуна" принадлежит четыре участка. Один из них компания поделила на два: для первого участка она хотела оформить вид разрешенного использования (ВРИ) под магазины, а другой сохраняет ВРИ под многоэтажную застройку. За регистрацией этих изменений компания обратилась в Росреестр, но тот отказался оформлять документы на новые участки.



В марте 2022 г. ситуация вокруг парка вновь обострилась. Сначала в соцсетях появились жалобы жителей города на ограничение доступа к части леса, подконтрольной "Лагуне". В мэрии Самары отреагировали экстренной выездной проверкой. По ее итогам в самом факте ограничений доступа нарушений не обнаружили, поскольку земли находятся в частной собственности и формально к лесопарку не относятся.

1 апреля мэр Самары Елена Лапушкина встретилась с представителями инициативной группы по защите лесопарка. Там были озвучены возможные варианты сохранения массива. В частности, мэрия предложила включить всю территорию парка в лесопарковый зеленый пояс. Представители инициативной группы настаивали на большем: чтобы парку присвоили статус особо охраняемой природной территории регионального значения и перевели его в зону Р-4 (особо охраняемые природные территории — ООПТ). По версии членов группы, статус лесопаркового пояса сам по себе не защитит массив от сплошной вырубки.



Согласно протоколу встречи от 1 апреля, решения будут приниматься в нескольких направлениях. Мэрия обязывалась в срок до 1 мая 2022 г. подготовить и направить в минлесхоз обращение о возможности установления для парка статуса ООПТ регионального значения. В случае утверждения такого статуса можно будет в течение шести месяцев перевести территорию в зону Р-4.



Как стало известно изданию, мэрия уже направила в Общественную палату Самарской области ходатайство о проведении мероприятий по включению территории парка, в том числе земель "Лагуны", в лесопарковый зеленый пояс.