Верховный Суд отказал "Лагуне" в рассмотрении земельного вопроса в лесопарке

Верховный Суд отказал в рассмотрении жалобы ООО "Лагуна" на решение нижестоящей инстанции по поводу регистрации земельных участков в парке им. 60-летия Советской власти.
Напомним, в парке компании принадлежит четыре участка. Один из них "Лагуна" поделила на два: для первого участка она хотела оформить вид разрешенного использования (ВРИ) под магазины, а другой сохраняет ВРИ под многоэтажную застройку.
За регистрацией этих изменений компания обратилась в Росреестр, но тот отказался оформлять документы на новые участки. Тогда "Лагуна" обратилась в суд, и он согласился с доводами землевладельца. В ответ департамент градостроительства Самары и служба госрегистрации подали жалобу. Апелляционная инстанция отменила решение арбитража и отказала в требованиях компании.
Недавно в публичной плоскости появилась концепция развития парка на землях "Лагуны". Там предполагается оборудовать арт-пространство с платным входом, куда войдут прогулочные зоны, фуд-корт-зона, кемпинг-отель и многое другое.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.