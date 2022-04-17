Верховный Суд отказал "Лагуне" в рассмотрении земельного вопроса в лесопарке

Верховный Суд отказал в рассмотрении жалобы ООО "Лагуна" на решение нижестоящей инстанции по поводу регистрации земельных участков в парке им. 60-летия Советской власти.

Напомним, в парке компании принадлежит четыре участка. Один из них "Лагуна" поделила на два: для первого участка она хотела оформить вид разрешенного использования (ВРИ) под магазины, а другой сохраняет ВРИ под многоэтажную застройку.

За регистрацией этих изменений компания обратилась в Росреестр, но тот отказался оформлять документы на новые участки. Тогда "Лагуна" обратилась в суд, и он согласился с доводами землевладельца. В ответ департамент градостроительства Самары и служба госрегистрации подали жалобу. Апелляционная инстанция отменила решение арбитража и отказала в требованиях компании.

Недавно в публичной плоскости появилась концепция развития парка на землях "Лагуны". Там предполагается оборудовать арт-пространство с платным входом, куда войдут прогулочные зоны, фуд-корт-зона, кемпинг-отель и многое другое.