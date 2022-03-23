Появилась концепция благоустройства парка им. 60-летия Советской власти

Архитектор Александр Пашин на сайте taburent.ru опубликовал концепцию благоустройства на территории парка им. 60-летия Советской власти. В новом арт-парке предусмотрены прогулочные зоны, фуд-корт зона, кемпинг-отель и многое другое.

Напомним, о планах развития территории в парке заявлял ее собственник - ООО "Лагуна". В марте по периметру участка было установлено ограждение, начался спил деревьев.

Новое пространство назвали "Либерти. Freedom park". Концепция парка предлагает площадки для барбекю, поляны отдыха, круглогодичные шатры для праздников и банкетов, парковку на 700 автомобилей, бар. Территорию обещают сделать закрытой со службой безопасности и платным входом.

В арт-парке планируется установка инсталляций и скульптурных композиций, организация музея современного искусства под открытым небом, лента цветных троп, открытые амфитеатры, шатры.

Судьба парка им. 60-летия Советской власти обсуждается не первый год. Так, в 2018 г. активность местных жителей предотвратила вырубку на частных землях. В 2019-м городские власти провели опрос среди самарцев: 75% опрошенных, выбирая варианты досуга здесь, указали, что приходят гулять и наслаждаться природой, большинство проголосовало за минимальное благоустройство парка с сохранением природного ландшафта.

Тогда же инициативная группа разработала концепцию благоустройства территории с учетом мнения горожан.