"Лагуна" готовит концепцию развития своих участков в парке им. 60-летия Советской власти

На встрече местных жителей и властей Самары 18 марта в парке им. 60-летия Советской власти гендиректор ООО "Лагуна" Денис Грузинов заявил о планах развития территории, которая является собственностью компании.

Напомним, собственником четырех участков в лесопарке со стороны Московского шоссе является фирма "Лагуна", подконтрольная бизнесмену Бенику Айвазяну. В начале марта местные жители заметили, что по периметру указанных территорий установлено ограждение, а на въезде стоит будка с охраной. Выяснилось, что собственник в феврале этого года сдал в аренду два участка общей площадью 246,7 тыс. кв. м некоему Сергею Калинину за 5 тыс. руб. в месяц.

На встрече 18 марта директор "Лагуны" рассказал о планах по развитию территории. Так, собственник анонсировал установку капитального забора летом этого года. По словам Дениса Грузинова, сейчас архитекторы разрабатывают концепцию развития: здесь может появиться зона со сценой для проведения фестивалей, кемпинг и т.д. Не исключена вырубка, так как на частных землях запланированы просеки, опушки, дорожки.

В компании напомнили, что участки находятся в ее собственности с 2005 г., и теперь собственники намерены извлекать коммерческую выгоду из права владения этими объектами. "В любом случае доступа бесплатного не будет", - отметил Сергей Грузинов. Он также добавил, что никаких предложений по компенсационным участкам или выкупу земель от городских властей "Лагуна" не получала.