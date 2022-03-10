Доступ в самарский парк 60-летия Советской власти ограничен

В Самаре ограничен доступ в парк 60-летия Советской власти. Мэрией инициирована экстренная проверка рекреационных землевладений компании "Лагуна", пишет "Самарское обозрение".

8 марта в соцсетях местные жители сообщили, что не смогли попасть в парк, их остановил охранник ЧОПа. 9 марта на это сообщение отреагировали в мэрии Самары. В связи с публикацией организована выездная проверка МАУ "Парки Самары".

Напомним, что собственником четырех участков площадью 25 га в лесопарке является фирма "Лагуна", подконтрольная бизнесмену Бенику Айвазяну. Компания планировала вести там застройку.

В 2019 г. в администрации города утвердили для всего лесопарка зонирование Р-3 (ценный природный ландшафт), где капитальное строительство запрещено, а вид разрешенного использования "для многоквартирных домов" невозможен. "Лагуна" пыталась через суд изменить зонирование, но 11-й апелляционный арбитражный суд отказал в требованиях ООО оформить участки под строительство и магазины.