Доступ в самарский парк 60-летия Советской власти ограничен

В Самаре ограничен доступ в парк 60-летия Советской власти. Мэрией инициирована экстренная проверка рекреационных землевладений компании "Лагуна", пишет "Самарское обозрение".
8 марта в соцсетях местные жители сообщили, что не смогли попасть в парк, их остановил охранник ЧОПа. 9 марта на это сообщение отреагировали в мэрии Самары. В связи с публикацией организована выездная проверка МАУ "Парки Самары".
Напомним, что собственником четырех участков площадью 25 га в лесопарке является фирма "Лагуна", подконтрольная бизнесмену Бенику Айвазяну. Компания планировала вести там застройку.
В 2019 г. в администрации города утвердили для всего лесопарка зонирование Р-3 (ценный природный ландшафт), где капитальное строительство запрещено, а вид разрешенного использования "для многоквартирных домов" невозможен. "Лагуна" пыталась через суд изменить зонирование, но 11-й апелляционный арбитражный суд отказал в требованиях ООО оформить участки под строительство и магазины.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа