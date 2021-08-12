Апелляция отказала "Лагуне" оформить земли в лесопарке

11-й апелляционный арбитражный суд отказал в требованиях ООО "Лагуна" оформить участки в парке им. 60-летия Советской власти под строительство и магазины.
Напомним, компании в парке принадлежит четыре участка общей площадью 25 гектаров. Один из них она поделила на два: 10 тыс. кв. м и 188,9 тыс. кв. метров. Меньший получает вид разрешенного использования (ВРИ) под магазины, а больший сохраняет ВРИ под многоэтажную застройку.
За регистрацией этих изменений "Лагуна" обратилась в Росреестр, но тот отказался оформлять документы на новые участки. Тогда компания повела федеральную службу в суд, который согласился с доводами землевладельца. В ответ департамент градостроительства Самары и служба госрегистрации подали жалобу. Апелляционная инстанция 9 августа отменила решение арбитража и отказала в иске "Лагуне".
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас