Апелляция отказала "Лагуне" оформить земли в лесопарке

11-й апелляционный арбитражный суд отказал в требованиях ООО "Лагуна" оформить участки в парке им. 60-летия Советской власти под строительство и магазины.

Напомним, компании в парке принадлежит четыре участка общей площадью 25 гектаров. Один из них она поделила на два: 10 тыс. кв. м и 188,9 тыс. кв. метров. Меньший получает вид разрешенного использования (ВРИ) под магазины, а больший сохраняет ВРИ под многоэтажную застройку.

За регистрацией этих изменений "Лагуна" обратилась в Росреестр, но тот отказался оформлять документы на новые участки. Тогда компания повела федеральную службу в суд, который согласился с доводами землевладельца. В ответ департамент градостроительства Самары и служба госрегистрации подали жалобу. Апелляционная инстанция 9 августа отменила решение арбитража и отказала в иске "Лагуне".