На решение по землям "Лагуны" в лесопарке подали апелляцию

На прошлой неделе в суд апелляционной инстанции передали дело по иску ООО "Лагуна", которой принадлежит земля в парке им. 60-летия Советской власти. Компания в первой инстанции добилась оформления участков с правом использовать их под строительство и магазины. Росреестр и власти Самары не согласились с решением суда.

Напомним, "Лагуне" в парке принадлежит четыре участка общей площадью 25 гектаров. Один из них она поделила на два: 10 тыс. кв. м и 188,9 тыс. кв. метров. Меньший получает вид разрешенного использования (ВРИ) под магазины, а больший сохраняет ВРИ под многоэтажную застройку.

Росреестр отказался регистрировать права на вновь образованные участки. Тогда "Лагуна" обратилась в суд и выиграла дело. Городские власти не увидели в этом угрозы для парка, но заявили о планах оспорить решение суда.