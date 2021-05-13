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Общество

"Лагуне" разрешили использовать землю в лесопарке без ограничений

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Лагуна", которой принадлежит земля в парке им. 60-летия Советской власти, может использовать ее под строительство и магазины, следует из решения Арбитражного суда Самарской области.

Фото: https://vk.com/lesopark63

Напомним, компании в парке принадлежит четыре участка общей площадью 25 гектаров. Один из них она поделила на два: 10 тыс. кв. м и 188,9 тыс. кв. метров. Меньший получает вид разрешенного использования (ВРИ) под магазины, а больший сохраняет ВРИ под многоэтажную застройку. Таким образом "Лагуна" хотела узаконить деятельность на территории парка, из-за которой получала штраф. Ранее компанию привлекали к ответственности за организацию цеха по производству изделий из древесины и магазина-склада по продаже готовой продукции.

Росрееестр отказался регистрировать права на вновь образованные участки и ставить их на кадастровый учет. В суде эту позицию разделили и городские власти. По их мнению, спорная земля находится в функциональной зоне существующего ценного природного ландшафта и в территориальной зоне Р-3, где не предусмотрено размещение магазинов.

Однако "Лагуна" успела обратиться в регистрирующие органы до того, как в Правила застройки и землепользования Самары были внесены изменения по смене зоны Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) на Р-3 (зона природных ландшафтов). "...При изменении территориального зонирования, градостроительного регламента, разрешенного использования земельного участка, его собственник вправе продолжать использование этого участка, разрешенное до такого изменения, без какого-либо ограничения...", - говорится в решении суда, который обязал Росреестр зарегистрировать права компании на новые участки.

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