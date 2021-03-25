"Лагуна" разделила свой участок в парке 60-летия Советской власти

ООО "Лагуна" обратилось в арбитражный суд, чтобы обязать Росреестр зарегистрировать два земельных участка в в границах Московского шоссе, улиц Ташкентской, Стара-Загора и Алма-Атинской.

Речь идет о территории парка им. 60-летия Советской власти, где компании принадлежит четыре участка общей площадью 25 гектаров. Один из них "Лагуна" поделила на два: 10 тыс. кв. м и 188,9 тыс. кв. метров. Меньший получает вид разрешенного использования (ВРИ) под магазины, а больший сохраняет ВРИ под многоэтажную застройку.

В январе прошлого года компания обратилась в Росреестр с заявлениями о регистрации прав на образованные участки, но служба отказалась ставить их на кадастровый учет.

Этому предшествовала проверка администрации Кировского района, которая показала нарушение земельного законодательства истцом. На спорном участке "Лагуны" осуществлялась производственно-коммерческая деятельность: работал цех по производству изделий из древесины и магазин-склад по продаже готовой продукции. Компанию оштрафовали. Она не согласилась с наказанием и заявила, что на земле нет никакого производства, а сейчас ведется работа по изменению вида разрешенного использования участка. Оспорить штраф "Лагуне" так и не удалось.

Напомним, скандал вокруг парка разгорелся в конце 2018 года, когда департамент градостроительства Самары одобрил для ООО "Стройресурс" подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц Стара-Загора, Ташкентской, Московского шоссе в Кировском районе Самары. Землю компания арендовала с правом выкупа у ООО "Лагуна", подконтрольного Бенику Айвазяну.

В 2019 г. прошли публичные слушания, на которых обсуждался перевод территории парка им. 60-летия Советской власти из зон Ц-2 и Ц-3 (общественно-деловые зоны городского и районного значения, допускающие средне- и многоэтажную жилую застройку) в зону рекреации. Изменения касались и участков, принадлежащих "Лагуне". Перевод в зону рекреации сделал невозможным строительство на всей территории лесопарка.