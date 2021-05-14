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Общество

В мэрии Самары прокомментировали решение суда по застройке лесопарка

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель самарского департамента градостроительства Сергей Шанов прокомментировал ситуацию, связанную с решением суда по парку 60-летия Советской власти и заявил о намерении оспорить решение инстанции.

Сергей Шанов отметил, что парку абсолютно ничего не угрожает, а решение суда никак не скажется на его судьбе, и, тем более, не приведет к застройке.

"Парку 60-летия Советской власти абсолютно ничего не угрожает. Решение суда никак не скажется на его судьбе и тем более не приведёт к застройке. Во-первых, решение суда ещё не вступило в силу, и будет нами оспорено. Во-вторых сегодня вся территория парка, включая участки ООО "Лагуна", переведены в зону Р-3 (зона природных ландшафтов), где отсутствуют какие-либо объекты капитального строительства в основных видах разрешённого использования земельных участков. И при получении градостроительного плана земельного участка, если ООО "Лагуна" вдруг захочет что-то строить (им надо будет его получать), в ГПЗУ будет указана зона Р-3. Никакого разрешения на строительство не может быть получено в силу закона".

Напомним, ранее, согласно решению Арбитражного суда Самарской области, ООО "Лагуна", которой принадлежит земля в парке им. 60-летия Советской власти, получила разрешение использовать ее под строительство и магазины.

Компания владеет четырьмя участками площадью 25 га. Один из них "Лагуна" поделила на два: 10 тыс. кв. м и 188,9 тыс. кв. метров. Меньший получает вид разрешенного использования (ВРИ) под магазины, а больший сохраняет ВРИ под многоэтажную застройку. Таким образом "Лагуна" хотела узаконить деятельность на территории парка, из-за которой получала штраф. Ранее компанию привлекали к ответственности за организацию цеха по производству изделий из древесины и магазина-склада по продаже готовой продукции.

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