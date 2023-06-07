Тольяттинский госуниверситет сделает инженерами 1200 китайцев

В рамках подписанных соглашений Тольяттинский государственный университет (ТГУ) и Чанчжоуский профессионально-технический институт мехатронной технологии совместно разрабатывают учебный план для подготовки специалистов по двум направлениям: "Технология машиностроения" и "Прикладная информатика". Два года из пяти китайские студенты будут учиться очно в Тольяттинском госуниверситете. За пять лет высшее образование в ТГУ получат 1200 китайцев. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Пакет соглашений об обучении китайских студентов за рубежом ректоры учебных заведений подписали 31 мая 2023 года в режиме видеоконференции. Установлению сотрудничества между двумя вузами содействовала Уханьская международная образовательно-консалтинговая компания "Фэнъя", которая помогает китайским университетам в поиске зарубежных партнёров по всему миру.
Как говорится в тексте соглашения, для института Чанчжоу сотрудничество с ТГУ в числе прочего ставит целью повышение уровня подготовки интернациональных специалистов высшего профессионального образования.
На основе программ подготовки специальностей китайского института, которые соответствуют российским профилям "Технология машиностроения" и "Разработка программного обеспечения", обе стороны совместно разработают пятилетний учебный план по схеме "3+2": 3 года в Китае и 2 года в Тольятти. Во время обучения в Чанчжоу преподаватели ТГУ будут читать лекции китайским студентам очно или онлайн. С первого курса студенты также начнут интенсивно изучать русский язык.
После трёхлетнего обучения в институте Чанчжоу и со знанием русского языка китайские студенты продолжат своё обучение в Тольяттинском госуниверситете. Им зачтут освоенные в институте Чанчжоу дисциплины и примут на третий курс очной формы обучения. После двух лет обучения в ТГУ они получат диплом бакалавра.
Соглашениями предусмотрены пять наборов по 120 человек на каждое направление начиная с 2024 года, то есть речь идёт о подготовке 1200 инженеров.
"Чанчжоуский профессионально-технический институт мехатронной технологии входит в топ-5 специальных профессиональных учебных заведений Китая высшего образования первой ступени обучения. Всего таких институтов в Китае более тысячи. Если попытаться провести аналог с российским образованием, за три года обучения в институте Чанчжоу студенты получают уровень компетенций между средним техническим образованием и бакалавриатом. Обучение в Тольяттинском госуниверситете будет для них переходом на следующий уровень, — рассказал ректор ТГУ Михаил Криштал. — В рамках реформы высшего образования в России ведётся много споров, сохранится бакалавриат или нет. Сейчас уже пришли к консенсусу о том, что бакалавр — это степень, а квалификация должна быть "Инженер". То есть у иностранных студентов будет возможность получить в России и диплом бакалавра, и квалификацию инженера. Они станут специалистами высокого профессионального уровня, подтверждённого дипломом о полном высшем образовании".
Как добавил Михаил Криштал, пока речь идёт о совместной подготовке кадров по двум направлениям, однако в дальнейшем вузы намерены расширять сотрудничество.
"Китай и Россия на протяжении длительного времени являются не только добрыми соседями, но и партнёрами. Визит в Россию в марте этого года председателя КНР открыл новые перспективы сотрудничества между странами. Наши совместные образовательные программы помогут установить ещё более тесные культурные связи. Надеюсь, что в будущем мы найдём новые пути сотрудничества для развития высшего профессионального образования в Китае и России", — сказал на церемонии подписания документов ректор Чанчжоуского профессионально-технического института мехатронной технологии Сюй Чаошань.
Ректоры двух вузов договорились о взаимных визитах, которые должны состояться в течение 2023 года. Михаил Криштал и Сюй Чаошань планируют лично обсудить перспективы дальнейшего партнёрства, в том числе возможное увеличение числа специальностей в рамках совместных программ подготовки кадров.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.