Тольяттинский госуниверситет сделает инженерами 1200 китайцев

В рамках подписанных соглашений Тольяттинский государственный университет (ТГУ) и Чанчжоуский профессионально-технический институт мехатронной технологии совместно разрабатывают учебный план для подготовки специалистов по двум направлениям: "Технология машиностроения" и "Прикладная информатика". Два года из пяти китайские студенты будут учиться очно в Тольяттинском госуниверситете. За пять лет высшее образование в ТГУ получат 1200 китайцев. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Пакет соглашений об обучении китайских студентов за рубежом ректоры учебных заведений подписали 31 мая 2023 года в режиме видеоконференции. Установлению сотрудничества между двумя вузами содействовала Уханьская международная образовательно-консалтинговая компания "Фэнъя", которая помогает китайским университетам в поиске зарубежных партнёров по всему миру.

Как говорится в тексте соглашения, для института Чанчжоу сотрудничество с ТГУ в числе прочего ставит целью повышение уровня подготовки интернациональных специалистов высшего профессионального образования.

На основе программ подготовки специальностей китайского института, которые соответствуют российским профилям "Технология машиностроения" и "Разработка программного обеспечения", обе стороны совместно разработают пятилетний учебный план по схеме "3+2": 3 года в Китае и 2 года в Тольятти. Во время обучения в Чанчжоу преподаватели ТГУ будут читать лекции китайским студентам очно или онлайн. С первого курса студенты также начнут интенсивно изучать русский язык.

После трёхлетнего обучения в институте Чанчжоу и со знанием русского языка китайские студенты продолжат своё обучение в Тольяттинском госуниверситете. Им зачтут освоенные в институте Чанчжоу дисциплины и примут на третий курс очной формы обучения. После двух лет обучения в ТГУ они получат диплом бакалавра.

Соглашениями предусмотрены пять наборов по 120 человек на каждое направление начиная с 2024 года, то есть речь идёт о подготовке 1200 инженеров.

"Чанчжоуский профессионально-технический институт мехатронной технологии входит в топ-5 специальных профессиональных учебных заведений Китая высшего образования первой ступени обучения. Всего таких институтов в Китае более тысячи. Если попытаться провести аналог с российским образованием, за три года обучения в институте Чанчжоу студенты получают уровень компетенций между средним техническим образованием и бакалавриатом. Обучение в Тольяттинском госуниверситете будет для них переходом на следующий уровень, — рассказал ректор ТГУ Михаил Криштал. — В рамках реформы высшего образования в России ведётся много споров, сохранится бакалавриат или нет. Сейчас уже пришли к консенсусу о том, что бакалавр — это степень, а квалификация должна быть "Инженер". То есть у иностранных студентов будет возможность получить в России и диплом бакалавра, и квалификацию инженера. Они станут специалистами высокого профессионального уровня, подтверждённого дипломом о полном высшем образовании".

Как добавил Михаил Криштал, пока речь идёт о совместной подготовке кадров по двум направлениям, однако в дальнейшем вузы намерены расширять сотрудничество.

"Китай и Россия на протяжении длительного времени являются не только добрыми соседями, но и партнёрами. Визит в Россию в марте этого года председателя КНР открыл новые перспективы сотрудничества между странами. Наши совместные образовательные программы помогут установить ещё более тесные культурные связи. Надеюсь, что в будущем мы найдём новые пути сотрудничества для развития высшего профессионального образования в Китае и России", — сказал на церемонии подписания документов ректор Чанчжоуского профессионально-технического института мехатронной технологии Сюй Чаошань.

Ректоры двух вузов договорились о взаимных визитах, которые должны состояться в течение 2023 года. Михаил Криштал и Сюй Чаошань планируют лично обсудить перспективы дальнейшего партнёрства, в том числе возможное увеличение числа специальностей в рамках совместных программ подготовки кадров.