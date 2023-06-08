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"Балет" вышел на улицы: в разных городах страны прошли арт-перфомансы в поддержку сериала

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Премьера 8-серийной психологической драмы "Балет" (18+) от Wink Originals разбудила творческую энергию по всей стране. В разных городах балет сошел с экранов на улицы — танцовщики устроили перфомансы #СмотриБалет. И эти выступления имели самый живой отклик: балет на расстоянии вытянутой руки вдохновлял красотой и вызывал яркие эмоции даже у тех людей, которые никогда не смотрели его в театре.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Производством сериала "Балет" занимались "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и "НМГ Студия". Режиссёром-постановщиком стал Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END. Премьера в видеосервисе Wink ("Ростелеком") состоялась 18 мая 2023 года.

В сцену превратились самые узнаваемые городские достопримечательности, живописные видовые точки и индустриальные районы. Танцевальные флешмобы и перфомансы в поддержку сериала прошли в Москве (ВДНХ и метро), Санкт-Петербурге (знаковые места города и окраины), Перми (на набережной Камы у культового объекта "Счастье не за горами!"), Екатеринбурге (на крыше 12-этажного офисного здания), Тюмени (на Мосту влюбленных и площади 400-летия Тюмени), Челябинске (у мурала Цифровой Давид), Ханты-Мансийске ("Археопарк"), Самаре (сквер у Дома связи) и других городах. В выступлениях приняли участие представители ведущих танцевальных трупп и студий.

Самые яркие моменты всех представлений собраны в едином ролике.

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