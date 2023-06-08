"Балет" вышел на улицы: в разных городах страны прошли арт-перфомансы в поддержку сериала

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Премьера 8-серийной психологической драмы "Балет" (18+) от Wink Originals разбудила творческую энергию по всей стране. В разных городах балет сошел с экранов на улицы — танцовщики устроили перфомансы #СмотриБалет. И эти выступления имели самый живой отклик: балет на расстоянии вытянутой руки вдохновлял красотой и вызывал яркие эмоции даже у тех людей, которые никогда не смотрели его в театре.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"