В четверг, 8 июня, почти 5 тысяч выпускников Самарской области сдали самый массовый экзамен по выбору - обществознание. В регионе заявления на участие в ЕГЭ по этому предмету подали 4953 человека, это 40% от общего числа участников основного экзаменационного периода 2023 года.
Экзаменационная работа по обществознанию состояла из двух частей, включающих в себя 25 заданий, в том числе, 16 заданий с кратким ответом и 9 - с развернутым. На выполнение работы отводилось 3 часа 30 минут.
Минимальный балл ЕГЭ по обществознанию в этом году составляет 42 тестовых балла.
Для написания работ было подготовлено 62 пункта проведения экзаменов (ППЭ).
Организация проведения экзаменов находится на контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян прокомментировал ход экзаменационной кампании: "Сдача единого государственного экзамена в регионе проходит в штатном режиме. И организационно, и технически - все на высоком уровне и без сбоев. Очень хорошо показало себя новшество этого года - технологии получения экзаменационных материалов по сети интернет и их сканирования в аудиториях. Прозрачность процесса стала еще выше".
Виктор Акопьян подчеркнул, что по-прежнему в регионе на контроле безопасность школ. В аудиториях ведется видеонаблюдение, работают медкабинеты, порядок в пунктах проведения экзаменов и на прилегающих территориях обеспечивают сотрудники органов внутренних дел.
Свои результаты участники экзамена по обществознанию узнают не позднее 23 июня по ссылке.
Следующие экзамены - биология и иностранные языки (письменная часть) пройдут 13 июня.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.