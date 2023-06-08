В четверг, 8 июня, почти 5 тысяч выпускников Самарской области сдали самый массовый экзамен по выбору - обществознание. В регионе заявления на участие в ЕГЭ по этому предмету подали 4953 человека, это 40% от общего числа участников основного экзаменационного периода 2023 года.

Экзаменационная работа по обществознанию состояла из двух частей, включающих в себя 25 заданий, в том числе, 16 заданий с кратким ответом и 9 - с развернутым. На выполнение работы отводилось 3 часа 30 минут.

Минимальный балл ЕГЭ по обществознанию в этом году составляет 42 тестовых балла.

Для написания работ было подготовлено 62 пункта проведения экзаменов (ППЭ).

Организация проведения экзаменов находится на контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян прокомментировал ход экзаменационной кампании: "Сдача единого государственного экзамена в регионе проходит в штатном режиме. И организационно, и технически - все на высоком уровне и без сбоев. Очень хорошо показало себя новшество этого года - технологии получения экзаменационных материалов по сети интернет и их сканирования в аудиториях. Прозрачность процесса стала еще выше".

Виктор Акопьян подчеркнул, что по-прежнему в регионе на контроле безопасность школ. В аудиториях ведется видеонаблюдение, работают медкабинеты, порядок в пунктах проведения экзаменов и на прилегающих территориях обеспечивают сотрудники органов внутренних дел.

Свои результаты участники экзамена по обществознанию узнают не позднее 23 июня по ссылке.

Следующие экзамены - биология и иностранные языки (письменная часть) пройдут 13 июня.