Самарские врачи-офтальмологи напоминают о профилактике детского травматизма

С наступлением летних каникул возрастает количество травм глаз у детей. Ежегодно в детское отделение больницы им. Т. И. Ерошевского обращается более 500 человек. Этим летом врачи-офтальмологи уже оказали помощь 66 маленьким пациентам.
"Дети получают бытовые травмы преимущественно из-за недосмотра взрослых. Нередко это происходит на улице — во время игр и занятий спортом.
Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра, проводите с ними разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения:
Будьте внимательны к детям и убирайте любые предметы с острыми и режущими краями.
Во время ремонта или при переезде убирайте из поля зрения ребенка инструменты (отвертки, молотки и др.), химические растворы (клеи, краски, лаки и др.) во избежание тяжелых травм и ожогов глаз.
Запрещайте детям подбрасывать к потолку в помещении предметы. Например, мяч может попасть в люстру или светильник, что может обернуться проникающей травмой глаза.
Избегайте работы источников УФ-излучения во время нахождения в помещении.
Не оставляйте в карманах одежды острые предметы.
Не храните в общем доступе бутылочки с раствором пищевой уксусной кислоты. Ребенок может случайно открыть их и получить тяжелый ожог.
Не оставляйте детей без присмотра во время игр с пневматическими игрушками. Попадание пульки или другого инородного тела в глаз может привести к тяжелой травме.
При малейшем повреждении или признаках воспалительного процесса необходимо срочно обратиться к врачу-офтальмологу", - рекомендует врач-офтальмолог детского отделения Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского Ирина Мальцева.
В больнице им. Т. И. Ерошевского КРУГЛОСУТОЧНО, в том числе в выходные и праздничные дни, работает кабинет неотложной помощи по адресу:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158. Телефон: +7 (846) 323-00-40.
Неотложная офтальмологическая помощь в Сызрани и Тольятти:
г. Сызрань, ул. Комарова, 1, 1 этаж (центральный вход в поликлинику),
телефон 8 (846) 323 00 56
г. Тольятти, Тольяттинская городская клиническая больница № 5, бульвар Здоровья, 25 (детский корпус), телефон 8 (8462) 79 02 03
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров