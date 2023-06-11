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Здравоохранение Общество

Самарские врачи-офтальмологи напоминают о профилактике детского травматизма

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С наступлением летних каникул возрастает количество травм глаз у детей. Ежегодно в детское отделение больницы им. Т. И. Ерошевского обращается более 500 человек. Этим летом врачи-офтальмологи уже оказали помощь 66 маленьким пациентам.

"Дети получают бытовые травмы преимущественно из-за недосмотра взрослых. Нередко это происходит на улице — во время игр и занятий спортом.

Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра, проводите с ними разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения:

 Будьте внимательны к детям и убирайте любые предметы с острыми и режущими краями.

 Во время ремонта или при переезде убирайте из поля зрения ребенка инструменты (отвертки, молотки и др.), химические растворы (клеи, краски, лаки и др.) во избежание тяжелых травм и ожогов глаз.

Запрещайте детям подбрасывать к потолку в помещении предметы. Например, мяч может попасть в люстру или светильник, что может обернуться проникающей травмой глаза.

Избегайте работы источников УФ-излучения во время нахождения в помещении.

Не оставляйте в карманах одежды острые предметы.

Не храните в общем доступе бутылочки с раствором пищевой уксусной кислоты. Ребенок может случайно открыть их и получить тяжелый ожог.

Не оставляйте детей без присмотра во время игр с пневматическими игрушками. Попадание пульки или другого инородного тела в глаз может привести к тяжелой травме.

При малейшем повреждении или признаках воспалительного процесса необходимо срочно обратиться к врачу-офтальмологу", - рекомендует врач-офтальмолог детского отделения Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского Ирина Мальцева.

В больнице им. Т. И. Ерошевского КРУГЛОСУТОЧНО, в том числе в выходные и праздничные дни, работает кабинет неотложной помощи по адресу:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158. Телефон: +7 (846) 323-00-40.

Неотложная офтальмологическая помощь в Сызрани и Тольятти:

г. Сызрань, ул. Комарова, 1, 1 этаж (центральный вход в поликлинику),
телефон 8 (846) 323 00 56

г. Тольятти, Тольяттинская городская клиническая больница № 5, бульвар Здоровья, 25 (детский корпус), телефон 8 (8462) 79 02 03

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