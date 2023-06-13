Сотрудники Сызранского НПЗ провели в честь Дня России экологическую акцию

12 июня в стране отмечался государственный праздник — День России. Для каждого из нас он стал отличным поводом почувствовать единение с миллионами соотечественников и испытать гордость за нашу Родину.
Тысячи работников подразделений компании "Роснефть" в честь Дня России провели яркие патриотические акции и поздравили жителей страны с ее главным национальным праздником.
Сотрудники Сызранского нефтеперерабатывающего завода высадили в сквере маршала Георгия Жукова аллею из можжевельников. С идеей озеленить памятную территорию Юго-Западного района на завод обратились общественники, и нефтяники поддержали предложение. На протяжении нескольких лет на предприятии действуют экологические программы и ведется планомерная работа по озеленению города. Так, в преддверии Дня Победы нефтепереработчики высадили 100 молодых рябин на территории больничного городка на Образцовской площадке.
Масштабную праздничную акцию провели сотрудники Куйбышевского НПЗ, Туапсинского НПЗ, "Оренбургнефти", "РН-Ванкор", "Конданефти", "Юганскнефтегаза" и других дочерних обществ из 11 российских регионов. Около тысячи человек выстроились в живую фразу "Я люблю Россию".
Работники Саратовского НПЗ совместно со школьниками создали красочную открытку площадью 300 кв. метров, а волонтеры Новокуйбышевского НПЗ организовали патриотический праздник для ребят, отдыхающих в загородном лагере завода.
Массовые праздничные акции объединили поколения нефтяников в разных городах, стали символом единства, силы и неделимости народов нашей страны.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации