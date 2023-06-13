Сотрудники Сызранского НПЗ провели в честь Дня России экологическую акцию

12 июня в стране отмечался государственный праздник — День России. Для каждого из нас он стал отличным поводом почувствовать единение с миллионами соотечественников и испытать гордость за нашу Родину.

Тысячи работников подразделений компании "Роснефть" в честь Дня России провели яркие патриотические акции и поздравили жителей страны с ее главным национальным праздником.

Сотрудники Сызранского нефтеперерабатывающего завода высадили в сквере маршала Георгия Жукова аллею из можжевельников. С идеей озеленить памятную территорию Юго-Западного района на завод обратились общественники, и нефтяники поддержали предложение. На протяжении нескольких лет на предприятии действуют экологические программы и ведется планомерная работа по озеленению города. Так, в преддверии Дня Победы нефтепереработчики высадили 100 молодых рябин на территории больничного городка на Образцовской площадке.

Масштабную праздничную акцию провели сотрудники Куйбышевского НПЗ, Туапсинского НПЗ, "Оренбургнефти", "РН-Ванкор", "Конданефти", "Юганскнефтегаза" и других дочерних обществ из 11 российских регионов. Около тысячи человек выстроились в живую фразу "Я люблю Россию".

Работники Саратовского НПЗ совместно со школьниками создали красочную открытку площадью 300 кв. метров, а волонтеры Новокуйбышевского НПЗ организовали патриотический праздник для ребят, отдыхающих в загородном лагере завода.

Массовые праздничные акции объединили поколения нефтяников в разных городах, стали символом единства, силы и неделимости народов нашей страны.