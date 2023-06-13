Тольяттиазот поддержал Всероссийский спортивный турнир

Впервые в Тольятти состоялся Всероссийский турнир по силовому экстриму "Богатырские игры памяти Павла Хрущева". Генеральным партнером спортивного события стал Тольяттиазот.
"Богатырские игры" основаны президентом Федерации силового экстрима Самарской области Сергеем Цветковым в 2007 году. Ежегодный турнир проходит в разных форматах с использованием широкого арсенала нестандартных снарядов — от стальных бревен до автомобилей.
В этом году соревнования проводились в статусе всероссийских и собрали любителей силового экстрима из разных регионов. Все участники турнира прошли предварительный отбор. Одним из его этапов стали состязания с говорящим названием "Люди против машин". Самарскую область представили спортсмены-победители областного чемпионата.
Зрелищная борьба настоящих богатырей, обладающих недюжинной силой, состоялась на открытой площадке. В программе были представлены такие упражнения, как подъем и перемещение тяжестей — от газовых баллонов до богатырских коромысел, эстафета, вращение карусели Конана и другие. Чемпионами турнира стали Александр Махалов (г. Тольятти), Владимир Бабушкин (г. Самара) и Павел Ивашкин (г. Липецк).
Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":
— Пропаганда здорового образа жизни — одно из важнейших направлений деятельности ТОАЗа. Предприятие не только развивает корпоративный спорт, но и поддерживает значимые городские события, направленные на занятия физкультурой. Соревнования по силовому экстриму, безусловно, притягивают зрителей своей яркостью и зрелищностью. "Богатырские игры" посетили порядка трехсот подростков и семей с детьми. Такая наглядная агитация с элементами национальной культуры точно станет мощной мотивацией, а возможно, и толчком к началу тренировок.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации