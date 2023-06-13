Тольяттиазот поддержал Всероссийский спортивный турнир

Впервые в Тольятти состоялся Всероссийский турнир по силовому экстриму "Богатырские игры памяти Павла Хрущева". Генеральным партнером спортивного события стал Тольяттиазот.

"Богатырские игры" основаны президентом Федерации силового экстрима Самарской области Сергеем Цветковым в 2007 году. Ежегодный турнир проходит в разных форматах с использованием широкого арсенала нестандартных снарядов — от стальных бревен до автомобилей.

В этом году соревнования проводились в статусе всероссийских и собрали любителей силового экстрима из разных регионов. Все участники турнира прошли предварительный отбор. Одним из его этапов стали состязания с говорящим названием "Люди против машин". Самарскую область представили спортсмены-победители областного чемпионата.

Зрелищная борьба настоящих богатырей, обладающих недюжинной силой, состоялась на открытой площадке. В программе были представлены такие упражнения, как подъем и перемещение тяжестей — от газовых баллонов до богатырских коромысел, эстафета, вращение карусели Конана и другие. Чемпионами турнира стали Александр Махалов (г. Тольятти), Владимир Бабушкин (г. Самара) и Павел Ивашкин (г. Липецк).

Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":

— Пропаганда здорового образа жизни — одно из важнейших направлений деятельности ТОАЗа. Предприятие не только развивает корпоративный спорт, но и поддерживает значимые городские события, направленные на занятия физкультурой. Соревнования по силовому экстриму, безусловно, притягивают зрителей своей яркостью и зрелищностью. "Богатырские игры" посетили порядка трехсот подростков и семей с детьми. Такая наглядная агитация с элементами национальной культуры точно станет мощной мотивацией, а возможно, и толчком к началу тренировок.