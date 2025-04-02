В регионе палы травы охватили почти 3 га

За истекшие сутки на территории Самарской области лесных пожаров не произошло.
В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 55 пожаров на общей площади 2,9 га, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.
Пожары были ликвидированы в Самаре, Отрадном, Чапаевске, Похвистнево, Новокуйбышевске, а также в Красноярском, Кинель-Черкасском, Приволжском, Ставропольском, Кинельском, Волжском, Большеглушицком, Хворостянском, Сызранском, Челно-Вершинском, Шигонском, Елховском, Камышлинском, Богатовском, Красноармейском, Алексеевском, Кошкинском, Большечерниговском районах.
Напомним, что в регионе открыт пожароопасный сезон.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !