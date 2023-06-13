Самарские школьники примут участие во Всероссийской акции "Навстречу звездам и мечтам"

Самарских школьников приглашают к участию во Всероссийской акции "Навстречу звездам и мечтам", посвященной 60-летию полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
60 лет назад, 16 июня 1963 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Восток", которая вывела на орбиту вокруг Земли космический корабль "Восток-6", впервые в мире пилотируемый женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.
К этому событию приурочена Всероссийская акция "Навстречу звездам и мечтам". Акция стартует 16 июня 2023 года в рамках проекта "Культура для школьников".
Известные музеи космонавтики российских городов Калуги, Кемерово, Самары и родного для Валентины Владимировны Ярославля подготовят для ребят уникальные видео экскурсии, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ" и на официальной странице проекта в социальной сети "ВКонтакте".
В интерактивной части акции школьникам предлагают создать собственный видеоролик на тему "Первая женщина космонавт".
Для участия в акции необходимо создать ролик, сделать пост, опубликовав его строго с 16 по 20 июня включительно на своей странице (или родителя, педагога, учреждения) в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #Терешковакдш, указав регион, имя/фамилию, название коллектива или учреждения.
Все работы оценит экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей России в области кинематографии. Именно эта комиссия выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале "Культурадляшкольников.РФ".
Победителей объявят 10 июля, они получат именные сертификаты и подарки от проекта "Культура для школьников". Организаторы проекта "Культура для школьников" - Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, РОСКУЛЬТПРОЕКТ, ООГО "Российский фонд культуры".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.