Самарские школьники примут участие во Всероссийской акции "Навстречу звездам и мечтам"

Самарских школьников приглашают к участию во Всероссийской акции "Навстречу звездам и мечтам", посвященной 60-летию полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

60 лет назад, 16 июня 1963 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Восток", которая вывела на орбиту вокруг Земли космический корабль "Восток-6", впервые в мире пилотируемый женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.

К этому событию приурочена Всероссийская акция "Навстречу звездам и мечтам". Акция стартует 16 июня 2023 года в рамках проекта "Культура для школьников".

Известные музеи космонавтики российских городов Калуги, Кемерово, Самары и родного для Валентины Владимировны Ярославля подготовят для ребят уникальные видео экскурсии, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ" и на официальной странице проекта в социальной сети "ВКонтакте".

В интерактивной части акции школьникам предлагают создать собственный видеоролик на тему "Первая женщина космонавт".

Для участия в акции необходимо создать ролик, сделать пост, опубликовав его строго с 16 по 20 июня включительно на своей странице (или родителя, педагога, учреждения) в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #Терешковакдш, указав регион, имя/фамилию, название коллектива или учреждения.

Все работы оценит экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей России в области кинематографии. Именно эта комиссия выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Победителей объявят 10 июля, они получат именные сертификаты и подарки от проекта "Культура для школьников". Организаторы проекта "Культура для школьников" - Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, РОСКУЛЬТПРОЕКТ, ООГО "Российский фонд культуры".