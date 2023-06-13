Самарских школьников приглашают изучить искусственный интеллект онлайн

Онлайн-школа Сириус.Курсы открыла новый набор на бесплатные онлайн-курсы по математике, программированию и искусственному интеллекту для школьников 7-11 классов.
Ранее на обучение зарегистрировались больше 80 тысяч школьников из всех регионов России. Обучение реализуется благодаря федеральному проекту "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика".
Повышенный спрос на специалистов в сфере IT в последнее время увеличил интерес самарских ребят к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством региона и лично Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Самарские школьники традиционно принимают самое активное участие во многих профориентационных и образовательных IT-мероприятиях, проводимых не только в регионе.
На вводном курсе в онлайн-школе эксперты расскажут ребятам о последних разработках и их применении в разных отраслях. Спикерами курса выступают эксперты ГК МЕДСИ, Sber AI, Тинькофф, BIOCAD и "Газпром нефть".
Кроме того, самарские школьники смогут пройти курсы по алгебре, комбинаторике, основам программирования на языках Python и C++. Эти знания помогут освоить курс о базовых алгоритмах машинного обучения, которые лежат в основе создания моделей искусственного интеллекта.
"Тем, кто хочет в будущем заниматься разработками в области искусственного интеллекта, нужно хорошо знать математику и программирование, которые лежат в основе алгоритмов искусственного интеллекта. Для приобретения таких знаний и навыков нужна системная работа, начиная со школы. Поэтому мы создаем условия, в которых обучение будет доступным и поможет школьникам реализовать себя, независимо от стартовых возможностей", - делится Антон Гусев, генеральный директор АНО "Сириус.Курсы".
После знакомства с основами искусственного интеллекта на онлайн-курсах ребята могут выбрать интересное для себя направление и принять участие в проектных программах "Уроки настоящего" и "Сириус.Лето", как, например, это сделал Артем Сидоров, ученик 10 класса самарской школы.
Команда Артема весь учебный год принимала участие в проектной программе "Уроки настоящего".
"Мы выбрали задачу от "Росатома", где разрабатывали программу, которая способна анализировать сообщения в соцсетях и определять, имеют ли они отношение к чрезвычайному происшествию. Для реализации проекта нам нужно было обучить модель на довольно большом объеме данных, поэтому мы применяли методы машинного обучения. А после разработали сайт для удобства использования искусственного интеллекта, - делится Артем. - В этой задаче каждый член команды смог проявить себя в чем-то: один писал код, другой занимался оформлением сайта, а третий анализировал датасет (обработанная и структурированная информация в табличном виде)".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.