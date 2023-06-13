16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарских школьников приглашают изучить искусственный интеллект онлайн Самарские школьники примут участие во Всероссийской акции "Навстречу звездам и мечтам" Места в детские сады Самары распределят 16 июня Почти 5 тысяч выпускников Самарской области сдали самый массовый экзамен по выбору - обществознание Нефтяники развивают в городах региона социальную инфраструктуру для детей

Образование Общество

Самарских школьников приглашают изучить искусственный интеллект онлайн

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Онлайн-школа Сириус.Курсы открыла новый набор на бесплатные онлайн-курсы по математике, программированию и искусственному интеллекту для школьников 7-11 классов.

Ранее на обучение зарегистрировались больше 80 тысяч школьников из всех регионов России. Обучение реализуется благодаря федеральному проекту "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика".

Повышенный спрос на специалистов в сфере IT в последнее время увеличил интерес самарских ребят к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством региона и лично Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Самарские школьники традиционно принимают самое активное участие во многих профориентационных и образовательных IT-мероприятиях, проводимых не только в регионе.

На вводном курсе в онлайн-школе эксперты расскажут ребятам о последних разработках и их применении в разных отраслях. Спикерами курса выступают эксперты ГК МЕДСИ, Sber AI, Тинькофф, BIOCAD и "Газпром нефть".

Кроме того, самарские школьники смогут пройти курсы по алгебре, комбинаторике, основам программирования на языках Python и C++. Эти знания помогут освоить курс о базовых алгоритмах машинного обучения, которые лежат в основе создания моделей искусственного интеллекта.

"Тем, кто хочет в будущем заниматься разработками в области искусственного интеллекта, нужно хорошо знать математику и программирование, которые лежат в основе алгоритмов искусственного интеллекта. Для приобретения таких знаний и навыков нужна системная работа, начиная со школы. Поэтому мы создаем условия, в которых обучение будет доступным и поможет школьникам реализовать себя, независимо от стартовых возможностей", - делится Антон Гусев, генеральный директор АНО "Сириус.Курсы".

После знакомства с основами искусственного интеллекта на онлайн-курсах ребята могут выбрать интересное для себя направление и принять участие в проектных программах "Уроки настоящего" и "Сириус.Лето", как, например, это сделал Артем Сидоров, ученик 10 класса самарской школы.
Команда Артема весь учебный год принимала участие в проектной программе "Уроки настоящего".

"Мы выбрали задачу от "Росатома", где разрабатывали программу, которая способна анализировать сообщения в соцсетях и определять, имеют ли они отношение к чрезвычайному происшествию. Для реализации проекта нам нужно было обучить модель на довольно большом объеме данных, поэтому мы применяли методы машинного обучения. А после разработали сайт для удобства использования искусственного интеллекта, - делится Артем. - В этой задаче каждый член команды смог проявить себя в чем-то: один писал код, другой занимался оформлением сайта, а третий анализировал датасет (обработанная и структурированная информация в табличном виде)".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2