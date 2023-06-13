Самарских школьников приглашают изучить искусственный интеллект онлайн

Онлайн-школа Сириус.Курсы открыла новый набор на бесплатные онлайн-курсы по математике, программированию и искусственному интеллекту для школьников 7-11 классов.

Ранее на обучение зарегистрировались больше 80 тысяч школьников из всех регионов России. Обучение реализуется благодаря федеральному проекту "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика".

Повышенный спрос на специалистов в сфере IT в последнее время увеличил интерес самарских ребят к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством региона и лично Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Самарские школьники традиционно принимают самое активное участие во многих профориентационных и образовательных IT-мероприятиях, проводимых не только в регионе.

На вводном курсе в онлайн-школе эксперты расскажут ребятам о последних разработках и их применении в разных отраслях. Спикерами курса выступают эксперты ГК МЕДСИ, Sber AI, Тинькофф, BIOCAD и "Газпром нефть".

Кроме того, самарские школьники смогут пройти курсы по алгебре, комбинаторике, основам программирования на языках Python и C++. Эти знания помогут освоить курс о базовых алгоритмах машинного обучения, которые лежат в основе создания моделей искусственного интеллекта.

"Тем, кто хочет в будущем заниматься разработками в области искусственного интеллекта, нужно хорошо знать математику и программирование, которые лежат в основе алгоритмов искусственного интеллекта. Для приобретения таких знаний и навыков нужна системная работа, начиная со школы. Поэтому мы создаем условия, в которых обучение будет доступным и поможет школьникам реализовать себя, независимо от стартовых возможностей", - делится Антон Гусев, генеральный директор АНО "Сириус.Курсы".

После знакомства с основами искусственного интеллекта на онлайн-курсах ребята могут выбрать интересное для себя направление и принять участие в проектных программах "Уроки настоящего" и "Сириус.Лето", как, например, это сделал Артем Сидоров, ученик 10 класса самарской школы.

Команда Артема весь учебный год принимала участие в проектной программе "Уроки настоящего".

"Мы выбрали задачу от "Росатома", где разрабатывали программу, которая способна анализировать сообщения в соцсетях и определять, имеют ли они отношение к чрезвычайному происшествию. Для реализации проекта нам нужно было обучить модель на довольно большом объеме данных, поэтому мы применяли методы машинного обучения. А после разработали сайт для удобства использования искусственного интеллекта, - делится Артем. - В этой задаче каждый член команды смог проявить себя в чем-то: один писал код, другой занимался оформлением сайта, а третий анализировал датасет (обработанная и структурированная информация в табличном виде)".