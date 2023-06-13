Ситуационный информационный центр ЕГЭ Самарской области помогает обеспечить прозрачность проведения экзаменов

Ситуационный информационный центр ЕГЭ Самарской области (СИЦ) открылся в 2017 году на базе Поволжского государственного колледжа. Его работа позволила усовершенствовать процедуру проведения экзаменов: она стала более прозрачной и обеспечила равные условия для всех участников.
Мониторинг проведения экзаменов осуществляют 107 аккредитованных специалистов, 40 из них — студенты колледжа.
Напомним, в этом году в Самарской области результаты своего обучения должны показать около 13000 выпускников. Организация проведения экзаменов находится на личном контроле у Главы региона Дмитрия Азарова.
Сегодня, в день сдачи экзаменов по биологии и иностранным языкам, организацию работы СИЦ проконтролировал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
В одной из аудиторий расположились рабочие места общественных наблюдателей — столы с мониторами, на которых в режиме реального времени транслируется все происходящее в экзаменационных аудиториях.
Главная задача наблюдателей — в режиме реального времени следить за проведением экзамена, выявлять нарушения и сообщать о них. От зорких глаз таких специалистов практически невозможно скрыть шпаргалку или электронный суфлер. Все наблюдатели ситуационного центра аккредитованы и прошли специальное обучение.
По признанию студентов Поволжского государственного колледжа, задействованных в процессе онлайн-наблюдения, работа в центре — очень ответственная и максимально важна для контроля над ходом экзамена со стороны общественности.
"На территории Самарской области открыт 81 пункт проведения экзаменов, все они оснащены системой видеонаблюдения в онлайн-формате. Сама технология проведения ЕГЭ была разработана для того, чтобы результаты были объективны для каждого, — подводя итог посещения центра, отметил Виктор Акопьян. — Я абсолютно уверен, что те аккредитованные специалисты, кстати, в ситуационном центре половина — это студенты, обеспечат объективное проведение государственного экзамена".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.