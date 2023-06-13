Ситуационный информационный центр ЕГЭ Самарской области помогает обеспечить прозрачность проведения экзаменов

Ситуационный информационный центр ЕГЭ Самарской области (СИЦ) открылся в 2017 году на базе Поволжского государственного колледжа. Его работа позволила усовершенствовать процедуру проведения экзаменов: она стала более прозрачной и обеспечила равные условия для всех участников.

Мониторинг проведения экзаменов осуществляют 107 аккредитованных специалистов, 40 из них — студенты колледжа.

Напомним, в этом году в Самарской области результаты своего обучения должны показать около 13000 выпускников. Организация проведения экзаменов находится на личном контроле у Главы региона Дмитрия Азарова.

Сегодня, в день сдачи экзаменов по биологии и иностранным языкам, организацию работы СИЦ проконтролировал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

В одной из аудиторий расположились рабочие места общественных наблюдателей — столы с мониторами, на которых в режиме реального времени транслируется все происходящее в экзаменационных аудиториях.

Главная задача наблюдателей — в режиме реального времени следить за проведением экзамена, выявлять нарушения и сообщать о них. От зорких глаз таких специалистов практически невозможно скрыть шпаргалку или электронный суфлер. Все наблюдатели ситуационного центра аккредитованы и прошли специальное обучение.

По признанию студентов Поволжского государственного колледжа, задействованных в процессе онлайн-наблюдения, работа в центре — очень ответственная и максимально важна для контроля над ходом экзамена со стороны общественности.

"На территории Самарской области открыт 81 пункт проведения экзаменов, все они оснащены системой видеонаблюдения в онлайн-формате. Сама технология проведения ЕГЭ была разработана для того, чтобы результаты были объективны для каждого, — подводя итог посещения центра, отметил Виктор Акопьян. — Я абсолютно уверен, что те аккредитованные специалисты, кстати, в ситуационном центре половина — это студенты, обеспечат объективное проведение государственного экзамена".