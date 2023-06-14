В Самаре пройдет вечер профессионального бокса "Olimpbet Кубок на Волге"

19 июня на площадке универсального комплекса "МТЛ Арена" пройдет вечер профессионального бокса "Olimpbet Кубок на Волге". Начало в 16:00, вход свободный.

Поклонников бокса ожидают зрелищные бои с участием звездных спортсменов: Артем Сусленков (Россия) и Рейнальдо Чарон (Куба), Андрей Стоцкий (Россия) и Остин Чуквуэмека Ннамди (Нигерия), Алан Хугаев (Россия) и Вадим Лубсанов (Россия).

В рамках вечера пройдет матчевая встреча между командами Самарской области и Приволжского федерального округа. От 63 региона заявлено девять боксеров: Никита Неизвестных, Никита Гусельников, Евгений Пьянзин, Геворг Кюрегян, Ильдар Минсафин, Ярослав Никифоров, Гегем Хчоян, Алакпер Гезалов, Абубакар-Салах Муцелханов.