В Самаре пройдет вечер профессионального бокса "Olimpbet Кубок на Волге"

19 июня на площадке универсального комплекса "МТЛ Арена" пройдет вечер профессионального бокса "Olimpbet Кубок на Волге". Начало в 16:00, вход свободный.
Поклонников бокса ожидают зрелищные бои с участием звездных спортсменов: Артем Сусленков (Россия) и Рейнальдо Чарон (Куба), Андрей Стоцкий (Россия) и Остин Чуквуэмека Ннамди (Нигерия), Алан Хугаев (Россия) и Вадим Лубсанов (Россия).
В рамках вечера пройдет матчевая встреча между командами Самарской области и Приволжского федерального округа. От 63 региона заявлено девять боксеров: Никита Неизвестных, Никита Гусельников, Евгений Пьянзин, Геворг Кюрегян, Ильдар Минсафин, Ярослав Никифоров, Гегем Хчоян, Алакпер Гезалов, Абубакар-Салах Муцелханов.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?