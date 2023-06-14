Учат по-новому

Внедрение цифровых технологий, развитие новых научных школ при сохранении действующих, введение новых курсов обучения самым современным профессиям - все это характеристики Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) сейчас.
Новые подходы
В последние годы университет движется по пути развития и цифровизации всех аспектов своей деятельности, включая учебный процесс. Директор Центра стратегических инициатив ПГУТИ Ольга Коняева рассказала, что с 1 сентября начал работу "Мой цифровой университет", благодаря которому студенты теперь получают оценки в личном кабинете на портале, а не в зачетную книжку, и студенческий билет им заменила "Карта жителя Самарской области".
"Проект "Мой цифровой университет" - первый в Поволжье. Сервис работает по принципу единого окна и позволяет студентам получать необходимые справки и другие услуги в порядке электронной очереди в одном месте. Сервис будет развиваться, чтобы мы могли полностью перейти на безбумажный документооборот. Это один из ярких и осязаемых признаков цифровой трансформации вуза", - поясняет директор агентства цифровой трансформации WEBROVER и председатель ИТ-комитета Клуба директоров Самарской области Николай Никульников.
"Наши студенты активно участвуют в развитии университета. Благодаря ребятам из ИT-клуба появился чат-бот "Помощник ПГУТИ". С его помощью студенты и преподаватели могут отслеживать актуальное расписание, а также получать информацию о профессорско-преподавательском составе, факультетах и студенческой жизни. Сейчас команда клуба трудится над новостным порталом для Медиацентра ПГУТИ", - рассказывает Ольга Коняева и добавляет, что университет перешел на отечественную операционную систему РЕД ОС. Профессорско-преподавательский состав и сотрудники университета успешно прошли переподготовку на базе Самарского регионального телекоммуникационного тренинг-центра.
Современные знания
ИТ-технологии проникли и в образовательные программы ПГУТИ. Ведь сфера ИT и телекоммуникаций, на которой специализируется университет, развивается очень быстро, и рынок труда, соответственно, нуждается во все новых и новых специалистах. При этом требования к ИT-кадрам растут с каждым годом.
Так, по словам Ольги Коняевой, сегодня все студенты ИT-специальностей ПГУТИ изучают полный цикл разработки программного обеспечения - от сбора и анализа требований до тестирования. "Студенты получают реальные знания, которые можно сразу применить на практике, что ценится компаниями-работодателями", - объясняет Ольга Коняева и добавляет, что в последние годы наметилась серьезная тенденция роста вовлеченности индустриальных партнеров в учебный процесс.
Например, в 2022-2023 учебном году был запущен интересный проект с Yandex Cloud, в ходе которого студенты параллельно с основным учебным процессом получили возможность обучаться у действующих специалистов компании. Кроме того, вуз активно ведет переговоры с ведущей телекомпанией страны по внедрению курса DevOps. "Специалисты этого профиля сейчас очень востребованы на рынке труда - у них уникальные компетенции, а их подготовкой в академической среде практически никто не занимается", - подчеркивает она.
Главные тренды
На базе Центра цифрового развития ПГУТИ открыты лаборатории робототехники, виртуальной и дополненной реальности, где занимаются не только студенты, но и школьники. "Перед лабораторией виртуальной и дополненной реальности стоит масштабная задача создания цифрового клона университета. В виртуальном пространстве уже создан музей ПГУТИ, где можно познакомиться с историей развития отрасли связи и телекоммуникаций. На базе лаборатории робототехники организована команда "Центр связи", которая участвует в новом проекте Минцифры России "Битва роботов", - рассказывает Ольга Коняева.
Сегодня главный тренд ИT-отрасли - это искусственный интеллект и работа с большими данными. Поэтому вполне логичной стала работа в ПГУТИ научно-исследовательской лаборатории искусственного интеллекта. Благодаря ее появлению в 2022 году вуз осуществил набор в магистратуру по направлению подготовки "Информационные системы и технологии" - "Прикладной искусственный интеллект и наука о данных".
Кроме того, по словам проректора по научной работе Олега Горячкина, среди студентов популярны соревнования по дрон-рейсингу и спортивному программированию. В университете активно поддерживается направление киберспорта. "Развивается студенческая киберспортивная организация "Digital Noise". Студентам предоставлена техническая база, выделено помещение для проведения турниров и организации тренировочного процесса сборных команд университета по дисциплинам компьютерного спорта", - рассказывает Ольга Коняева.
Помимо постоянно появляющихся новых кружков, вуз сохраняет и прежние, которые существуют уже много лет. Так, по словам Олега Горячкина, в ПГУТИ по сей день действует коллективная радиостанция: "Многие думают, что радиоспорт - это реликт из 30-х годов прошлого века. Наши спортсмены-радиолюбители и сегодня довольно знамениты - не раз занимали призовые места на международных и всероссийских соревнованиях по коротковолновой связи".
Надежный фундамент
Кстати, о сохранении основ. Все технологии, внедряемые вузом, должны ложиться на качественный фундамент. И ПГУТИ им располагает. В вузе сохранилось и действует несколько научных школ. "Это существующие десятилетиями неформальные объединения аспирантов, научных сотрудников, профессоров и других увлекающихся наукой людей, работающих в определенном научном направлении", - пояснил Олег Горячкин и добавил, что сейчас далеко не каждый университет может подобным похвастать.
Одна научная школа - по волоконно-оптическим линиям связи, другая занимается исследованиями в области радиофизики, третья - вопросами обработки сигналов в системах радиотехники и связи.
"Это наши классические направления, существующие в вузе уже несколько десятилетий. Кроме крупных направлений, есть несколько малочисленных. Это, например, школа по созданию методов проектирования, оптимизации и эксплуатации сетей связи, компьютерных сетей", - добавляет Горячкин.
По сути, работа этих научных школ является вкладом университета в создание научно-технической продукции, а, соответственно, и в развитие прикладной науки и импортозамещение. Ежегодно к этой работе привлекаются студенты и аспиранты вуза, часть из них связывает с ней свою жизнь.
Конкурентные доходы
"ПГУТИ - цифровой университет, и лучшим ответом на вопрос про возможности будет ответ в цифрах, причем не абстрактных и отвлеченных, а вполне конкретных цифрах заработной платы выпускников. Наши выпускники в 2022 году заняли первое место в городе по уровню начальной заработной платы", - рассказывает Николай Никульников. Дело в том, что российский сервис по поиску работы и подбору кадров SuperJob в последние несколько лет регулярно составляет рейтинги ведущих ИT-вузов страны по качеству образования и уровню зарплат их недавних выпускников.
"В рейтинге вузов по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016-2021 годах, ПГУТИ занял 1-е место в Самарской области со средней заработной платой 105 тысяч рублей в месяц и 19-е место среди ведущих вузов страны", - подчеркнул Никульников и заметил, что с учетом нового импульса развития отрасли у вуза есть все основания полагать, что эта позиция будет не только сохранена, но и улучшена.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.