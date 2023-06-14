Учат по-новому

Внедрение цифровых технологий, развитие новых научных школ при сохранении действующих, введение новых курсов обучения самым современным профессиям - все это характеристики Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) сейчас.

Новые подходы

В последние годы университет движется по пути развития и цифровизации всех аспектов своей деятельности, включая учебный процесс. Директор Центра стратегических инициатив ПГУТИ Ольга Коняева рассказала, что с 1 сентября начал работу "Мой цифровой университет", благодаря которому студенты теперь получают оценки в личном кабинете на портале, а не в зачетную книжку, и студенческий билет им заменила "Карта жителя Самарской области".

"Проект "Мой цифровой университет" - первый в Поволжье. Сервис работает по принципу единого окна и позволяет студентам получать необходимые справки и другие услуги в порядке электронной очереди в одном месте. Сервис будет развиваться, чтобы мы могли полностью перейти на безбумажный документооборот. Это один из ярких и осязаемых признаков цифровой трансформации вуза", - поясняет директор агентства цифровой трансформации WEBROVER и председатель ИТ-комитета Клуба директоров Самарской области Николай Никульников.

"Наши студенты активно участвуют в развитии университета. Благодаря ребятам из ИT-клуба появился чат-бот "Помощник ПГУТИ". С его помощью студенты и преподаватели могут отслеживать актуальное расписание, а также получать информацию о профессорско-преподавательском составе, факультетах и студенческой жизни. Сейчас команда клуба трудится над новостным порталом для Медиацентра ПГУТИ", - рассказывает Ольга Коняева и добавляет, что университет перешел на отечественную операционную систему РЕД ОС. Профессорско-преподавательский состав и сотрудники университета успешно прошли переподготовку на базе Самарского регионального телекоммуникационного тренинг-центра.

Современные знания

ИТ-технологии проникли и в образовательные программы ПГУТИ. Ведь сфера ИT и телекоммуникаций, на которой специализируется университет, развивается очень быстро, и рынок труда, соответственно, нуждается во все новых и новых специалистах. При этом требования к ИT-кадрам растут с каждым годом.

Так, по словам Ольги Коняевой, сегодня все студенты ИT-специальностей ПГУТИ изучают полный цикл разработки программного обеспечения - от сбора и анализа требований до тестирования. "Студенты получают реальные знания, которые можно сразу применить на практике, что ценится компаниями-работодателями", - объясняет Ольга Коняева и добавляет, что в последние годы наметилась серьезная тенденция роста вовлеченности индустриальных партнеров в учебный процесс.

Например, в 2022-2023 учебном году был запущен интересный проект с Yandex Cloud, в ходе которого студенты параллельно с основным учебным процессом получили возможность обучаться у действующих специалистов компании. Кроме того, вуз активно ведет переговоры с ведущей телекомпанией страны по внедрению курса DevOps. "Специалисты этого профиля сейчас очень востребованы на рынке труда - у них уникальные компетенции, а их подготовкой в академической среде практически никто не занимается", - подчеркивает она.

Главные тренды

На базе Центра цифрового развития ПГУТИ открыты лаборатории робототехники, виртуальной и дополненной реальности, где занимаются не только студенты, но и школьники. "Перед лабораторией виртуальной и дополненной реальности стоит масштабная задача создания цифрового клона университета. В виртуальном пространстве уже создан музей ПГУТИ, где можно познакомиться с историей развития отрасли связи и телекоммуникаций. На базе лаборатории робототехники организована команда "Центр связи", которая участвует в новом проекте Минцифры России "Битва роботов", - рассказывает Ольга Коняева.

Сегодня главный тренд ИT-отрасли - это искусственный интеллект и работа с большими данными. Поэтому вполне логичной стала работа в ПГУТИ научно-исследовательской лаборатории искусственного интеллекта. Благодаря ее появлению в 2022 году вуз осуществил набор в магистратуру по направлению подготовки "Информационные системы и технологии" - "Прикладной искусственный интеллект и наука о данных".

Кроме того, по словам проректора по научной работе Олега Горячкина, среди студентов популярны соревнования по дрон-рейсингу и спортивному программированию. В университете активно поддерживается направление киберспорта. "Развивается студенческая киберспортивная организация "Digital Noise". Студентам предоставлена техническая база, выделено помещение для проведения турниров и организации тренировочного процесса сборных команд университета по дисциплинам компьютерного спорта", - рассказывает Ольга Коняева.

Помимо постоянно появляющихся новых кружков, вуз сохраняет и прежние, которые существуют уже много лет. Так, по словам Олега Горячкина, в ПГУТИ по сей день действует коллективная радиостанция: "Многие думают, что радиоспорт - это реликт из 30-х годов прошлого века. Наши спортсмены-радиолюбители и сегодня довольно знамениты - не раз занимали призовые места на международных и всероссийских соревнованиях по коротковолновой связи".

Надежный фундамент

Кстати, о сохранении основ. Все технологии, внедряемые вузом, должны ложиться на качественный фундамент. И ПГУТИ им располагает. В вузе сохранилось и действует несколько научных школ. "Это существующие десятилетиями неформальные объединения аспирантов, научных сотрудников, профессоров и других увлекающихся наукой людей, работающих в определенном научном направлении", - пояснил Олег Горячкин и добавил, что сейчас далеко не каждый университет может подобным похвастать.

Одна научная школа - по волоконно-оптическим линиям связи, другая занимается исследованиями в области радиофизики, третья - вопросами обработки сигналов в системах радиотехники и связи.

"Это наши классические направления, существующие в вузе уже несколько десятилетий. Кроме крупных направлений, есть несколько малочисленных. Это, например, школа по созданию методов проектирования, оптимизации и эксплуатации сетей связи, компьютерных сетей", - добавляет Горячкин.

По сути, работа этих научных школ является вкладом университета в создание научно-технической продукции, а, соответственно, и в развитие прикладной науки и импортозамещение. Ежегодно к этой работе привлекаются студенты и аспиранты вуза, часть из них связывает с ней свою жизнь.

Конкурентные доходы

"ПГУТИ - цифровой университет, и лучшим ответом на вопрос про возможности будет ответ в цифрах, причем не абстрактных и отвлеченных, а вполне конкретных цифрах заработной платы выпускников. Наши выпускники в 2022 году заняли первое место в городе по уровню начальной заработной платы", - рассказывает Николай Никульников. Дело в том, что российский сервис по поиску работы и подбору кадров SuperJob в последние несколько лет регулярно составляет рейтинги ведущих ИT-вузов страны по качеству образования и уровню зарплат их недавних выпускников.

"В рейтинге вузов по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016-2021 годах, ПГУТИ занял 1-е место в Самарской области со средней заработной платой 105 тысяч рублей в месяц и 19-е место среди ведущих вузов страны", - подчеркнул Никульников и заметил, что с учетом нового импульса развития отрасли у вуза есть все основания полагать, что эта позиция будет не только сохранена, но и улучшена.