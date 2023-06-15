Самарский университет представил на ПМЭФ макет спутника радиолокационного наблюдения "АИСТ-СТ"

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева разрабатывает малоразмерный космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "АИСТ-СТ" совместно с компанией "Специальный Технологический Центр" из Санкт-Петербурга.

Макет спутника, предназначенного для радиолокационного наблюдения за поверхностью планеты в Х-диапазоне, представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Запуск первого космического аппарата этого типа запланирован на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Аппарат проектируется в формате кубсата размерностью 12U. Ученые Самарского университета им. Королёва разрабатывают саму космическую платформу и комплект научной аппаратуры, компания "СТЦ" создает целевую радиолокационную аппаратуру и двигательную установку. Разработчики планируют довести "АИСТ-СТ" до серийного производства.

"Сейчас совместно с компанией "СТЦ" мы ведем разработку проектной документации. До конца 2023 года должна быть создана инженерная модель аппарата "АИСТ-СТ", в которой часть агрегатов и бортовых систем будут присутствовать в виде массогабаритных и функциональных макетов, а часть — в виде реальных элементов конструкции, устройств и агрегатов. На конец 2023-го — начало 2024 года запланирована отработка системы раскрытия солнечных батарей. Программа летно-конструкторских испытаний предусматривает летную отработку двигательной установки уже на первом спутнике", — рассказал Иван Ткаченко, директор Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева.

Срок активного существования "АИСТа-СТ" — 2 года, расчетная высота его орбиты — от 400 до 450 км. Максимальная наклонная высота наблюдения — 500 км, полоса захвата — 70 км. С расчетной высоты радиолокатор компании "СТЦ" с синтезированной апертурой способен обеспечить разрешающую способность в маршрутном режиме около 10 метров, а в детальном — не хуже 2 метров.

"АИСТ-СТ" объединяет два важных федеральных проекта, в которых участвует Самарский университет им. Королева. Сейчас работы по созданию аппарата ведутся в рамках программы "Приоритет-2030", а после того, как первый экземпляр спутника будет создан и начнутся летно-конструкторские испытания, научные сотрудники, аспиранты, студенты Передовой инженерной аэрокосмической школы университета займутся адаптацией конструкции спутника под роботизированную сборку. Именно "АИСТ-СТ" станет объектом для отработки этой технологии для развертывания на территории кампуса опытного производства космических аппаратов в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы", — подчеркнул Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева.

Как отметил Иван Ткаченко, по давней традиции, сложившейся в Самарском университете им. Королева, помимо целевой радиолокационной аппаратуры на "АИСТе-СТ" планируется установить комплект научной аппаратуры — в частности, модули и датчики измерения параметров собственной атмосферы аппарата.