Стать ИТ-гуру: в регионе готовят кадры для цифровой экономики

Подготовка ИТ-кадров и повышение квалификации специалистов - один из приоритетов национальной программы "Цифровая экономика". Чтобы привлечь внимание молодежи к перспективным профессиям ИТ-сектора, Минцифры России поручило на местах разработать программы популяризации ИТ-специальностей. В настоящее время с этой задачей справилось более 40 субъектов. Самарская область в их числе.

14 апреля этого года распоряжением правительства Самарской области была утверждена программа популяризации ИТ-специальностей до 2025 года. Особое внимание уделено выпускникам средней школы, которые выбрали математику и информатику в качестве выпускного экзамена.

Документом предусмотрены ознакомление аудитории с ИТ-специальностями с учетом развития цифровых технологий и особенностей регионального рынка труда, а также реализация крупных проектов "Код будущего" (обучение школьников 8-11 классов современным языкам программирования), "Урок цифры", "Цифровые кафедры", популяризация фиджитал-спорта и спортивного программирования, развитие грантовой поддержки, реализация инновационных ИТ-идей в регионе, проведение мероприятий на базе центров цифрового образования для детей "ИТ-куб", "Кванториум" и региональных центров выявления одаренных детей.

Благодаря активной работе по подготовке кадров в цифровой отрасли Самарская область вошла в топ-10 регионов России по количеству желающих обучаться цифровым профессиям. Заявку на курсы дополнительного IТ-образования в проекте "Цифровые профессии" от нашего региона подали почти 6000 человек, из них одобрено более 3300 заявлений.

Ежегодно в области проходит ряд крупных мероприятий в IT-сфере. В прошлом году впервые в Самаре состоялась межрегиональная практическая ИТ-конференция с выставкой для представителей промышленных предприятий Приволжского федерального округа и разработчиков программных продуктов - "Отечественный софт: путь к технологическому лидерству". Мероприятие было организовано совместно с Ассоциацией разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", объединяющей более 230 российских ИТ-компаний.

Самарская область выбрана местом проведения масштабного мероприятия не случайно. В регионе порядка 400 крупных предприятий и 4000 организаций машиностроительного, топливного, металлургического, металлообрабатывающего, энергетического, химического и нефтехимического профиля.

Главным гостем конференции стал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. В его присутствии между АРПП и правительством Самарской области было подписано соглашение о сотрудничестве, что послужило основой для развития и укрепления совместной работы в области информационных и цифровых технологий, а также привлечения новейших знаний для создания высококачественных и надежных комплексов информационных систем и технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях нашего региона.

Департамент информационных технологий и связи Самарской области активно взаимодействует с ИТ-бизнесом, финансовым сектором, некоммерческими организациями, профильными вузами и ссузами - ПГУТИ, СГСПУ, СГЭУ, СамГТУ, Поволжский государственный колледж, Самарский государственный колледж, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна, а также Самарский региональный центр для одаренных детей, самарские школы, Финтех Хаб Банка России и т.д. Совместно с ними уже проведен ряд мероприятий: состязания юных программистов и конструкторов "IT-Хакатон 1.1", региональный чемпионат "Абилимпикс", финальный этап соревнований "КиберВолга 2023", круглый стол "Развитие инновационных видов спорта: киберспорт, фиджитал спорт, спортивное программирование".

Успели отличиться самарские студенты, победив в совместной образовательной программе "Финансовые технологии и инновации в платежах" Финтех Хаба Банка России и СГЭУ.

В регионе проводятся и успевшие стать традиционными мероприятия IT-направленности - международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF и Всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI, которые проходят при участии Самарского университета и ПГУТИ. VSFI проходит в формате летнего лагеря, в прошлом году соревнования проходили в 10-й раз. В них приняли участие студенты, представляющие Московскую, Ленинградскую, Пензенскую, Самарскую области, Удмуртскую Республику, Чукотский автономный округ. VolgaCTF ежегодно собирает более 1000 команд со всего мира.

В рамках летней программы федерального проекта "Код будущего" школьники 8-11-х классов могут пройти бесплатные курсы программирования от лучших образовательных центров и IT-компаний. Несколько модулей можно освоить в каникулы, а остальное - осенью. Самарская область вошла в топ-10 регионов по доле школьников, подавших заявки для обучения программированию на курсах "Код будущего".

В конце мая этого года на базе Сочинского государственного университета прошел финал XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2023", одного из самых масштабных ИТ-соревнований в России и странах СНГ, которое направлено на развитие профессиональных навыков в сфере информационных технологий и определение лучших специалистов в этой сфере. В финале "IT-Планета 2023" приняли участие 400 студентов и выпускников 150 вузов и колледжей России и стран СНГ, в отборочных онлайн-этапах показавших лучшие результаты из более чем 23000 участников олимпиады. Самарскую область представила аспирантка кафедры "Химическая технология и промышленная экология" Самарского технического университета Татьяна Бердникова. Девушка создала обучающий курс с использованием программы iSpring.Suite, посвященный раздельному сбору мусора.

Самарские участники ежегодно показывают высокий уровень подготовки и достойные результаты на "IT-Планета". В прошлом году в заключительном этапе соревнований регион представлял студент Тольяттинского государственного университета.

Кроме того, в регионе активно ведется информирование выпускников о наличии бюджетных мест в вузах и ссузах, организуются стажировки на базе региональных и федеральных ИТ-организаций. Это позволяет будущим выпускникам ИТ-специальностей найти работу по своему профилю еще на стадии обучения в вузе.

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области:

"Наш регион - один из лидеров по развитию ИТ-отрасли и формированию кадрового потенциала. Программа популяризации ИТ-специальностей направлена не только на решение кадрового дефицита в информационно-телекоммуникационной сфере, но и на удержание специалистов в Самарской области. Решать эту задачу мы будем совместно с министерством образования Самарской области и нашими вузами, которые в течение года проводят крупные мероприятия по популяризации ИТ-профессий, например, различные хакатоны, чемпионаты, соревнования, конференции. Наш регион - один из самых активных в этом направлении".