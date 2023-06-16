Стать ИТ-гуру: в регионе готовят кадры для цифровой экономики

Подготовка ИТ-кадров и повышение квалификации специалистов - один из приоритетов национальной программы "Цифровая экономика". Чтобы привлечь внимание молодежи к перспективным профессиям ИТ-сектора, Минцифры России поручило на местах разработать программы популяризации ИТ-специальностей. В настоящее время с этой задачей справилось более 40 субъектов. Самарская область в их числе.
14 апреля этого года распоряжением правительства Самарской области была утверждена программа популяризации ИТ-специальностей до 2025 года. Особое внимание уделено выпускникам средней школы, которые выбрали математику и информатику в качестве выпускного экзамена.
Документом предусмотрены ознакомление аудитории с ИТ-специальностями с учетом развития цифровых технологий и особенностей регионального рынка труда, а также реализация крупных проектов "Код будущего" (обучение школьников 8-11 классов современным языкам программирования), "Урок цифры", "Цифровые кафедры", популяризация фиджитал-спорта и спортивного программирования, развитие грантовой поддержки, реализация инновационных ИТ-идей в регионе, проведение мероприятий на базе центров цифрового образования для детей "ИТ-куб", "Кванториум" и региональных центров выявления одаренных детей.
Благодаря активной работе по подготовке кадров в цифровой отрасли Самарская область вошла в топ-10 регионов России по количеству желающих обучаться цифровым профессиям. Заявку на курсы дополнительного IТ-образования в проекте "Цифровые профессии" от нашего региона подали почти 6000 человек, из них одобрено более 3300 заявлений.
Ежегодно в области проходит ряд крупных мероприятий в IT-сфере. В прошлом году впервые в Самаре состоялась межрегиональная практическая ИТ-конференция с выставкой для представителей промышленных предприятий Приволжского федерального округа и разработчиков программных продуктов - "Отечественный софт: путь к технологическому лидерству". Мероприятие было организовано совместно с Ассоциацией разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт", объединяющей более 230 российских ИТ-компаний.
Самарская область выбрана местом проведения масштабного мероприятия не случайно. В регионе порядка 400 крупных предприятий и 4000 организаций машиностроительного, топливного, металлургического, металлообрабатывающего, энергетического, химического и нефтехимического профиля.
Главным гостем конференции стал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. В его присутствии между АРПП и правительством Самарской области было подписано соглашение о сотрудничестве, что послужило основой для развития и укрепления совместной работы в области информационных и цифровых технологий, а также привлечения новейших знаний для создания высококачественных и надежных комплексов информационных систем и технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях нашего региона.
Департамент информационных технологий и связи Самарской области активно взаимодействует с ИТ-бизнесом, финансовым сектором, некоммерческими организациями, профильными вузами и ссузами - ПГУТИ, СГСПУ, СГЭУ, СамГТУ, Поволжский государственный колледж, Самарский государственный колледж, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна, а также Самарский региональный центр для одаренных детей, самарские школы, Финтех Хаб Банка России и т.д. Совместно с ними уже проведен ряд мероприятий: состязания юных программистов и конструкторов "IT-Хакатон 1.1", региональный чемпионат "Абилимпикс", финальный этап соревнований "КиберВолга 2023", круглый стол "Развитие инновационных видов спорта: киберспорт, фиджитал спорт, спортивное программирование".
Успели отличиться самарские студенты, победив в совместной образовательной программе "Финансовые технологии и инновации в платежах" Финтех Хаба Банка России и СГЭУ.
В регионе проводятся и успевшие стать традиционными мероприятия IT-направленности - международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF и Всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI, которые проходят при участии Самарского университета и ПГУТИ. VSFI проходит в формате летнего лагеря, в прошлом году соревнования проходили в 10-й раз. В них приняли участие студенты, представляющие Московскую, Ленинградскую, Пензенскую, Самарскую области, Удмуртскую Республику, Чукотский автономный округ. VolgaCTF ежегодно собирает более 1000 команд со всего мира.
В рамках летней программы федерального проекта "Код будущего" школьники 8-11-х классов могут пройти бесплатные курсы программирования от лучших образовательных центров и IT-компаний. Несколько модулей можно освоить в каникулы, а остальное - осенью. Самарская область вошла в топ-10 регионов по доле школьников, подавших заявки для обучения программированию на курсах "Код будущего".
В конце мая этого года на базе Сочинского государственного университета прошел финал XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2023", одного из самых масштабных ИТ-соревнований в России и странах СНГ, которое направлено на развитие профессиональных навыков в сфере информационных технологий и определение лучших специалистов в этой сфере. В финале "IT-Планета 2023" приняли участие 400 студентов и выпускников 150 вузов и колледжей России и стран СНГ, в отборочных онлайн-этапах показавших лучшие результаты из более чем 23000 участников олимпиады. Самарскую область представила аспирантка кафедры "Химическая технология и промышленная экология" Самарского технического университета Татьяна Бердникова. Девушка создала обучающий курс с использованием программы iSpring.Suite, посвященный раздельному сбору мусора.
Самарские участники ежегодно показывают высокий уровень подготовки и достойные результаты на "IT-Планета". В прошлом году в заключительном этапе соревнований регион представлял студент Тольяттинского государственного университета.
Кроме того, в регионе активно ведется информирование выпускников о наличии бюджетных мест в вузах и ссузах, организуются стажировки на базе региональных и федеральных ИТ-организаций. Это позволяет будущим выпускникам ИТ-специальностей найти работу по своему профилю еще на стадии обучения в вузе.
Константин Пресняков, заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области:
"Наш регион - один из лидеров по развитию ИТ-отрасли и формированию кадрового потенциала. Программа популяризации ИТ-специальностей направлена не только на решение кадрового дефицита в информационно-телекоммуникационной сфере, но и на удержание специалистов в Самарской области. Решать эту задачу мы будем совместно с министерством образования Самарской области и нашими вузами, которые в течение года проводят крупные мероприятия по популяризации ИТ-профессий, например, различные хакатоны, чемпионаты, соревнования, конференции. Наш регион - один из самых активных в этом направлении".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.