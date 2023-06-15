Самарская область подключилась к масштабному информационно-просветительскому проекту "Честный регион"

Меморандум о сотрудничестве с оператором системы государственной маркировки "Честный знак" - ЦРПТ подписал на Петербургском международном экономическом форуме вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Проект "Честный регион" - это информационно-просветительская инициатива субъектов России, направленная на популяризацию государственной системы маркировки среди населения и регионального бизнеса.
"Благополучие граждан - наш важнейший приоритет. Безопасность и качество товаров, комфортная предпринимательская среда напрямую связаны с благополучием жителей, их здоровьем и качеством жизни. Спрос рождает предложение, в связи с этим без развитой культуры потребления мы не сможем побороть нелегальный рынок. Поэтому мы включаемся в масштабный информационно-просветительский проект "Честный регион", чтобы говорить с нашими гражданами о государственной системе маркировки и ее пользе", - прокомментировал Виктор Кудряшов.
Разъяснительной работой охватят не только население, но и бизнес, который выпускает или продает на территории регионов товары, подлежащие обязательной маркировке. В рамках проекта запланировано проведение обучающих семинаров и консультаций по технической поддержке, а также распространение информационных материалов о системе маркировки.
"За время реализации и внедрения системы маркировки "Честный знак" мы наработали больший опыт продвижения идей и практик ответственного потребления и производства. И готовы поделиться нашими наработками со всеми, кто неравнодушен к здоровью людей и развитию бизнеса в своем регионе", - отметил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.
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Ну если Стафеев то кирдык центру. Кадровый голод однако)
Во время моратория на проверки это важно...
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.