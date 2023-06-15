Самарская область подключилась к масштабному информационно-просветительскому проекту "Честный регион"

Меморандум о сотрудничестве с оператором системы государственной маркировки "Честный знак" - ЦРПТ подписал на Петербургском международном экономическом форуме вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Проект "Честный регион" - это информационно-просветительская инициатива субъектов России, направленная на популяризацию государственной системы маркировки среди населения и регионального бизнеса.

"Благополучие граждан - наш важнейший приоритет. Безопасность и качество товаров, комфортная предпринимательская среда напрямую связаны с благополучием жителей, их здоровьем и качеством жизни. Спрос рождает предложение, в связи с этим без развитой культуры потребления мы не сможем побороть нелегальный рынок. Поэтому мы включаемся в масштабный информационно-просветительский проект "Честный регион", чтобы говорить с нашими гражданами о государственной системе маркировки и ее пользе", - прокомментировал Виктор Кудряшов.

Разъяснительной работой охватят не только население, но и бизнес, который выпускает или продает на территории регионов товары, подлежащие обязательной маркировке. В рамках проекта запланировано проведение обучающих семинаров и консультаций по технической поддержке, а также распространение информационных материалов о системе маркировки.

"За время реализации и внедрения системы маркировки "Честный знак" мы наработали больший опыт продвижения идей и практик ответственного потребления и производства. И готовы поделиться нашими наработками со всеми, кто неравнодушен к здоровью людей и развитию бизнеса в своем регионе", - отметил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.