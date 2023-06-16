Правительство региона и "Метсервис" подписали соглашение о создании нового производства на территории ОЭЗ "Тольятти"

На площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума правительство Самарской области и компания "Метсервис Поволжье" заключили соглашение, направленное на реализацию нового проекта в сфере промышленного производства, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Со стороны правительства региона подпись под документом поставил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Со стороны компании соглашение подписал генеральный директор ООО "Метсервис Поволжье" Роман Байков.

Компания планирует открыть на территории Особой экономической зоны "Тольятти" производственно-сервисный центр, который будет заниматься как поставками, так и обработкой металла, а именно раскроем и резкой рулонного проката, гибкой труб и листовых материалов. Продукция предприятия будет использоваться для нужд предприятий автомобильной, строительной и легкой промышленности Российской Федерации.

Для реализации проекта на территории ОЭЗ "Тольятти" был выделен земельный участок площадью 3,5 га. Напомним, реализация проекта ООО "Метсервис Поволжье" стала возможной благодаря решению о размещении в ОЭЗ "ППТ "Тольятти" крупного транспортно-логистического центра, созданного ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Кроме того, успешной реализации проекта ООО "Метсервис Поволжье" в значительной степени способствовало строительство железнодорожной ветки в ОЭЗ "Тольятти", которое благодаря совместным усилиям правительства Самарской области и ОАО "РЖД" было завершено практически за два года.

Оба эти проекта получили поддержку правительства Самарской области. Для ТЛЦ ПАО "ММК" за счет средств регионального бюджета был построен производственный корпус на территории ОЭЗ "Тольятти". Для ООО "Метсервис Поволжье" также был создан промышленно-производственный корпус.

"Этот инвестиционный проект будет реализован на территории Самарской области в рамках цепочки инвестиционных проектов, которые сегодня создаются в Особой экономической зоне. Мы привлекли крупного инвестора, Магнитогорский металлургический комбинат, построили железнодорожную ветку в рамках концессионного соглашения с РЖД. И этот новый проект уже будет связан с обработкой металла, с резкой металла, то есть это следующий этап, который мы реализуем совместно с компанией "Метсервис Поволжье". Компания уже создала на территории региона юридическое лицо, привезла оборудование. Сегодня оно находится в пусконаладке, и уже в июне–июле текущего года, буквально в ближайшее время, потребителей ждет новая продукция, которую эта компания будет предлагать. Сейчас в активной стадии реализации находится второй этап проекта, который предполагает строительство на средства областного бюджета производственного корпуса для расширения этого производства. Инвестиционные расходы региона будут компенсированы за счет реструктуризации кредитов, налоговых поступлений от резидента и в рамках договора аренды. Объем инвестиций во вторую очередь этого проекта — 700 млн руб.", — прокомментировал Виктор Кудряшов.

На новом предприятии будет создано порядка 50 рабочих мест. Прогнозируемый объем налоговых поступлений составит более миллиарда рублей, в том числе 84,5 млн руб. — в консолидированный бюджет Самарской области.