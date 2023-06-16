Более 3,7 тыс. самарских школьников посетили выставку-квест "Лаборатория будущего"

В 2023 г. более 3760 обучающихся 6-11 классов школ Самарской области посетили мультимедийную выставку-квест "Лаборатория будущего" в историческом парке "Россия — Моя история".
Главная задача выставок "Лаборатория будущего" — в игровой форме познакомить школьников с рынком труда, элементами различных отраслей и профессий, показать многообразие вариантов выбора специальности и помочь понять, в каком направлении им хотелось бы развиваться.
Выставка "Лаборатория будущего" состоит из увлекательных интерактивных квестов, пройдя которые каждый из гостей сможет познакомиться более чем с 40 профессиональными отраслями и более чем с 400 профессиями. Таким образом, каждый школьник сможет сформировать для себя ясный образ будущей специальности.
Во время прохождения выставки ученики знакомятся со следующими профессиональными отраслями: здоровая среда, комфортная среда, умная среда, безопасная среда, индустриальная среда, социальная среда, деловая среда, креативная среда и аграрная среда.
Профориентационная выставка "Лаборатория будущего" посредством игровых и интерактивных методик позволяет выявить профессиональные навыки и таланты школьников, способствует высокой профессиональной мотивации, вместе с проектом дает возможность выстраивания будущей карьерной модели конкретного школьника. Связующим звеном всех этапов прохождения выставки является личностное отождествление школьника со своим профессиональным будущем, а его результата — с будущим страны.
Выставка знакомит школьников с устройством современного рынка, суммарно охватывая более 90% рынка профессий нашей страны. В части технологического суверенитета выставка рассказывает о таких профессиях, как: инженер-испытатель, авиаконструктор, физик-аэродинамик, инженер-конструктор автомобилей, биофармаколог, оператор медицинских роботов, агроэколог, специалист по кибер-безопасности, инженер-генетик, сити-фермер и другие.
В рамках проекта школьники также пройдут профессиональные пробы в колледжах региона. Обучающиеся смогут познакомиться с колледжем и окунуться в профессию, что позволит проверить выбранную профессиональную траекторию.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.