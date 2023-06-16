Более 3,7 тыс. самарских школьников посетили выставку-квест "Лаборатория будущего"

В 2023 г. более 3760 обучающихся 6-11 классов школ Самарской области посетили мультимедийную выставку-квест "Лаборатория будущего" в историческом парке "Россия — Моя история".

Главная задача выставок "Лаборатория будущего" — в игровой форме познакомить школьников с рынком труда, элементами различных отраслей и профессий, показать многообразие вариантов выбора специальности и помочь понять, в каком направлении им хотелось бы развиваться.

Выставка "Лаборатория будущего" состоит из увлекательных интерактивных квестов, пройдя которые каждый из гостей сможет познакомиться более чем с 40 профессиональными отраслями и более чем с 400 профессиями. Таким образом, каждый школьник сможет сформировать для себя ясный образ будущей специальности.

Во время прохождения выставки ученики знакомятся со следующими профессиональными отраслями: здоровая среда, комфортная среда, умная среда, безопасная среда, индустриальная среда, социальная среда, деловая среда, креативная среда и аграрная среда.

Профориентационная выставка "Лаборатория будущего" посредством игровых и интерактивных методик позволяет выявить профессиональные навыки и таланты школьников, способствует высокой профессиональной мотивации, вместе с проектом дает возможность выстраивания будущей карьерной модели конкретного школьника. Связующим звеном всех этапов прохождения выставки является личностное отождествление школьника со своим профессиональным будущем, а его результата — с будущим страны.

Выставка знакомит школьников с устройством современного рынка, суммарно охватывая более 90% рынка профессий нашей страны. В части технологического суверенитета выставка рассказывает о таких профессиях, как: инженер-испытатель, авиаконструктор, физик-аэродинамик, инженер-конструктор автомобилей, биофармаколог, оператор медицинских роботов, агроэколог, специалист по кибер-безопасности, инженер-генетик, сити-фермер и другие.

В рамках проекта школьники также пройдут профессиональные пробы в колледжах региона. Обучающиеся смогут познакомиться с колледжем и окунуться в профессию, что позволит проверить выбранную профессиональную траекторию.