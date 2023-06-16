Энергетики сообщили о плановых работах на июль в Самарской области

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.07.2023 с 10:00 до 15:00

Исаклинский район

с.Мордово Аделяково (ул.Заречная)

03.07.2023 с 09:00 до 17:00

г.о. Жигулевск

г. Жигулевск (ул. Калинина, ул. Кооперативная, ул. Крупской, ул. Куйбышева, ул. Кутузова, ул. Льва Толстого, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Суворова ул. Школьная).

03.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Славянская, ул. Покровская, ул. Кутузова, ул. Менделеева, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Циолковского, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, проезд Четвертый)

СНТ Русские березы

СНТ Испытатель

СНТ Транспортник

с. Лопатино (ул. Полевая)

03.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Новая Рачейка (ул. Крестьянская, ул. Ленина, ул. Западная).

04.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Заборовка (ул. Октябрьская, ул. Кооперативная).

с. Новая Рачейка (ул. Крестьянская, ул. Ленина, ул. Западная).

04.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Мусорка (ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Спортивная, ул. Почтовая, ул. Аптечная, ул. Фрунзе, ул. Партизанская, ул. Лапшова, ул. Первомайская, ул. Есенина, ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Жданова, ул. Тополиная, ул. Озерная, ул. Советская, ул. Садовая).

с. Ташла

АвтоВАЗТранс

СНТ Красное поле

ТСН Ташлинское

с. Лопатино (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Мира, ул. Садовая).

04.07.2023 с 09:00 до 17:00

г.о. Жигулевск

г. Жигулевск (ул. Крупской, ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Молодогвардейская, ул. Пугачева, ул. Степана Разина, ул. Фрунзе, ул. Чапаева).

04.07.2023 с 10:00 до 15:00

Исаклинский район

с. Саперкино (ул.Пионерская)

04.07.2023 с 9:00 до 16:00

Борский район

с.Н.Кутулук (ул.Набережная, ул.Тепличная)

04.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с.Сиделькино (ул. Павла Стрелюгина)

п. Кереметь

04.07.2023 с 9:00 до 16:00

Кошкинский район

д.Ягодиновка

с. В.Степная

с. Рахмановка

с. Дегтяровка

с. Балтика

04.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шенталинский район

с. Денискино

с. Каменка

д. Карабикулово

с. Новый Кувак

д. Алтунино

с. Семеново:Шарла

с. Татарское Абдикеево

разьезд Денискино

05.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Жемковка (ул. Победы)

с. Новая Рачейка (ул. Крестьянская, ул. Ленина, ул. Западная).

05.07.2023 с 10:00 до 15:00

Исаклинский район

с. Саперкино (ул.Пионерская).

05.07.2023 с 9:00 до 16:00

Борский район

с.Страхово (ул.Нагорная, ул.Речная, ул.Береговая, ул.Садовая)

05.07.2023 с 10:00 до 16:00

Похвистневский район

п.Березовка

05.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с.Сиделькино (ул. Павла Стрелюгина)

п. Кереметь

05.07.2023 с 9:00 до 16:00

Кошкинский район

с. Н.Быковка

с.Киевка

с. Шпановка

с. Вишневка

05.07.2023 с 9:00 до 16:00

Исаклинский район

с.Малое Ишуткино

с.Мордово:Ишуткино

05.07.2023 с 09:00 до 17:00

г.о. Жигулевск

г. Жигулевск (ул. Крылова, Новый пер., ул. Полтавская, ул. Сызранская, ул. Ульянова, ул. Фрунзе, ул. Чапаева).

05.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Кирилловка

с. Мусорка (ул. Сорокина, ул. Заречная, ул. Полевая)

СНТ Кирилловское

Механизатор : 6

СНТ Овражки

с. Пески

с. Красная Дубрава

СНТ Родничок

СНТ Яблонька

с. Лопатино (ул. Советская, ул. Полевая)

06.07.2023 с 09:00 до 17:00

г.о. Жигулевск

г. Жигулевск (ул. Кооперативная, ул. Крылова, ул. Кутузова, ул. Советская, ул. Суворова, ул. Тургенева, ул. Фрунзе, ул. Школьная).

06.07.2023 с 9:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с. Сов. Нурлат

с. Ибрайкино

с. Шламка

с. Раздолье

с. Краснояриха

с. Озёрки

п. Подлесный

с. Чистовка

с. Ермоловка

п. Калиновый Куст

п. Воскресенка

п. Малый Нурлат

с. Новый Нурлат

п. Крыловка

06.07.2023 с 9:00 до 16:00

Борский район

с.Языково (ул.Кооперативная)

06.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с.Сиделькино (ул. Павла Стрелюгина)

п. Кереметь

06.07.2023 с 9:00 до 16:00

Кошкинский район

с. Юреево

с. Ст.Фейзулово

с. Степная Шентала

с. Алексеевка

06.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Новая Бинарадка

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Саратовская, ул. Нагорная, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Дружбы, ул. Энтузиастов)

06.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Жемковка (ул. Ульяновская, ул. Промысловая, ул. Октябрьская)

с. Новый Ризадей (ул. Центральная)

07.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Суринск (ул. Школьная)

07.07.2023 с 09:00 до 17:00

г.о. Жигулевск

г. Жигулевск (ул. Кооперативная , ул. Крылова, ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Советская, ул. Степана Разина, ул. Суворова, ул. Фрунзе, ул. Школьная)

07.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Жемковка (ул.Октябрьская)

с. Новый Ризадей (ул. Центральная).

07.07.2023 с 10:00 до 16:00

Похвистневский район

п.Антоновка

с.Ст.Мансуркино

07.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с.Сиделькино (ул. Павла Стрелюгина).

п. Кереметь

07.07.2023 с 9:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с. Сов. Нурлат

с. Ибрайкино

с. Шламка

с. Раздолье

с. Краснояриха

с. Озёрки

п. Подлесный

с. Чистовка

с. Ермоловка

п. Калиновый Куст

п. Воскресенка

п. Малый Нурлат

с. Новый Нурлат

п. Крыловка

10.07.2023 с 9:00 до 16:00

Клявлинский район

с. Н.Семёнкино

с. Ст. Маклауш

с. Ст.Семёнкино

с. Ерилкино

10.07.2023 с 9:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с. Старое Аделяково

п. Пролетарий

10.07.2023 с 9:00 до 15:00

Борский район

с.М.Алдаркино (ул.Лесная, ул.Кооперативная)

10.07.2023 с 10:00 до 16:00

Похвистневский район

с. Н.Аманак

п.Сапожниково

с.М.Ибряйкино

10.07.2023 с 9:00 до 16:00

Кошкинский район

с.Надеждино

с.Четыровка

д.Гранная

10.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с.Малое Девлезеркино (ул. Центральная, ул. Колхозная, ул. Озерная, ул. Приозерная, ул. Полевая, ул. Тахановская)

10.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

п. Бичевной (ул. Центральная, ул. Пушкина).

10.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

Малая Рязань (ул. Большая)

10.07.2023 с 09:00 до 16:00

Ставропольский район

Ермаково

10.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Мира, ул. Цветная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Дачная).

10.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Жемковка (ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Школьная)

10.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Новый Ризадей (ул. Центральная)

11.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

Сосновый Солонец (ул. Куйбышева, ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская, ул. Чапаева).

11.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Комаровка (ул. Гагарина)

11.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с.Малое Девлезеркино (ул. Центральная, ул. Колхозная, ул. Озерная, ул. Приозерная, ул. Полевая, ул. Тахановская)

11.07.2023 с 9:00 до 16:00

Кошкинский район

с.Надеждино

11.07.2023 с 9:00 до 16:00

Сергеевский район

с.Захаркино

11.07.2023 с 10:00 до 16:00

Похвистневский район

с.М.Ибряйкино (ул.Школьная)

11.07.2023 с 9:00 до 16:00

Борский район

с.Васильевка (пер.Егорова)

11.07.2023 с 10:00 до 17:00

Борский район

с.Васильевка

с.Подсолнечное

с.Соковнинка

п.Улемский

с.Большое Алдаркино

с.Малое Алдаркино

с.Неприк

п.Лесной

п.Красная Зорька

11.07.2023 с 9:00 до 16:00

Исаклинский район

с.М.Микушкино

11.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шенталинский район

с.Смагино

11.07.2023 с 09:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Ермаково

11.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Тополиная, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Ягодная, ул. Дружбы, ул. Энтузиастов).

11.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Жемковка (ул. Юбилейная)

с. Ерик (ул. Луговая)

12.07.2023 с 09:00 до 16:00

Ставропольский район

с.Ермаково

12.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Ерик (ул. Луговая)

12.07.2023 с 9:00 до 16:00

Кошкинский район

с.Надеждино

12.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шенталинский район

с. Смагино

12.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с.Малое Девлезеркино (ул. Центральная)

12.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с.Малое Девлезеркино (ул. Колхозная)

12.07.2023 с 9:00 до 16:00

Сергеевский район

с.Сидоровка

с.Н.Козловка

с.К.Умет

12.07.2023 с 9:00 до 16:00

Исаклинский район

с.Сух.Матак

с.Самсоновка

12.07.2023 с 9:00 до 16:00

Борский район

с.Н.Геранькино

с.Прожектор

12.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с.Малое Девлезеркино (ул. Озерная, ул. Приозерная, ул. Полевая, ул. Тахановская)

12.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Шигоны (ул. Карла Маркса)

12.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

с.Сосновый Солонец (ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская, ул. Чапаева)

12.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Дачная, ул. Родины, ул. Луговая, ул. Солнечная, въезд Дачный 5:й, въезд Дачный 6:й, ул. Строителей, переулок Донецкий).

13.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Родины, ул. Специалистов)

13.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская, ул. Чапаева).

13.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Шигоны (ул. Ульяновская, ул. Революционная).

13.07.2023 с 9:00 до 15:00

Борский район

с.Н.Геранькино

с.Прожектор

13.07.2023 с 13:00 до 17:00

Борский район

с.Борское

с.Гвардейцы

с.Широченка

п.Покровка

с.Благодаровка

с.Заплавное

с.Клары Цеткен

с.Мойка

13.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с.Малое Девлезеркино (ул. Центральная, ул. Колхозная, ул. Озерная, ул. Приозерная, ул. Полевая, ул. Тахановская)

13.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Ерик (ул. Луговая)

14.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Варламово (ул. Советская, ул. Строителей, ул. Кооперативная, ул. Пригородная).

14.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Шигоны (ул. Советская, ул. Степана Разина).

14.07.2023 с 13:00 до 17:00

Борский район

п.Новоборский

с.Долматовка

14.07.2023 с 10:00 до 16:00

Похвистневский район

с.Н.Мансуркино (ул.Школьная, Комсомольская, Колхозная)

п.Никольский (ул.Тополиная)

14.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с.Малое Девлезеркино (ул. Центральная, ул. Колхозная, ул. Озерная, ул. Приозерная, ул. Полевая, ул. Тахановская)

14.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

с.Сосновый Солонец (ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская, ул. Чапаева)

14.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Лесная, ул. Сосновая, ул. Еловая, переулок Сенной, проезд Цветочный, переулок 2:й Еловый, ул. Летняя)

15.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская, ул. Чапаева).

16.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская, ул. Чапаева)

17.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская, ул. Чапаева).

17.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с. Старое Эштебенькино (ул. Зеленая, ул. Заречная)

17.07.2023 с 10:00 до 16:00

Похвистневский район

п.Никольский (ул.Подгорная)

17.07.2023 с 09:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Ермаково

17.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Октябрьская, переулок Южный, ул. Школьная, ул. Восточная, ул. Мира, ул. Дружбы, переулок Специалистов, ул. Северная, ул. Рябиновая, ул. Молодежная, ул. Покровская, ул. Лучистая, ул. Суворова, ул. Чкалова).

17.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Кошелевка (ул. Мира, ул. Советская, пер. Южный, ул. Школьная).

17.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Шигоны (ул. Почтовая, ул. Кооперативная)

18.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Шигоны (пер. Новый, ул. Южная)

18.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Варламово (ул. Специалистов, ул. Зеленая, ул. Советская)

с. Кошелевка (ул. Чехова, пер. Северный)

18.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Производственная, ул. Полевая, переулок Садовый, переулок Рабочий, проезд Больничный)

18.07.2023 с 9:00 до 16:00

Исаклинский район

с.Н. Алексеевка

с. Мордово:Аделяково

с.Ивановка

18.07.2023 с 10:00 до 16:00

Похвистневский район

п.Никольский (ул. Петровская)

18.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с. Старое Эштебенькино (ул. Зеленая, ул. Заречная ).

18.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

с.Сосновый Солонец (ул. Ленинградская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Советская, ул. Чапаева).

18.07.2023 с 09:00 до 16:00

Ставропольский район

с.Ермаково

19.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Набережная, ул. Ворошилова, ул. Чкалова, ул. Кооперативная, ул. Советская).

19.07.2023 с 09:00 до 16:00

Ставропольский район

с.Ермаково

19.07.2023 с 9:00 до 16:00

Исаклинский район

с.Мордово:Ишуткино

19.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

п. Новый Нурлат

19.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Варламово (ул. Специалистов, ул. Зеленая, ул. Советская)

с. Кошелевка (ул. Школьная)

19.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Кяхта (ул. Лесная, ул. Школьная)

20.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Кяхта (ул. Чапаева)

20.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Варламово (ул. Юбилейная, ул. Ленина)

20.07.2023 с 9:00 до 16:00

Елховский район

с Тёплый Стан (ул. Школьная, ул.Ленинградская, ул.Аэродромная, ул.Лесная)

20.07.2023 с 10:00 до 16:00

Похвистневский район

п.Чекалинка (ул. Лесная, Чекмасова)

п.Шиповка

с.Ст.Аманак (ул.Школьная)

20.07.2023 с 9:00 до 16:00

Елховский район

с.Теплый Стан

20.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

п. Советский Нурлат

20.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с. Краснояриха

п. Воскресенка

20.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

с.Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Трудовая)

20.07.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с.Выползово (ул. Пролетарская)

с.Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная).

с.Торновое (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Некрасовская, ул. Ново:Садовая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

с.Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная).

20.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Набережная, ул. Красноармейская, ул. Чкалова, ул. Кооперативная).

21.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Кяхта (ул. Центральная, ул. Ореховка)

21.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

с.Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Трудовая)

21.07.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с.Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная).

с.Торновое (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Некрасовская, ул. Ново:Садовая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская)

21.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Кошелевка (ул. Новая, ул. Тихая, ул. Спортивная)

21.07.2023 с 10:00 до 16:00

Похвистневский район

с.Ст.Аманак (ул.Ленина)

21.07.2023 с 9:00 до 16:00

Елховский район

с.Теплый Стан

21.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

п. Советский Нурлат

21.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с. Краснояриха

п. Воскресенка

21.07.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с.Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная)

21.07.2023 с 09:00 до 16:00

Ставропольский район

с.Ермаково

21.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Набережная, ул. Первомайская, ул. Чкалова, переулок Спортивный, переулок 2:й Восточный)

22.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

с.Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Трудовая).

22.07.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с.Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная).

с.Торновое (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Некрасовская, ул. Ново:Садовая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

с.Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная).

22.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

п. Советский Нурлат

22.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с. Краснояриха

п. Воскресенка

23.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с. Краснояриха

п. Воскресенка

п. Советский Нурлат

23.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

с.Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Трудовая).

23.07.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с.Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная).

с.Торновое (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Некрасовская, ул. Ново:Садовая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

с.Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная).

24.07.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с.Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная).

с.Торновое (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Некрасовская, ул. Ново:Садовая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

с. Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная).

24.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

с.Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Трудовая).

24.07.2023 с 10:00 до 16:00

Похвистневский район

с.Ст.Аманак (ул.Пионерская)

с.Исаково (ул.Молодежная)

24.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с. Краснояриха

п. Воскресенка

п. Советский Нурлат

24.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Кяхта (ул. Китайский клин, ул. Приовражная).

24.07.2023 с 09:00 до 16:00

Ставропольский район

с.Ермаково

24.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Набережная, ул. Пионерская, ул. Комсомольская)

24.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Петровка (ул. Дачная)

25.07.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с.Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная).

с.Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная).

25.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Мира, ул. Набережная, переулок Светлый).

25.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Радужное (ул. Заречная)

25.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Кяхта (ул. Безводовка)

25.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

п. Советский Нурлат

с. Краснояриха

п. Воскресенка

25.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

с.Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Трудовая).

25.07.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с.Торновое (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Некрасовская, ул. Ново:Садовая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

26.07.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с.Торновое (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Некрасовская, ул. Ново:Садовая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская)

26.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

с.Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Трудовая)

26.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Западная, ул.Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Дачная, ул. Весенняяя, ул. Садовая, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Школьная, ул.Зеленая, пер. Цветочный, ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Родниковая. ул. Склонная)

26.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Майоровский (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул.Полевая, ул. Новостроящаяся)

26.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

п. Советский Нурлат

с. Краснояриха

п. Воскресенка

26.07.2023 с 10:00 до 16:00

Похвистневский район

с.Исаково (ул.Ленина, Специалистов)

26.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шенталинский район

с.Ст.Суркино

с.Н.Суркино

с.Васильевка

п.Аделаидовка

26.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Кяхта (ул. Колхозная, ул. Сухая)

26.07.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с.Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная)

с.Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная)

26.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Советская, ул. Колхозная, ул. Жигулевская, ул. Восточная, ул. Первомайская, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул. Чкалова, ул. Красноармейская).

27.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Усолье (ул. Комсомольская)

27.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

п. Советский Нурлат

с. Краснояриха

п. Воскресенка

27.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Западная, ул.Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Дачная, ул. Весенняяя, ул. Садовая, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Школьная, ул.Зеленая, пер. Цветочный, ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Родниковая. ул. Склонная.)

27.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Майоровский (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул.Полевая, ул. Новостроящаяся)

27.07.2023 с 09:00 до 17:00

Ставропольский район

С.Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Трудовая).

27.07.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с.Новинки (ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная).

с.Торновое (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Некрасовская, ул. Ново:Садовая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

с.Шелехметь (ул. Горная, ул. Дачная, ул. Озерная, ул. Шоссейная).

27.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Подстепки (переулок Больничный)

с. Новая Бинарадка

с. Мусорка (ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Спортивная, ул. Почтовая, ул. Аптечная, ул. Фрунзе, ул. Партизанская, ул. Лапшова, ул. Первомайская, ул. Есенина, ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Жданова, ул. Тополиная, ул. Озерная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Сорокина, ул. Заречная).

с. Кирилловка

СНТ Кирилловское

Механизатор : 6

СНТ Овражки

28.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Задельная, ул. Окольная, ул. Ровная).

28.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Усолье (ул. Советская)

28.07.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с.Рождествено (ул. Советская)

28.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Западная, ул.Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Дачная, ул. Весенняяя, ул. Садовая, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Школьная, ул.Зеленая, пер. Цветочный, ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Родниковая. ул. Склонная.).

с. Майоровский (ул. Дачная, ул.Лесная, ул.Заречная, ул.Центральная, ул.Полевая, ул.Новостроящаяся)

28.07.2023 с 8:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

п. Советский Нурлат

с. Краснояриха

п. Воскресенка

28.07.2023 с 10:00 до 16:00

Похвистневский район

с.Ст.Аманак (ул.Ленина, Кирдяшева, Шулайкина)

с.Исаково (ул.Хлеборобов)

31.07.2023 с 10:00 до 16:00

Похвистневский район

с.Савруха (ул.Вяльцина, Дементьева)

31.07.2023 с 8:00 до 16:00

Ставропольский район

СНТ Русские березы

СНТ Испытатель

СНТ Транспортник

с. Ташла

АвтоВАЗТранс

СНТ Красное поле

ТСН Ташлинское

с. Кирилловка

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Славянская, ул. Покровская, ул. Кутузова, ул. Менделеева, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Циолковского, ул. Дальняя, ул. Комсомольская, проезд Четвертый).

с. Пески

с. Красная Дубрава

СНТ Родничок

СНТ Яблонька

31.07.2023 с 10:00 до 16:00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Западная, ул.Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Дачная, ул. Весенняяя, ул. Садовая, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Школьная, ул.Зеленая, ул. Цветочная, ул. Лесная, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Родниковая. ул. Склонная.).

с. Майоровский (ул. Дачная, ул. Лесная, ул. Заречная, ул. Центральная, ул.Полевая, ул. Новостроящаяся)

31.07.2023 с 9:00 до 16:00

Шигонский район

с. Усолье (ул. Куйбышева, ул. Пушкина)

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