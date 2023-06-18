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Здравоохранение Общество

Врач-нарколог о последствиях употребления пива: "Алкоголизм развивается незаметно и трудно поддается лечению"

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главврач Тольяттинского наркологического диспансера Сергей Михайлов рассказал о последствиях употребления пива.

"Пристрастие к употреблению пива связано с высокими рисками развития тяжелой алкогольной зависимости. Хронический алкоголизм развивается незаметно и трудно поддается лечению.

Человек приучает себя не только к опьяняющему действию алкоголя, но и к легкому способу расслабиться. Очень быстро и незаметно для пациента привыкание превращается в алкоголизм.

Если человек выпивает 1-1,5 л пива, — тем более, если это ежедневный ритуал, — он начинает ощущать легкое опьянение, а организм требует увеличения доз. Нередко к нам обращаются пациенты, для которых потребление 5-6 л пива в день — привычка, стереотип поведения.

Такой объем жидкости в организме — колоссальная нагрузка на сердце, печень и почки.
Самое разрушительное последствие неумеренного потребления пива — так называемое бычье сердце. Эта патология выражается в расширении полостей сердца, утолщении его стенок, некрозах в сердечной мышце. Эти изменения обусловлены наличием в пиве кобальта, содержание которого в сердечной мышце у употребляющих пиво превышает допустимую норму в 10 раз.

Люди сами себя обманывают: "Сегодня выпил, завтра немного", — и часто совершенно не осознают опасности. Токсические вещества и соли тяжелых металлов приводят к изменениям в эндокринной системе. У мужчин подавляется выработка тестостерона и увеличивается выработка женских половых гормонов. Внешность мужчины постепенно меняется — разрастаются грудные железы, развивается ожирение. У женщин в разы возрастают риски развития онкопатологии и заболеваний репродуктивной системы.

У всех любителей пива высоки риски развития таких заболеваний, как гепатиты и циррозы печени, атеросклероз, различные поражения центральной нервной системы.

Опасная тенденция заключается в том, что пивному алкоголизму часто подвержены молодые люди. Проверенный способ избежать зависимости — полный отказ от алкоголя и соблюдение принципов здорового образа жизни", — объясняет Сергей Михайлов.

Гид потребителя

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