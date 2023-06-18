Врач-нарколог о последствиях употребления пива: "Алкоголизм развивается незаметно и трудно поддается лечению"

Главврач Тольяттинского наркологического диспансера Сергей Михайлов рассказал о последствиях употребления пива.
"Пристрастие к употреблению пива связано с высокими рисками развития тяжелой алкогольной зависимости. Хронический алкоголизм развивается незаметно и трудно поддается лечению.
Человек приучает себя не только к опьяняющему действию алкоголя, но и к легкому способу расслабиться. Очень быстро и незаметно для пациента привыкание превращается в алкоголизм.
Если человек выпивает 1-1,5 л пива, — тем более, если это ежедневный ритуал, — он начинает ощущать легкое опьянение, а организм требует увеличения доз. Нередко к нам обращаются пациенты, для которых потребление 5-6 л пива в день — привычка, стереотип поведения.
Такой объем жидкости в организме — колоссальная нагрузка на сердце, печень и почки.
Самое разрушительное последствие неумеренного потребления пива — так называемое бычье сердце. Эта патология выражается в расширении полостей сердца, утолщении его стенок, некрозах в сердечной мышце. Эти изменения обусловлены наличием в пиве кобальта, содержание которого в сердечной мышце у употребляющих пиво превышает допустимую норму в 10 раз.
Люди сами себя обманывают: "Сегодня выпил, завтра немного", — и часто совершенно не осознают опасности. Токсические вещества и соли тяжелых металлов приводят к изменениям в эндокринной системе. У мужчин подавляется выработка тестостерона и увеличивается выработка женских половых гормонов. Внешность мужчины постепенно меняется — разрастаются грудные железы, развивается ожирение. У женщин в разы возрастают риски развития онкопатологии и заболеваний репродуктивной системы.
У всех любителей пива высоки риски развития таких заболеваний, как гепатиты и циррозы печени, атеросклероз, различные поражения центральной нервной системы.
Опасная тенденция заключается в том, что пивному алкоголизму часто подвержены молодые люди. Проверенный способ избежать зависимости — полный отказ от алкоголя и соблюдение принципов здорового образа жизни", — объясняет Сергей Михайлов.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров