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Экстремальный спорт Спорт

"Мега-Лада" победила в командном Первенстве России среди юниоров

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На СТК им. Анатолия Степанова прошел третий, заключительный этап командного Первенства России по спидвею среди юниоров до 21 года.

Победу в гонке, а также в самом турнире одержали гонщики СК "Мега-Лада". Спортсмены из Тольятти набрали в 3-х этапах 113 очков.

Серебряных наград Первенства России удостоены юниоры СТК "Башкирия" из г. Октябрьский (94 очка), бронза — у "Турбины" из г. Балаково (83 очка). Гонщики из команды "Восток" (г. Владивосток) набрали в общей сложности 66 очков и заняли четвертое место.

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