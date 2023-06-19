"Мега-Лада" победила в командном Первенстве России среди юниоров

На СТК им. Анатолия Степанова прошел третий, заключительный этап командного Первенства России по спидвею среди юниоров до 21 года.

Победу в гонке, а также в самом турнире одержали гонщики СК "Мега-Лада". Спортсмены из Тольятти набрали в 3-х этапах 113 очков.

Серебряных наград Первенства России удостоены юниоры СТК "Башкирия" из г. Октябрьский (94 очка), бронза — у "Турбины" из г. Балаково (83 очка). Гонщики из команды "Восток" (г. Владивосток) набрали в общей сложности 66 очков и заняли четвертое место.