Автоинженеров ТГУ учат профессиональной коммуникации

Преподаватель Тольяттинского госуниверситета Марина Бажутина первой в России предложила профессионально ориентированный учебник для студентов автомобильных специальностей. По ее методике языковую подготовку уже проходят студенты 1–3-х курсов института машиностроения ТГУ – будущие инженеры. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Марина Бажутина является наставником студенческой команды Togliatti Racing Team (TRT) в изучении английского языка. Работа со студентами, занятыми в инженерном проекте "Формула Студент", потребовала от преподавателя оптимизации подхода к их языковой подготовке. Формулисты не только конструируют и собирают гоночный болид. Во время соревнований они презентуют судьям на английском его конструкцию, проектную документацию, а также ведут грамотный инженерный диалог. Поэтому все участники TRT обязательно изучают язык с акцентом на сферу автомобилестроения и инженерии.
"Еще пять лет назад учебников английского языка для студентов инженерных направлений практически не было. А те, которые были, не всегда соответствовали требованиям госстандарта и, что самое важное, реальным иноязычным коммуникативным потребностям в автомобильной отрасли, — отмечает доцент кафедры "Теория и практика перевода" ТГУ кандидат филологических наук Марина Бажутина. — В 2021 году на Всероссийской научно-методической конференции неязыковых вузов и факультетов в Московском государственном лингвистическом университете мы с коллегой из Томского политехнического университета доцентом Анной Цепиловой предложили рассмотреть концепцию примерных программ по дисциплине "Иностранный язык" для неязыковых специальностей и направлений подготовки — гуманитарных, инженерных, естественнонаучных. На ее основе была выдвинута идея создания современного профессионально ориентированного учебника по иностранному языку для студентов с учетом специфики направлений подготовки".
Чтобы разобраться в том, каким должен быть учебный материал, Марина Бажутина изучала не только научно-методическую литературу. Она смотрела научно-популярные фильмы о конструкции автомобилей и презентационные ролики автопроизводителей, проводила интервью с магистрантами, работающими на предприятиях автопрома, анализировала требования ведущих автопроизводителей к уровню владения английским языком. Так появилось общее представление об иноязычной коммуникативной компетентности будущих инженеров.
"Учебник создавался два года. Параллельно шла проверка эффективности его концепции в учебных аудиториях, — говорит Марина Бажутина. — В апробации первых версий учебника принимали участие три преподавателя и 56 студентов первых — четвертых курсов Тольяттинского госуниверситета по инженерным специальностям и направлениям подготовки "Наземные транспортно-технологические средства", "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", "Энергетическое машиностроение" и "Промышленная электроника".
В феврале 2023 года пособие Марины Бажутиной ENGLISH FOR STUDENTS OF MECHANICAL ENGINEERING ("Английский для студентов-машиностроителей") признано лучшим на Всероссийском конкурсе научных, методических, практических, творческих работ "Призвание: труд и образование", который проходил в Кирове. По этому пособию студенты из Togliatti Racing Team уже два года изучают английский. В опытной апробации методики также принимали участие представители команды: студенты-лингвисты Екатерина Чижаткина и Альбина Шамшетдинова протестировали пособие на себе, а затем помогли легко включиться в процесс обучения и остальным членам TRT. Кроме того, студент-лингвист Кирилл Барыков ведет по нему занятия для новичков команды в течение двух лет в рамках проектной деятельности. Во многом благодаря их объективным отзывам и конструктивным предложениям учебное пособие сегодня оказалось востребованным и современным, уверена Марина Бажутина.
"Мы достаточно быстро и успешно осваивали английский, — вспоминает Иван Митюхин, участник команды Togliatti Racing Team с 2018 по 2021 год, в настоящее время — инженер в международной компании АТОМ. — Во многом благодаря тому, что изучали его в тандеме. У нас были общие лекции и практика с лексикой ежедневного общения, а также внутреннее обучение на "Формуле Студент", где мы погружались в технический английский. И такое сочетание дало отличный результат. Например, я выезжал уже со второго курса на зарубежные соревнования и мог легко общаться и с судьями во время презентации нашего болида, и с местными жителями, когда отправлялся на прогулки".
На занятиях участники Togliatti Racing Team, помимо обычных тем, разбирали вебинары с участием судей международного проекта "Формула Студент", где на английском языке обсуждают подготовку к защите конструкции болида и составление документации по другим дисциплинам в соответствии с регламентом. Также всегда проводятся тренинги по свободному общению на английском, так как на соревнованиях "Формула Студент" (где бы они ни проводились, в том числе и в России) судьи могут начать диалог с любым членом команды и могут задавать ему абсолютно любые вопросы — всё на английском. Чтобы не теряться и уметь грамотно защитить конструкцию болида, нужно хорошо владеть инженерной терминологией на английском языке в устной форме.
"У меня была возможность наблюдать за выступлением ребят из Togliatti Racing Team на соревнованиях Formula Student, где защита статических дисциплин, в частности Design Event, проходит исключительно на английском языке. В течение нескольких лет я отмечаю колоссальный прогресс. Сейчас даже те, кто пришёл в проект с начальным уровнем английского, могут выстроить полноценную коммуникацию с судьями и качественно презентовать свои разработки. Это в свою очередь позволяет команде набирать больше баллов и становиться победителями", — рассказывает менеджер Togliatti Racing Team Дарья Горохова.
Марина Бажутина добавляет, что постоянно корректирует учебник, исходя из запросов студентов и требований времени (появление новых методических идей и разработок, внедрение обучения онлайн и проч.).
"Можно сказать, что данный процесс схож с процессом доработки нового автомобиля: еще до того момента, как он сойдет с конвейера, начинается его совершенствование", — говорит автор учебника.
Предложенная Мариной Бажутиной концепция примерных программ по иностранному языку для неязыковых направлений получила поддержку преподавателей из других вузов на различных научных конференциях. В течение уходящего учебного года она также была успешно апробирована на занятиях со студентами 2–3-х курсов института математики, физики и информационных технологий ТГУ. В планах автора — создать учебное пособие для подготовки будущих IT-специалистов.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.