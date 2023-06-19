Автоинженеров ТГУ учат профессиональной коммуникации

Преподаватель Тольяттинского госуниверситета Марина Бажутина первой в России предложила профессионально ориентированный учебник для студентов автомобильных специальностей. По ее методике языковую подготовку уже проходят студенты 1–3-х курсов института машиностроения ТГУ – будущие инженеры. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Марина Бажутина является наставником студенческой команды Togliatti Racing Team (TRT) в изучении английского языка. Работа со студентами, занятыми в инженерном проекте "Формула Студент", потребовала от преподавателя оптимизации подхода к их языковой подготовке. Формулисты не только конструируют и собирают гоночный болид. Во время соревнований они презентуют судьям на английском его конструкцию, проектную документацию, а также ведут грамотный инженерный диалог. Поэтому все участники TRT обязательно изучают язык с акцентом на сферу автомобилестроения и инженерии.

"Еще пять лет назад учебников английского языка для студентов инженерных направлений практически не было. А те, которые были, не всегда соответствовали требованиям госстандарта и, что самое важное, реальным иноязычным коммуникативным потребностям в автомобильной отрасли, — отмечает доцент кафедры "Теория и практика перевода" ТГУ кандидат филологических наук Марина Бажутина. — В 2021 году на Всероссийской научно-методической конференции неязыковых вузов и факультетов в Московском государственном лингвистическом университете мы с коллегой из Томского политехнического университета доцентом Анной Цепиловой предложили рассмотреть концепцию примерных программ по дисциплине "Иностранный язык" для неязыковых специальностей и направлений подготовки — гуманитарных, инженерных, естественнонаучных. На ее основе была выдвинута идея создания современного профессионально ориентированного учебника по иностранному языку для студентов с учетом специфики направлений подготовки".

Чтобы разобраться в том, каким должен быть учебный материал, Марина Бажутина изучала не только научно-методическую литературу. Она смотрела научно-популярные фильмы о конструкции автомобилей и презентационные ролики автопроизводителей, проводила интервью с магистрантами, работающими на предприятиях автопрома, анализировала требования ведущих автопроизводителей к уровню владения английским языком. Так появилось общее представление об иноязычной коммуникативной компетентности будущих инженеров.

"Учебник создавался два года. Параллельно шла проверка эффективности его концепции в учебных аудиториях, — говорит Марина Бажутина. — В апробации первых версий учебника принимали участие три преподавателя и 56 студентов первых — четвертых курсов Тольяттинского госуниверситета по инженерным специальностям и направлениям подготовки "Наземные транспортно-технологические средства", "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", "Энергетическое машиностроение" и "Промышленная электроника".

В феврале 2023 года пособие Марины Бажутиной ENGLISH FOR STUDENTS OF MECHANICAL ENGINEERING ("Английский для студентов-машиностроителей") признано лучшим на Всероссийском конкурсе научных, методических, практических, творческих работ "Призвание: труд и образование", который проходил в Кирове. По этому пособию студенты из Togliatti Racing Team уже два года изучают английский. В опытной апробации методики также принимали участие представители команды: студенты-лингвисты Екатерина Чижаткина и Альбина Шамшетдинова протестировали пособие на себе, а затем помогли легко включиться в процесс обучения и остальным членам TRT. Кроме того, студент-лингвист Кирилл Барыков ведет по нему занятия для новичков команды в течение двух лет в рамках проектной деятельности. Во многом благодаря их объективным отзывам и конструктивным предложениям учебное пособие сегодня оказалось востребованным и современным, уверена Марина Бажутина.

"Мы достаточно быстро и успешно осваивали английский, — вспоминает Иван Митюхин, участник команды Togliatti Racing Team с 2018 по 2021 год, в настоящее время — инженер в международной компании АТОМ. — Во многом благодаря тому, что изучали его в тандеме. У нас были общие лекции и практика с лексикой ежедневного общения, а также внутреннее обучение на "Формуле Студент", где мы погружались в технический английский. И такое сочетание дало отличный результат. Например, я выезжал уже со второго курса на зарубежные соревнования и мог легко общаться и с судьями во время презентации нашего болида, и с местными жителями, когда отправлялся на прогулки".

На занятиях участники Togliatti Racing Team, помимо обычных тем, разбирали вебинары с участием судей международного проекта "Формула Студент", где на английском языке обсуждают подготовку к защите конструкции болида и составление документации по другим дисциплинам в соответствии с регламентом. Также всегда проводятся тренинги по свободному общению на английском, так как на соревнованиях "Формула Студент" (где бы они ни проводились, в том числе и в России) судьи могут начать диалог с любым членом команды и могут задавать ему абсолютно любые вопросы — всё на английском. Чтобы не теряться и уметь грамотно защитить конструкцию болида, нужно хорошо владеть инженерной терминологией на английском языке в устной форме.

"У меня была возможность наблюдать за выступлением ребят из Togliatti Racing Team на соревнованиях Formula Student, где защита статических дисциплин, в частности Design Event, проходит исключительно на английском языке. В течение нескольких лет я отмечаю колоссальный прогресс. Сейчас даже те, кто пришёл в проект с начальным уровнем английского, могут выстроить полноценную коммуникацию с судьями и качественно презентовать свои разработки. Это в свою очередь позволяет команде набирать больше баллов и становиться победителями", — рассказывает менеджер Togliatti Racing Team Дарья Горохова.

Марина Бажутина добавляет, что постоянно корректирует учебник, исходя из запросов студентов и требований времени (появление новых методических идей и разработок, внедрение обучения онлайн и проч.).

"Можно сказать, что данный процесс схож с процессом доработки нового автомобиля: еще до того момента, как он сойдет с конвейера, начинается его совершенствование", — говорит автор учебника.

Предложенная Мариной Бажутиной концепция примерных программ по иностранному языку для неязыковых направлений получила поддержку преподавателей из других вузов на различных научных конференциях. В течение уходящего учебного года она также была успешно апробирована на занятиях со студентами 2–3-х курсов института математики, физики и информационных технологий ТГУ. В планах автора — создать учебное пособие для подготовки будущих IT-специалистов.