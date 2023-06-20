Девушка, обучающаяся вождению на учебном автомобиле, погибла в ДТП в Тольятти

В понедельник, 19 июня, в Тольятти произошло ДТП с учебным автомобилем, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 20:57 в районе дома №1 по ул. Воскресенской водитель Lada Vesta столкнулся с учебным автомобилем Lada Granta под управлением 22-летнего мужчины, обучающего вождению, и его 26-летней обучаемой. После столкновения оба автомобиля врезались в световые опоры.

В результате ДТП обучаемая вождению женщина скончалась на месте аварии. Пассажир автомобиля Lada Vesta госпитализирован. Водителю Lada Granta назначено амбулаторное лечение.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.