Девушка, обучающаяся вождению на учебном автомобиле, погибла в ДТП в Тольятти

В понедельник, 19 июня, в Тольятти произошло ДТП с учебным автомобилем, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 20:57 в районе дома №1 по ул. Воскресенской водитель Lada Vesta столкнулся с учебным автомобилем Lada Granta под управлением 22-летнего мужчины, обучающего вождению, и его 26-летней обучаемой. После столкновения оба автомобиля врезались в световые опоры.
В результате ДТП обучаемая вождению женщина скончалась на месте аварии. Пассажир автомобиля Lada Vesta госпитализирован. Водителю Lada Granta назначено амбулаторное лечение.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!