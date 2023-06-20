Ученые ТГУ выяснили, какой сезон опаснее для гипертоников

В Поволжье холод более пагубно влияет на больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем жара. К такому выводу привело исследование сотрудников Тольяттинского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Институт физической культуры и спорта ТГУ изучил "Комплексное влияние сезонно-климатических условий и урбоэкологических факторов региона Среднего Поволжья на жителей в зависимости от стадии гипертонической болезни". Статья с результатами исследования опубликована в сборнике Lecture Notes in Networks and Systems издательства Springer.

Авторы проанализировали статистические данные ежедневных вызовов скорой помощи в Тольятти с января 2016 по январь 2022 года, а также данные об изменениях температуры воздуха и среднемесячной температуры в этот период. Исследование ставило цель выяснить, какое влияние оказывают климатические факторы на показатели заболеваемости и смертности у больных гипертонией.

"Подобных исследований существует немного, и сфокусированы они в основном на экологическом факторе. Зависимость климатических условий и частоту вызовов скорой помощи к больным гипертонией в нашем регионе прежде никто не рассматривал. В то время как гипертоническая болезнь — одно из распространённых заболеваний сердечно-сосудистой системы у жителей России. Опасным его осложнением является гипертонический криз, который проявляется в резком повышении кровяного давления до критических показателей", — поясняет Яна Давыдова, одна из авторов исследования, выпускница кафедры "Адаптивная физическая культура, спорт и туризм" ТГУ, в настоящее время инструктор по адаптивной физической культуре санатория "Сергиевские минеральные воды".

Одним из неожиданных результатов анализа статданных для самих исследователей стал тот факт, что пик обращений гипертоников на пульт скорой помощи приходится не на жаркие летние месяцы, а на холодное время года с ноября по февраль. Весной число вызовов падает в полтора-два раза. Очередной всплеск обращений к медикам происходит уже в августе–сентябре, и всё же зимних показателей он не достигает.

Как показало исследование, в холодный сезон года обострение заболевания у людей с тяжёлой формой гипертонии происходило в 4,8 раза чаще, чем у жителей с лёгкой формой. Так, например, в январе 2019 года среди больных гипертонией, вызвавших скорую помощь, 83% имели осложнённую гипертоническими кризами стадию болезни.

В целом 62% вызовов бригад скорой к гипертоникам пришлись на сезоны с низкими температурами воздуха, 32% — на сезоны с высокими температурами. При этом женщины обращались к медикам в три раза чаще, чем мужчины, а основными пациентами были люди 65–75 лет.

"Наше исследование статистически подтверждает сезонную зависимость обострений гипертонической болезни. Проблемы метеочувствительности отдельных групп населения обусловлены истощением адаптационных возможностей организма. Можно предположить, что у больных с более тяжёлой стадией заболевания истощение регуляторных возможностей организма ещё более выражено. Понимая, в какие периоды года увеличивается риск развития осложнений, врачи могут заранее назначать профилактическое лечение, а сами пациенты — быть ещё более внимательными к своему здоровью, контролируя течение заболевания и помогая организму адаптироваться к перепадам температуры", — считает Виктор Горелик, один из авторов статьи, доцент кафедры "Адаптивная физическая культура, спорт и туризм" ТГУ.