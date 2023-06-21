Три человека пострадали при столкновении "Газели" и микроавтобуса в Самарской области

Во вторник, 20 июня, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 5:10 на 96,58 км трассы Самара — Бугуруслан 62-летний водитель Peugeot Travelle не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди "Газель" под управлением 24-летнего парня.

В результате в больницу попал сам водитель Peugeot, а также его пассажиры: шестилетний мальчик и 64-летняя женщина.