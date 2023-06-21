Три человека пострадали при столкновении "Газели" и микроавтобуса в Самарской области

Во вторник, 20 июня, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 5:10 на 96,58 км трассы Самара — Бугуруслан 62-летний водитель Peugeot Travelle не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди "Газель" под управлением 24-летнего парня.
В результате в больницу попал сам водитель Peugeot, а также его пассажиры: шестилетний мальчик и 64-летняя женщина.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!