Как в регионе зарождаются высокотехнологичные проекты – подведены итоги Межвузовского акселератора 2023 года

Студенты 7 вузов региона приняли участие в Межвузовском акселераторе Самарской области. 40 команд начинающих предпринимателей вместе с персональными бизнес-наставниками в течение 2 месяцев работали в акселераторе над своими проектами.
Формирование условий для развития стартапов, проектов начинающих предпринимателей, реализации идей активной молодежи региона — важная задача в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Межвузовский акселератор Самарской области состоялся по инициативе минэкономразвития региона. Оператором выступил Региональный центр инноваций StartupSamara, а партнером программы — объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей "Фабрика Единорогов".
"Многие идеи и проекты молодых людей из Самарской области перспективны и имеют все шансы на успех и востребованность. Для этого мы оказываем им комплексную поддержку в самых разных формах. Это и образовательные программы, и льготная финансовая поддержка, и инструменты продвижения, и гранты на развитие своего дела. Активные и инициативные ребята успешно реализуют свои проекты с поддержкой региона", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Участниками программы стали студенты Самарского университета, Самарского государственного медицинского университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского государственного технического университета и Самарского государственного института культуры.
Программа Межвузовского акселератора состояла из практических групповых и индивидуальных встреч с экспертами и трекерами — опытными бизнес-наставниками. Студенты разбирали все самые важные аспекты запуска собственного дела: гипотезы и анализ рынка, работа с целевой аудиторией и формулирование ценностного предложения, разработка бизнес-моделей и основы Юнит-экономики, анализ конкурентов и первые продажи.
Практика с участием бизнес-наставников помогла начинающим предпринимателям получить максимальную пользу от программы: научиться формулировать четкие цели и достигать их, тестировать свои бизнес-идеи, профессионально рассказывать о своем проекте, готовить презентации и выступать перед потенциальными инвесторами.
Итогом программы стала презентационная сессия, где лучшие проекты представили достигнутые за время акселератора результаты.
По решению экспертного жюри победителями Межвузовского акселератора Самарской области в 2023 году признаны следующие проекты:
1. Проект "MG Space" Григория Чепеля, студента Самарского университета. Команда разрабатывает ракетную платформу для экспериментов в микрогравитации.
2. Гастрольный театр "Кибитка творчества" Лилии Виноградовой (Самарский государственный институт культуры). Студенты создают мобильные творческие проекты нестандартной постановочной формы, способные приезжать на площадку к клиенту.
3. Проект "GameAds" Антона Прокопенко, студента Поволжского государственного университета сервиса. Тольяттинский проект по разработке базового игрового программного обеспечения, которое позволяет быстро разрабатывать игры под операционную систему Android с возможностью добавления новых платформ.
4. Проект "UniPlay" Никиты Бондарева (Самарский университет). Образовательная WEB-платформа с использованием игровых технологий. Команда специализируется на подготовительных и специализированных курсах для школьников и студентов от 15 до 22 лет.
"В этом году мы провели уже третий набор Межвузовского акселератора Самарской области. Один из самых важных, "предпринимательских" результатов — командам 7 студенческих проектов удалось осуществить первые продажи за время участия в программе! Отмечу, что все больше региональных вузов принимают участие в инициативе и поддержка университетами своих внутренних проектов растет. Кроме того, участники акселератора активно пользуются и мерами региональной поддержки предпринимателей", — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.
Проекты "MG Space", "GameAds" и Гастрольный театр "Кибитка творчества" приглашены к участию в конкурсе Инновационного фонда Самарской области по предоставлению грантовой поддержки на развитие бизнеса студентам, аспирантам и молодым ученым Самарской области, реализующим стартап-проекты. Конкурс пройдёт в 2023 году. Проект "UniPlay" приглашен для прохождения индивидуальной акселерации от StartupSamara в 2023 году.
Отдельно жюри отметило проект "Разработка пиротехнического генератора аэрозоля серы" Тимура Амирова (СамГТУ) как перспективный и рекомендовало также пройти акселерацию в StartupSamara и воспользоваться мерами поддержки региональных институтов развития.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.