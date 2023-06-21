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Образование Общество

Как в регионе зарождаются высокотехнологичные проекты – подведены итоги Межвузовского акселератора 2023 года

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенты 7 вузов региона приняли участие в Межвузовском акселераторе Самарской области. 40 команд начинающих предпринимателей вместе с персональными бизнес-наставниками в течение 2 месяцев работали в акселераторе над своими проектами.

Формирование условий для развития стартапов, проектов начинающих предпринимателей, реализации идей активной молодежи региона — важная задача в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Межвузовский акселератор Самарской области состоялся по инициативе минэкономразвития региона. Оператором выступил Региональный центр инноваций StartupSamara, а партнером программы — объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей "Фабрика Единорогов".

"Многие идеи и проекты молодых людей из Самарской области перспективны и имеют все шансы на успех и востребованность. Для этого мы оказываем им комплексную поддержку в самых разных формах. Это и образовательные программы, и льготная финансовая поддержка, и инструменты продвижения, и гранты на развитие своего дела. Активные и инициативные ребята успешно реализуют свои проекты с поддержкой региона", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участниками программы стали студенты Самарского университета, Самарского государственного медицинского университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского государственного технического университета и Самарского государственного института культуры.

Программа Межвузовского акселератора состояла из практических групповых и индивидуальных встреч с экспертами и трекерами — опытными бизнес-наставниками. Студенты разбирали все самые важные аспекты запуска собственного дела: гипотезы и анализ рынка, работа с целевой аудиторией и формулирование ценностного предложения, разработка бизнес-моделей и основы Юнит-экономики, анализ конкурентов и первые продажи.

Практика с участием бизнес-наставников помогла начинающим предпринимателям получить максимальную пользу от программы: научиться формулировать четкие цели и достигать их, тестировать свои бизнес-идеи, профессионально рассказывать о своем проекте, готовить презентации и выступать перед потенциальными инвесторами.

Итогом программы стала презентационная сессия, где лучшие проекты представили достигнутые за время акселератора результаты.

По решению экспертного жюри победителями Межвузовского акселератора Самарской области в 2023 году признаны следующие проекты:
1. Проект "MG Space" Григория Чепеля, студента Самарского университета. Команда разрабатывает ракетную платформу для экспериментов в микрогравитации.
2. Гастрольный театр "Кибитка творчества" Лилии Виноградовой (Самарский государственный институт культуры). Студенты создают мобильные творческие проекты нестандартной постановочной формы, способные приезжать на площадку к клиенту.
3. Проект "GameAds" Антона Прокопенко, студента Поволжского государственного университета сервиса. Тольяттинский проект по разработке базового игрового программного обеспечения, которое позволяет быстро разрабатывать игры под операционную систему Android с возможностью добавления новых платформ.
4. Проект "UniPlay" Никиты Бондарева (Самарский университет). Образовательная WEB-платформа с использованием игровых технологий. Команда специализируется на подготовительных и специализированных курсах для школьников и студентов от 15 до 22 лет.

"В этом году мы провели уже третий набор Межвузовского акселератора Самарской области. Один из самых важных, "предпринимательских" результатов — командам 7 студенческих проектов удалось осуществить первые продажи за время участия в программе! Отмечу, что все больше региональных вузов принимают участие в инициативе и поддержка университетами своих внутренних проектов растет. Кроме того, участники акселератора активно пользуются и мерами региональной поддержки предпринимателей", — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

Проекты "MG Space", "GameAds" и Гастрольный театр "Кибитка творчества" приглашены к участию в конкурсе Инновационного фонда Самарской области по предоставлению грантовой поддержки на развитие бизнеса студентам, аспирантам и молодым ученым Самарской области, реализующим стартап-проекты. Конкурс пройдёт в 2023 году. Проект "UniPlay" приглашен для прохождения индивидуальной акселерации от StartupSamara в 2023 году.

Отдельно жюри отметило проект "Разработка пиротехнического генератора аэрозоля серы" Тимура Амирова (СамГТУ) как перспективный и рекомендовало также пройти акселерацию в StartupSamara и воспользоваться мерами поддержки региональных институтов развития.

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