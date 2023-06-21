"Открытие Авто": рынок иностранных седанов восстанавливается благодаря "Автотору" и параллельному импорту

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") оценили динамику продаж на рынке иностранных седанов. Если в сегменте в целом с кратным отрывом продолжает лидировать российская Lada Granta, а Vesta только готовится вернуть утраченные лавры бестселлера, то среди иномарок пятый месяц подряд топовую позицию сохраняет китайско-казахстанский JAC J7. Однако в мае его практически догнал новичок с завода "Автотор" — Kaiyi E5. Его продажи выросли за месяц более чем в четыре раза. В июне рост популяции бюджетных седанов продолжается, а общая их доля может к концу месяца возрасти с нынешних 19% до 23-25%.

Основные преимущества седанов давно известны. Это хорошая аэродинамика, отделённый от салона багажный отсек, наилучшие тепло- и шумоизоляция пассажирского отделения, незагрязняющееся в непогоду заднее стекло. До весны прошлого года у некоторых седанов был еще один важный козырь — это относительно невысокий ценник: им обладали Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Renault Logan, которые производились в России. То же самое можно было сказать и о более крупном Kia K5, который особенно любили в службах такси. Естественно, что все эти иностранные седаны нередко продавались у нас тысячами в месяц. В текущем году похожими объемами сбыта в сегменте пока могла похвастать лишь Lada Granta (модель 2190). В мае, судя по данным регистраций от компании "Автомаркетолог", она обрела 8,8 тысячи владельцев. Ближайшие преследователи по "штукам" отстают от нее на порядок.

В то же время в последнем месяце весны на рынке иностранных седанов активнее других стал заметен рост продаж нового игрока — Kaiyi E5. Стараниями "Автотора" дилерская сеть этой марки в кратчайшие сроки была расширена до 63 салонов, а продажи седана за май выросли более чем в 4 раза — до 624 автомобилей. С программами F& I и trade-in машину сейчас можно купить за 1,5-1,6 миллиона рублей.

Однако лидерство в этом сегменте пока сумел сохранить "китаец" казахстанской сборки — JAC J7 (639 а/м). Примерно в тех же количествах он продавался у нас и в апреле. Несмотря на трехобъёмный форм-фактор, этот седан также нередко называют еще и лифтбеком. Его крышка багажника открывается вместе с задним стеклом, что улучшает грузовые способности. В марте прошлого года автомобиль подорожал более чем вдвое и стал стоить выше двух миллионов рублей. Но весной благодаря поддержкам дистрибьютора модель продавали за 1,7-1,8 миллиона.

Замкнула тройку лидеров нашего рейтинга Toyota Camry (441 а/м). Эти любимые многими в России большие седаны собирали под Санкт-Петербургом, они практически закончились на складах дистрибьютора еще прошлой осенью. И сейчас основу бизнеса составляют машины, завезенные из Китая, ОАЭ и Казахстана. Объемы прошлых лет, когда в месяц продавалось по 3-4 тысячи этих автомобилей, сейчас едва ли достижимы. Многих отпугивают ценники по 4-5 миллионов рублей. Это же обстоятельство мешает должной популярности двух других импортируемых из Китая седанов Toyota — Сorolla (133 а/м) и Avalon (93 а/м). Но понемногу растут и их продажи.

Volkswagen Bora (271 а/м) и Jetta (147) также теперь попадают в Россию в основном из Поднебесной. Их "однофамилец" Polo такого пути доставки не получил. Запасы этих моделей в России практически иссякли. Прежние малолитражки, лидеры этого класса марок, — Hyundai, Kia, Renault и Skoda — также постепенно сходят с российской сцены. В мае их продажи составляли в среднем от 100 до 200 машин. В то же время свои несколько десятков покупателей ежемесячно стабильно находит пафосный Mercedes-Benz S-класса. Эти машины остаются в основном чистокровно немецкими. И наконец, замкнули топ-20 китайский новичок Omoda S5, электрокар из Липецка Evolute I-Pro и узбекистанская Chevrolet Nexia.

Всего седанов иностранных марок в России было продано за май почти 5 тысяч штук (4 979). Это на 12% больше, чем в апреле. Вместе с отечественными Lada Granta и Vesta объем бизнеса в этом сегмента составляет 14 тысяч автомобилей.

Как отметила руководитель "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") Марина Дембицкая, в июне рост "популяции" бюджетных седанов продолжится, а общая их доля на рынке среди всех легковушек может к концу текущего месяца может возрасти с нынешних 19% до 23-25%. Этому наверняка будут способствовать продажи рестайлинговой Lada Vesta, Omoda S5, а также целого ряда других седанов, которые импортируют из Китая или собирают на "Автоторе".