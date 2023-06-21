"Открытие Авто": рынок иностранных седанов восстанавливается благодаря "Автотору" и параллельному импорту

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") оценили динамику продаж на рынке иностранных седанов. Если в сегменте в целом с кратным отрывом продолжает лидировать российская Lada Granta, а Vesta только готовится вернуть утраченные лавры бестселлера, то среди иномарок пятый месяц подряд топовую позицию сохраняет китайско-казахстанский JAC J7. Однако в мае его практически догнал новичок с завода "Автотор" — Kaiyi E5. Его продажи выросли за месяц более чем в четыре раза. В июне рост популяции бюджетных седанов продолжается, а общая их доля может к концу месяца возрасти с нынешних 19% до 23-25%.
Основные преимущества седанов давно известны. Это хорошая аэродинамика, отделённый от салона багажный отсек, наилучшие тепло- и шумоизоляция пассажирского отделения, незагрязняющееся в непогоду заднее стекло. До весны прошлого года у некоторых седанов был еще один важный козырь — это относительно невысокий ценник: им обладали Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Renault Logan, которые производились в России. То же самое можно было сказать и о более крупном Kia K5, который особенно любили в службах такси. Естественно, что все эти иностранные седаны нередко продавались у нас тысячами в месяц. В текущем году похожими объемами сбыта в сегменте пока могла похвастать лишь Lada Granta (модель 2190). В мае, судя по данным регистраций от компании "Автомаркетолог", она обрела 8,8 тысячи владельцев. Ближайшие преследователи по "штукам" отстают от нее на порядок.
В то же время в последнем месяце весны на рынке иностранных седанов активнее других стал заметен рост продаж нового игрока — Kaiyi E5. Стараниями "Автотора" дилерская сеть этой марки в кратчайшие сроки была расширена до 63 салонов, а продажи седана за май выросли более чем в 4 раза — до 624 автомобилей. С программами F& I и trade-in машину сейчас можно купить за 1,5-1,6 миллиона рублей.
Однако лидерство в этом сегменте пока сумел сохранить "китаец" казахстанской сборки — JAC J7 (639 а/м). Примерно в тех же количествах он продавался у нас и в апреле. Несмотря на трехобъёмный форм-фактор, этот седан также нередко называют еще и лифтбеком. Его крышка багажника открывается вместе с задним стеклом, что улучшает грузовые способности. В марте прошлого года автомобиль подорожал более чем вдвое и стал стоить выше двух миллионов рублей. Но весной благодаря поддержкам дистрибьютора модель продавали за 1,7-1,8 миллиона.
Замкнула тройку лидеров нашего рейтинга Toyota Camry (441 а/м). Эти любимые многими в России большие седаны собирали под Санкт-Петербургом, они практически закончились на складах дистрибьютора еще прошлой осенью. И сейчас основу бизнеса составляют машины, завезенные из Китая, ОАЭ и Казахстана. Объемы прошлых лет, когда в месяц продавалось по 3-4 тысячи этих автомобилей, сейчас едва ли достижимы. Многих отпугивают ценники по 4-5 миллионов рублей. Это же обстоятельство мешает должной популярности двух других импортируемых из Китая седанов Toyota — Сorolla (133 а/м) и Avalon (93 а/м). Но понемногу растут и их продажи.
Volkswagen Bora (271 а/м) и Jetta (147) также теперь попадают в Россию в основном из Поднебесной. Их "однофамилец" Polo такого пути доставки не получил. Запасы этих моделей в России практически иссякли. Прежние малолитражки, лидеры этого класса марок, — Hyundai, Kia, Renault и Skoda — также постепенно сходят с российской сцены. В мае их продажи составляли в среднем от 100 до 200 машин. В то же время свои несколько десятков покупателей ежемесячно стабильно находит пафосный Mercedes-Benz S-класса. Эти машины остаются в основном чистокровно немецкими. И наконец, замкнули топ-20 китайский новичок Omoda S5, электрокар из Липецка Evolute I-Pro и узбекистанская Chevrolet Nexia.
Всего седанов иностранных марок в России было продано за май почти 5 тысяч штук (4 979). Это на 12% больше, чем в апреле. Вместе с отечественными Lada Granta и Vesta объем бизнеса в этом сегмента составляет 14 тысяч автомобилей.
Как отметила руководитель "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") Марина Дембицкая, в июне рост "популяции" бюджетных седанов продолжится, а общая их доля на рынке среди всех легковушек может к концу текущего месяца может возрасти с нынешних 19% до 23-25%. Этому наверняка будут способствовать продажи рестайлинговой Lada Vesta, Omoda S5, а также целого ряда других седанов, которые импортируют из Китая или собирают на "Автоторе".
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области