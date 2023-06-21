В Самарской области подведены итоги первых экзаменов основного периода ЕГЭ-2023

По состоянию на 21 июня в Самарской области получены первые результаты по 9 предметам единого государственного экзамена: географии, литературе, химии, русскому языку, математике базового и профильного уровней, истории, физике, обществознанию.
С итогами сдачи участники ЕГЭ могут ознакомиться на Портале государственных услуг, на официальном сайте ГБУ ДПО Самарской области "Региональный центр мониторинга в образовании" в разделе ГИА и на сервисе по ссылке. Чтобы увидеть свои результаты, необходимо ввести ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ.
В целом первые результаты экзаменационной кампании 2023 года сопоставимы с результатами прошлого года. Наблюдается некоторый рост среднего балла по русскому языку, физике, истории, обществознанию. Чуть больше стало выпускников, получивших высокие баллы (от 81 и выше) по гуманитарным предметам: литературе, истории, обществознанию, русскому языку.
По каждому сданному предмету в Самарской области есть выпускники, получившие 100 баллов: по русскому языку - 70 человек, математике профильного уровня - 15, физике - 3, химии - 17, географии - 1, литературе - 37, истории - 10, обществознанию - 49.
По результатам девяти экзаменов 188 выпускников получили 202 стобалльных результата (14 сдали на 100 баллов сразу два предмета).
С 22 июня по 1 июля пройдут резервные дни ЕГЭ по всем предметам, когда экзамены будут сдавать выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, не явившиеся на экзамен по уважительной причине или прервавшие сдачу экзамена из-за плохого самочувствия. Продолжит работу конфликтная комиссия.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.