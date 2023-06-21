В Самарской области подведены итоги первых экзаменов основного периода ЕГЭ-2023

По состоянию на 21 июня в Самарской области получены первые результаты по 9 предметам единого государственного экзамена: географии, литературе, химии, русскому языку, математике базового и профильного уровней, истории, физике, обществознанию.

С итогами сдачи участники ЕГЭ могут ознакомиться на Портале государственных услуг, на официальном сайте ГБУ ДПО Самарской области "Региональный центр мониторинга в образовании" в разделе ГИА и на сервисе по ссылке. Чтобы увидеть свои результаты, необходимо ввести ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ.

В целом первые результаты экзаменационной кампании 2023 года сопоставимы с результатами прошлого года. Наблюдается некоторый рост среднего балла по русскому языку, физике, истории, обществознанию. Чуть больше стало выпускников, получивших высокие баллы (от 81 и выше) по гуманитарным предметам: литературе, истории, обществознанию, русскому языку.

По каждому сданному предмету в Самарской области есть выпускники, получившие 100 баллов: по русскому языку - 70 человек, математике профильного уровня - 15, физике - 3, химии - 17, географии - 1, литературе - 37, истории - 10, обществознанию - 49.

По результатам девяти экзаменов 188 выпускников получили 202 стобалльных результата (14 сдали на 100 баллов сразу два предмета).

С 22 июня по 1 июля пройдут резервные дни ЕГЭ по всем предметам, когда экзамены будут сдавать выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, не явившиеся на экзамен по уважительной причине или прервавшие сдачу экзамена из-за плохого самочувствия. Продолжит работу конфликтная комиссия.