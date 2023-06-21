Строительство социальных объектов в Самарской области идет по графику

В среду, 21 июня, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание, на котором рассматривались вопросы строительства и ввода в эксплуатацию объектов социального назначения.

В этом году только по линии министерства строительства в Самарской планируют ввести в эксплуатацию 25 объектов. Среди них - школы, детские сады, поликлиники, набережные, пансионат для инвалидов, бассейн, крытый футбольный манеж.

Кроме того, заказчиками строительства 14 объектов водоснабжения и водоочистки выступает минэнерго, и еще десятки объектов, вводимых в 2023 году, патронируют минтранс, минсельхоз (в рамках реализации программы комплексного развития сельских территорий) и муниципальные образования.

В совещании приняли участие руководство регионального министерства строительства, контрольных и надзорных органов, представители более двадцати подрядных организаций, главы отдельных муниципальных образований: Самары, Тольятти, Волжского, Ставропольского, Большечерниговского районов. Участники обсудили вопросы реализации проектов.

Врио директора Управления капитального строительства региона Евгений Тихонов доложил о ходе работ. Более чем на 90% готов детский сад на 240 мест в Самаре, возле Воронежских озер. Строительные работы идут здесь в быстром темпе, в чем накануне убедился председатель областного Правительства, побывав на площадке.

"Хочу отметить подрядную организацию за выполнение графика работ с опережением. Объект очень важен для областного центра. В этом детском саду предусмотрено 80 мест для детей до трех лет, и его ввод в эксплуатацию позволит полностью закрыть потребность в "ясельных" местах для Самары", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

На 100% выполнены все работы на таких объектах, как инфекционная больница на улице Шверника, Центральная районная больница Нефтегорска, школа на 1600 мест в Автозаводском районе Тольятти, Южный пансионат для инвалидов в селе Высокое.

"Школа в Тольятти должна принять учащихся уже 1 сентября, но уже летом, в июле и августе, там должна быть организованы мероприятия по дополнительному образованию, работать кружки и секции", - поставил задачу глава правительства.

К 95% приближается готовность школы в селе Лопатино, которая строится в рамках концессионного соглашения с ООО "ПроШкола" - оператором федерального института развития "ВЭБ.РФ".

Виктор Кудряшов акцентировал внимание на важности соблюдения графика работ и своевременного прохождения процедур по оформлению ввода объекта. Школа должна быть сдана в августе текущего года. С соблюдением графика идет строительство поликлиники в ЖК "Волгарь" на 700 посещений в смену (70% готовности), бассейна на территории Куйбышевского района Самары (83%), крытого футбольного манежа возле стадиона "Солидарность Самара Арена" (65%). На 70% готова школа в селе Тимофеевка в Ставропольском районе области.

Подробнее участники совещания обсудили работы по строительству Школы искусств в Большой Черниговке. Объект готов на 33%, возник риск отступления от графика. Виктор Кудряшов поручил представителю подрядной организации доложить о причинах отставания, поставил задачу ускорить работы и наверстать темпы строительства.

"Работа по строительству идет достаточно организованно, по абсолютному большинству объектов мы находимся в графике, и нет сомнений, что они будут введены в эксплуатацию в запланированные сроки. По ряду объектов есть некоторые вопросы, но они не повлияют существенно на темпы строительства. Мы создаем комфортные условия для подрядных организаций, в том числе в части финансирования объектов, даже с учетом того удорожания строительных материалов и работ, которое фиксировалось последние два года, и это дает результат. Используя федеральные инструменты, а также нормативно-правовую базу, которая создана на региональном уровне, мы компенсируем удорожание строительных материалов, помогаем решать вопросы с ресурсоснабжающими организациями, вместе отрабатываем вопросы прохождения государственной строительной экспертизы. В Самарской области большое количество сильных подрядных организаций, которые тоже крайне внимательно относятся к вопросам соблюдения графика работ, и я уверен, что все наши планы будут реализованы", - отметил по итогам совещания Виктор Кудряшов.