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Образование Общество

Проекты самарских кванторианцев — в первой тысяче "Сильных идей для нового времени"

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сразу две разработки воспитанников детского технопарка "Кванториум — 63 регион" вошли в топ-1000 федерального форума "Сильные идеи для нового времени".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Проектные команды учащихся самарской и тольяттинской площадок технопарка "Кванториум" предложили технологии в области медицины и виртуальной реальности.

Разработка "MedLBox"

Разработка "MedLBox" тольяттинской команды (Никита Румянцев, Михаил Коханов, Алексей Коноплюк) умеет выдавать нужные лекарства в назначенное время, информируя пользователя звуковым сигналом и голосовым оповещением, она так же выдаст лекарства с учетом способа их приема — до еды, и после, а также предложит порцию воды. В случае пропущенного пользователем приема лекарственных средств таблетница оповестит опекуна SMS сообщением об инциденте для того, чтобы тот принял нужные меры.

Кроме этого, аппаратом могут пользоваться не только больные пожилые люди, но и спортсмены, которым нужно принимать препараты на постоянной основе, а также очень занятые люди, у которых не хватает памяти и внимания на контроль приема лекарств. Для этого контингента пользователей существует режим выдачи лекарств для будущего приема если в его срок таблетница будет вне досягаемости. При этом пользователь получит порцию таблеток вместе с контейнером для их транспортировки, а в момент их принятия ему на телефон придет SMS оповещение.

Проект "MedLBox", помимо вхождения в рейтинг "Сильных идей для нового времени", стал призером всероссийской ярмарки технологических проектов "Expo-TECH Junior".

Юные инженеры из Самары (Иван Иванов, Трофим Чекмарев, Матвей Папков, Кирилл Ларионов) создали виртуальный тренажер "RDT — roverdrivertutor — симуляция процесса управления лунным ровером". Разработка позволяет совмещать формирование теоретических и практических навыков. С помощью приложения пользователь сможет себя ощутить в роли пилота, управляющего луноходом и освоить азы непростого дела. Ребята считают, что именно технологии виртуальной реальности изменят представления подрастающего поколения о космосе и помогут показать насколько интересной может быть работа в космической сфере.

"От всей души поздравляем наших воспитанников и их наставников с отличным результатом! — говорит директор Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов, — Созданные 5 лет назад в рамках национального проекта "Образование" детские технопарки "Кванториум" показывают высокую эффективность обучения детей в области инженерных наук. Уверен, что эти и другие технологии, разработанные нашими ребятами, послужат на благо экономики и граждан нашей страны".

В Самарской области тысячи ребят сегодня осваивают различные направления цифрового мира. Развитие инженерно-технологического образования детей ведется в рамках проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Обновляется материально-техническая база школ, созданы два "IT-куба" и Дом научной коллаборации, школьный кванториум и мобильный кванториум. С 2017 года успешно работают площадки детского технопарка "Кванториум — 63 регион" в Самаре и Тольятти. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова открыто 54 мини-технопарка в сельских школах и малых городах.

 

В 2023 году на форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, поступило почти 24 тыс. заявок. Из них эксперты выбрали "топ-1000 идей" — это наиболее перспективные проекты и решения, реализация которых позволит добиться значимых изменений в социально-экономическом развитии страны.Предложенные решения и проекты оценивались и отбирались по четырем главным критериям: их значимость и актуальность, уникальность и инновационность, эффективность по соотношению затрат и результата, наличие у команды компетенций, необходимых для реализации этого проекта.Оценку идей и проектов проводили действующие члены региональных экспертных групп АСИ, эксперты из профессиональных и отраслевых сообществ, а также представители организаций-партнеров — всего около 2 тыс. человек.Утверждение идей для попадания в топ-1000 проходили в шести экспертных комитетах, сформированных по тематическим направлениям форума.

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