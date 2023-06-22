"Росгосстрах": 65% россиян считают, что работа негативно влияет на их здоровье

Почти треть россиян (29%) признались, что работа негативно влияет на их физическое и ментальное здоровье, каждый четвертый отметил, что из-за профессиональной деятельности страдает только физическое здоровье, а 11% пожаловались на проблемы с ментальным здоровьем. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного СК "Росгосстрах" и Исследовательским центром Зарплаты.ру.
Негативное влияние на физическое здоровье чаще всего отмечали работники сферы юриспруденции (75%) и строительства (50%). На вред ментальному здоровью пожаловались специалисты в области образования (33%). Сотрудники из сфер бухгалтерии и финансов (43%), транспорта (41%) и промышленности (36%) рассказали о вредном влиянии работы как на физическое, так и ментальное здоровье.
Самыми неприятными симптомами, с которыми столкнулись работающие россияне, стали стресс (56%), боли спине и ногах (52%), постоянная усталость (47%) и ухудшение зрения (41%).
Респонденты считают, что основными факторами, которые влияют на здоровье, являются:
— сидячая работа — 60%;
— слишком напряженная работа (большое количество задач, горящие дедлайны) — 40%;
— ранние подъемы — 38%;
— "токсичные" коллеги / руководитель /клиенты — 27%;
— плохой режим питания в течение рабочего дня — 24%.
На напряженную работу чаще всего жалуются сотрудники сферы образования (56%), IT и промышленности (по 50%). Ранние подъемы в проблемах со здоровьем винят работники ресторанов и общепита (67%), а плохой режим питания — сотрудники розничной торговли (56%). "Токсичный" коллектив чаще всего встречается в сфере транспорта (42%), искусства, а также среди рабочего персонала (по 40%).
"К сожалению, не все факторы возможно изменить, но можно предотвратить развитие заболеваний, к которым они могут привести, если уделять должное внимание не только работе, но и себе. За последние годы большинство наших корпоративных клиентов по добровольному медицинскому страхованию значительно расширили наполнение программ для своих сотрудников — в них давно есть не только врачебная помощь по возникшим заболеваниям, но и профилактические опции, такие как чек-апы или психологические консультации. Кроме того, работающим россиянам с дефицитом свободного времени рекомендуется чаще пользоваться телемедициной, а она есть как в пакетах ДМС, так и в виде отдельно стоящих продуктов, как например, программа "Доктор онлайн", — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.