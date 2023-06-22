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Страхование Финансы

"Росгосстрах": 65% россиян считают, что работа негативно влияет на их здоровье

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти треть россиян (29%) признались, что работа негативно влияет на их физическое и ментальное здоровье, каждый четвертый отметил, что из-за профессиональной деятельности страдает только физическое здоровье, а 11% пожаловались на проблемы с ментальным здоровьем. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного СК "Росгосстрах" и Исследовательским центром Зарплаты.ру.

Негативное влияние на физическое здоровье чаще всего отмечали работники сферы юриспруденции (75%) и строительства (50%). На вред ментальному здоровью пожаловались специалисты в области образования (33%). Сотрудники из сфер бухгалтерии и финансов (43%), транспорта (41%) и промышленности (36%) рассказали о вредном влиянии работы как на физическое, так и ментальное здоровье.

Самыми неприятными симптомами, с которыми столкнулись работающие россияне, стали стресс (56%), боли спине и ногах (52%), постоянная усталость (47%) и ухудшение зрения (41%).

Респонденты считают, что основными факторами, которые влияют на здоровье, являются:
— сидячая работа — 60%;
— слишком напряженная работа (большое количество задач, горящие дедлайны) — 40%;
— ранние подъемы — 38%;
— "токсичные" коллеги / руководитель /клиенты — 27%;
— плохой режим питания в течение рабочего дня — 24%.

На напряженную работу чаще всего жалуются сотрудники сферы образования (56%), IT и промышленности (по 50%). Ранние подъемы в проблемах со здоровьем винят работники ресторанов и общепита (67%), а плохой режим питания — сотрудники розничной торговли (56%). "Токсичный" коллектив чаще всего встречается в сфере транспорта (42%), искусства, а также среди рабочего персонала (по 40%).

"К сожалению, не все факторы возможно изменить, но можно предотвратить развитие заболеваний, к которым они могут привести, если уделять должное внимание не только работе, но и себе. За последние годы большинство наших корпоративных клиентов по добровольному медицинскому страхованию значительно расширили наполнение программ для своих сотрудников — в них давно есть не только врачебная помощь по возникшим заболеваниям, но и профилактические опции, такие как чек-апы или психологические консультации. Кроме того, работающим россиянам с дефицитом свободного времени рекомендуется чаще пользоваться телемедициной, а она есть как в пакетах ДМС, так и в виде отдельно стоящих продуктов, как например, программа "Доктор онлайн", — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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